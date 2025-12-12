Itt a vége: meghozta a döntést az EU a benzines és dízeles autók betiltásáról, nem akárki jelentette be - totális hátraarc, győztek a németek
Hatalmas fordulat történt, elvetették az Európai Unióban az új, belső égésű motorok, az azzal működő autók értékesítésének tényleges betiltására irányuló terveket. Ehelyett rugalmasabb szabályok lépnek életbe az autók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében, vagyis az európai autógyártók elérték azt, amiért régóta lobbiznak.
A hírt Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) az elnöke tudatta a német Bild című bulvárlappal.
„A 2035-től kezdődő új regisztrációk esetében az autógyártók flottacéljaira vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező, a 100 százalék helyett” – nyilatkozta Weber.
2040-től kezdődően sem lesz 100 százalékos célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy a belső égésű motorok technológiai tilalma nem kerül napirendre. Ezért az összes jelenleg Németországban gyártott motor gyártása és értékesítése továbbra is folytatódhat
– tette hozzá.
Weber szerint ez fontos üzenetet küld „az egész autóiparnak, és több tízezer ipari munkahelyet biztosít”, tükrözve az aggodalmakat Európa egyik legfontosabb iparágának jövőjét illetően.
Az EPP egyébként már egy éve hadat üzent a tilalomnak, úgy döntött, hogy a klímavédelem helyett inkább az EU autóiparára fókuszál.
Sokan lobbiztak a belső égésű motorok megmentéséért
Az EU kormányai, köztük Németország és Olaszország, valamint több autógyártó is lobbizott a szigorúbb szabályozás enyhítéséért, amely jelenleg azt a célt tűzi ki, hogy 2035-re nullára csökkentsék az új autók szén-dioxid-kibocsátását, gyakorlatilag betiltva az új belső égésű motorral felszerelt járművek értékesítését.
Az autógyártók, így
- a Volkswagen,
- a Stellantis,
- a Renault,
- a Mercedes-Benz
- és a BMW
is a tilalom eltörlése mellett érveltek, és azt javasolták, hogy ahelyett, hogy szigorú központi célokat tűznének ki,
inkább bízzák a vásárlókra annak eldöntését, hogy mit akarnak.
Figyelmeztettek, hogy a tilalom miatt több százezer munkahely kerülne veszélybe, miközben az ágazat egyébként is megsínylette az elmúlt éveket. 2040-ig minden gyár kínai lesz, csak néhány márka éli túl.
Hivatalosan egyelőre csak elhalasztották a döntést
Az Európai Bizottság egyelőre hivatalosan csak annyit közölt hétfőn, hogy a jövő hétre halasztották a döntést, amely ellen a blokk egész autóipara lobbizott.
Friedrich Merz német kancellár vált az autógyártók támogatásának egyik vezető szószólójává, sürgette Brüsszelt, hogy 2035 után is engedélyezze a plug-in hibridek, a hatótávolság-növelő járművek és a nagy hatékonyságú belső égésű motorok értékesítését.
Olaszország pedig azt szeretné, ha a határidő lejárta után is legálisak maradnának a bioüzemanyaggal működő új autók, emlékeztetett az AFP francia hírügynökség.
Az ellenkező táborban Franciaország a lehető legszorosabban ragaszkodik a teljes mértékben elektromos járművekre való átálláshoz, hogy megvédje autógyártói által már meghozott hatalmas beruházásokat.
Az EU szerint a közúti közlekedés az európai globális felmelegedést okozó kibocsátások mintegy 20 százalékáért felelős, amelynek 61 százaléka az autók kipufogócsöveiből származik.
Világszerte egyre népszerűbbek a hagyományos autók
Az EY hét elején nyilvánosságra hozott jelentése szerint ráadásul világszerte visszatérnek az autóvásárlók a belső égésű motorokhoz a kereskedelmi és vámháborúk, valamint az elektromos járművek infrastruktúrájával és költségeivel kapcsolatos növekvő szkepticizmus következtében.
Még a kínaiakat is kevésbé érdekli, hogy mivel megy az autójuk,
bár több elektromos járművet vásárolnak, ismertette a jelentést a Reuters.
A globális autóvásárlók fele tervezi, hogy az elkövetkező 24 hónapban új vagy használt belső égésű motorral felszerelt autót vásárol, ami 13 százalékpontos növekedést jelent 2024-hez képest.
Az akkumulátoros elektromos és hibrid autók iránti preferencia 10, illetve 5 százalékponttal, 14, illetve 16 százalékra csökkent.
Az EY szerint a leendő elektromos autóvásárlók 36 százaléka a geopolitikai fejlemények miatt fontolgatja újra vagy halasztja el a vásárlást.