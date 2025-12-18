Őrült dráma Brüsszelben az EU-csúcson: megingott a belga miniszterelnök, Ursula von der Leyenék mégis meg tudják zsarolni – Ukrajna megkaphatja az orosz vagyont

Nagyon nehezen követhető, pontosan mi zajlik a történelmi fontosságú brüsszeli uniós csúcson, amelynek a fókuszában az áll, hogy Belgium rábírható-e, hogy beleegyezzen a nála őrzött 185 milliárd eurónyi vagyon átjátszásába Ukrajnának. Most úgy tűnik, igen és a belga miniszterelnök megingott az eddigi határozott ellenállásában.

Belgium: megingott a miniszterelnök, mégis odaadja az ukránoknak az orosz vagyont? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A brüsszeli ügyekben mindig jól értesült Politico nem sokkal ezelőtt tudósított De Wever szavait, aki belga képviselők előtt beszélt arról, mi vár Belgiumra és Európára.

De Wever először is világossá tette álláspontját: szerinte az Ukrajnának szánt támogatás elmaradása az EU szégyene lenne, ugyanakkor az orosz vagyon felhasználásával továbbra is kritikus. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság ötlete

felér az aranytojást tojó tyúk levágásával és elfogyasztásával.

A belga miniszterelnök szerint egyrészt tehát Európa, ha nem tudja tető alá hozni Ukrajna további pénzelését, akkor a "végső geopolitikai megszégyenüléssel" kellene szembenéznie. Ezzel tehát egyértelműen amellett foglalt állást, hogy elengedhetetlen valamilyen megoldás.

Csakhogy másrészt Belgium – amely annak az Euroclear pénzintézetnek az otthona, amely mintegy 185 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont kezel, és amelyet az EU Ukrajna támogatására kíván fordítani – mindeddig határozottan ellenezte, hogy Kijevet az oroszok pénzéből segítésék ki. De Wever ismét hangot adott félelmeinek, de mintha résnyire kinyitott volna egy kaput, ami inkább a megadást mutatja.

Szerinte az elképzelés a nemzetközi jog alapján "megkérdőjelezhető" és fennáll a veszélye, hogy aláássa a pénzügyi piacok bizalmát és az Euroclear hitelességét. "A mai terv az, hogy feltálalják és megegyék azt a bizonyos tyúkot".

Ha azonban a többi EU-tagállam beleegyezik a kockázatok teljes megosztásába, és megvédi Belgiumot az esetleges orosz megtorlástól,