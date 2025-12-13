Percről percre teljesül be Orbán Viktor jóslata: Moszkva piszkosul dühös, Von der Leyent durván leszúrták – „Ez simán lopás, az ilyen bűncselekmények nem maradnak büntetlenül!"

„Szuverén vagyonunk feletti rendelkezés az Oroszországi Föderáció beleegyezése nélkül – legyen szó akár végleges zárolásról, elkobzásról, akár arról, hogy a tényleges elkobzásukat valamiféle jóvátételi kölcsönként állítsák be – abszolút illegális cselekedet, amely súlyosan sérti a nemzetközi jogot” – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton EU orosz vagyonának befagyasztásával kapcsolatban az Interfax szerint.

Orosz vagyonok befagyasztása: Moszkva begurult, és félő, hogy nem higgad le / Fotó: Shutterstock

„Nem számít, milyen trükköket vet be Brüsszel ennek igazolására, ez a nyílt, banális lopás esete… A válaszunk nem sokáig várat magára” – szögezte le. Az Orosz Nemzeti Bank december 12-én részletes nyilatkozatot tett közzé az ügyben. A konkrét lépések végrehajtása már folyamatban van. Ugyanezen a napon az orosz szabályozó hatóság bejelentette, hogy pert indított a Moszkvai Választott Bíróságon az Euroclear letétkezelő ellen az Orosz Nemzeti Bank által elszenvedett károk megtérítése érdekében – emlékeztetett az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Beláthatatlan károk, megtorolt „bűncselekmények”

Felhívta a figyelmet: „Az Európai Unió már nem lesz képes kompenzálni a károkat, amelyeket ilyen cselekedetekkel okoz mind a saját pénzügyi és gazdasági rendszerében, mind pedig a valaha megbízható kereskedelmi és befektetési partnerként szerzett globális hírnevében. Az ilyen nemzetközi kapcsolatokban elkövetett bűncselekmények nem maradnak büntetlenül” – tette hozzá Zaharova.

Szerinte egyértelmű, hogy az Ursula von der Leyen és más európai vezetők által képviselt EU semmi mást nem tesz, mint a rendelkezésre álló összes eszközével aláássa „az ukrán válság békés megoldására irányuló törekvéseket”.

„Ezért sietnek és időzítik az orosz eszközökkel kapcsolatos döntést, hogy közvetlen csapást mérjenek Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezéseire” – jegyzi meg Zaharova.

Marad befagyasztva az orosz vagyon – ez történt eddig

Mint ismert, az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását. Az Európai Unió Tanácsának pénteki közleménye szerint a döntést sürgősségi eljárással hozták meg, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.