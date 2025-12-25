Megháromszorozzák az LNG-eladásokat az oroszok, Ázsia pedig örül, hogy a nyugati szankciók miatt olcsón kapja az energiahordozót

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerint Oroszország éves cseppfolyósított gáztermelésének (LNG) megháromszorozására irányuló törekvéseit a nemzetközi szankciók miatt több évvel elhalasztották – közölte a Bloomberg. Azonban ha az üzlet beindul, Ázsia tárt karokkal fogadja az eddig a Nyugat által vásárolt orosz energiahordozókat.

Az LNG-termelés megháromszorozásáról beszélnek az orosz vezetők, ami az ázsiai országoknak különösen jó hír. / Fotó: Bartek Sadowski

Feladatunk az volt, hogy elérjük az évi 100 millió tonnás LNG-termelést

– nyilatkozta Novak egy csütörtökön közzétett állami televíziós interjúban. „Nyilvánvaló, hogy a szankciók miatt néhány év késés lesz” e cél elérésében – mondta, anélkül, hogy határidőt említett volna.

Óriási orosz célok az ázsiai LNG-piacon

Oroszország korábban azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra 100 millió LNG-t állít elő, és ezzel 20 százalékos globális piaci részesedést ér el. Az Egyesült Államokat is beleértve a nyugati országok azonban több körben is energetikai szankciókat vezettek be, többek között az LNG-re is,

hogy csökkentsék a Kreml bevételeit, amelyekből az ukrajnai háborút finanszírozzák.

Az Egyesült Államok feketelistára tette az összes jelenlegi és jövőbeli orosz cseppfolyósított gázprojektet, kivéve a Novatek által vezetett Yamal LNG-t, és szankciókat vezetett be a külföldre szállítására szolgáló flottára. Az utóbbi időben azonban a kedvezményes árú, bár szankcionált rakományok Kínában találtak vevőre, amely nem ismeri el a nyugati korlátozásokat.

A múlt hónapban Oroszország Ausztráliát megelőzve az ázsiai ország legnagyobb LNG-szállítójává vált.

Oroszország 2025 első 11 hónapjában közel 30 millió tonna LNG-t termelt,

jelentette csütörtökön az Interfax, hivatkozva a Szövetségi Statisztikai Szolgálat adataira.

Több mint duplájára nőtt a kínai orosz LNG-import

Ahogy azt korábban megírtuk, a Kínába tartó orosz LNG-szállítások éves alapon több mint duplázódtak és elérték az 1,6 millió tonnát (2,1 milliárd köbméter), így Oroszország megelőzte Ausztráliát is. A Kyiv Independent összefoglalója rámutat, hogy a növekedés annak ellenére következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök igyekszik csökkenteni az orosz energiabevételeket, miután

a kínai vevők számára az orosz diszkont fontosabbnak bizonyult a nyugati szankciók keltette aggodalomnál.

Az orosz energia számára Kína egyre fontosabb piac, amit az LNG mellett a vezetékes eladások is jeleznek, és hamarosan megépülhet a Szibéria Ereje 2. gázvezeték is a két ország között, ami tovább növelheti a kínai gázvásárlásokat.