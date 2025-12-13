Az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez – jelentette be belga kormányfő.

Belgium megtört, Ursula von der Leyen győzött / Fotó: Belga via AFP

Az MTI tudósítója egészen pontosan arról számolt be, hogy Belgium kész lenne hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, ha ez a segítségnyújtás arányos, és az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatokban más országok is osztoznak.

Erről Belgium miniszterelnöke Londonban beszélt pénteken azt követően, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását.

Az Európai Unió Tanácsának pénteki közleménye szerint a döntést sürgősségi eljárás keretében hozták meg annak érdekében, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.

Eddig mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be.

A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak a megállapodásban. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket.

A most, írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.

Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását.

Bart De Wever, aki brit kollégájával, Keir Starmerrel találkozott Londonban, újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a belgák készek hozzájárulni ahhoz, hogy Ukrajna szabad ország maradjon, feltéve, hogy más európai országok és szövetségeseik hajlandóak erre közösen és azonos szinten.

Ez pozíció váltásra utal, Belgium eddig jóval biztosabb elutasítást mutatott az orosz vagyon kifagyasztásáról. Persze annak fényében a puhulás nem meglepő, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett brüsszeli bürokrácia példátlan zsarolásnak vetette alá a belga kormányt.