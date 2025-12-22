Nem borította meg a mozikat: az új Avatar önmagát és az egész franchise-t is felperzseli – elkeserítően kevesek voltak kíváncsiak Cameron új űreposzára

Afelől semmi kétség nem volt, hogy az Avatar: Tűz és hamu nyitó hétvégéjén el fogja foglalni az első helyet a bevételi lista legtetején, az viszont nagy kérdés volt, hogy csak csendes győzelmet fog aratni, vagy teljesen leuralja a mozikat. Nem meglepő módon az előbbi történt, ugyanis az Avatar-filmsorozat ugyanarra a sorsra jutott, mint előtte a Star Wars- és Marvel-filmek: kifulladt, és elkezdtek megmutatkozni az érdektelenség jelei – ezt pedig a franchise atyja, James Cameron is érzi, na meg a bevételeken is látszik.

Az Avatar: Tűz és hamu önmagát és az egész franchise-t is felperzseli – elkeserítően kevesek voltak kíváncsiak Cameron új űreposzára / Fotó: 20th Century Studios / TSG Entertainment

Jól lemaradt elődeihez képest az Avatar: Tűz és hamu

Az első Avatar nem lett mindenki kedvenc sci-fije, azt viszont senki nem veheti el tőle, hogy megjelenésekor (2009-ben) és még ma is kivételesnek számít a látványvilága, a második rész pedig képes volt emelni a tétet. James Cameron az Avatar: A víz útjában érezhetően elkezdett felépíteni egy nagyobb konfliktust, mely nemcsak az emberek és a na’vik harcáról szól, hanem az egész bolygó, Pandora sorsáról. Ezt a nagy háborút hivatott megkezdeni a harmadik rész, de érezhetően megcsappant a kreativitás, s bár a technikai újítás nem maradt el, de bőven hagyott kívánnivalót maga után.

A kifulladás leginkább a mozikasszáknál érződik: bár az Avatar: Tűz és hamu elsőként végzett a hétvégi bevételi listán, mégsem volt képes megugrani elődei sikerét:

Észak-Amerikában 88 millió dollárt (29 milliárd forint) termelt,

88 millió dollárt (29 milliárd forint) termelt, a nemzetközi mozikban pedig 257 millió dollárt (84,9 milliárd forint),

pedig 257 millió dollárt (84,9 milliárd forint), így összesen globálisan 345 millió dollárral (114 milliárd forint) zárta a nyitó hétvégét.

Viszonyításképpen: az első Avatar 2009-ben Észak-Amerikában 77 millió dollárral indított, ami ma megközelítőleg 118 millió dollárnak felel meg; a második rész pedig 2022-ben 134 millió dollárt termelt a nyitó hétvégén az amerikai mozikban, ami pedig ma nagyjából 157 millió dollárnak felel meg. Tehát kijelenthető, hogy a harmadik Avatar-film elég nagyot botlott, ennek pedig több oka is van.

Az Avatar: Tűz és hamu globális bevétele megközelíti a több mint 400 millió dolláros forgatási költségeket, de ismerve, hogy általában e mellé még egy hasonló számú marketingköltség is társul, kérdéses, hogy a harmadik felvonás ki tud-e jönni majd nullára.