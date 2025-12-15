Deviza
EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.87 +0.03% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF411.86 +0.04% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.63 +0.06% CZK/HUF15.85 +0.02% EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.87 +0.03% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF411.86 +0.04% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.63 +0.06% CZK/HUF15.85 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,992.28 +0.35% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,942 +0.07% OTP34,440 +0.12% RICHTER9,890 +1.82% OPUS570 +2.28% ANY6,960 -0.86% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,030.47 -0.14% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,419.16 +0.95% BUX109,992.28 +0.35% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,942 +0.07% OTP34,440 +0.12% RICHTER9,890 +1.82% OPUS570 +2.28% ANY6,960 -0.86% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,030.47 -0.14% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,419.16 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autógyártás
belső égésű motor
Európai Bizottság

Brüsszel megadta magát: kedden bejelentik, hogy 2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok

Az Európai Bizottság enged a nyomásnak. Visszavonulót fújnak a belső égésű motorok tilalmát illetően.
M. Cs.
2025.12.15, 11:59

Megnyugodhatnak az európai autógyártók: az Európai Bizottság várhatóan már kedden bejelenti, hogy visszavonulót fúj a belső égésű motorok tilalmát illetően, 2035 után is a piacon maradhatnak a benzines és dízeles autók. Brüsszel ezzel megadja magát Németország, Olaszország, valamint a kínai és az amerikai versenytől szenvedő európai autógyártók nyomásának.

belső égésű motorok
2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok / Fotó: NurPhoto via AFP

A várható bejelentést már a múlt héten előrevetítette Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) a német elnöke, aki a Bild című bulvárlapnak árulta el, hogy elvetik a belső égésű motorok tényleges betiltására irányuló terveket.

Az EPP egyébként már egy éve hadat üzent a tilalomnak, úgy döntött, hogy a klímavédelem helyett inkább az EU autóiparára fókuszál. Németország és Olaszország mellett több autógyártó is lobbizott a szigorúbb szabályozás enyhítéséért – ezek szerint sikerrel.

A Reuters értesülése szerint az Európai Unió tisztségviselői a bejelentés előtt még tárgyalják a részleteket. Hivatalos és iparági források szerint

öt évvel elhalaszthatják vagy határozatlan időre enyhíthetik a tilalmat.

Maradnak a belső égésű motorok

A 2023-as törvény előírja, hogy 2035-től a 27 tagállamban értékesített összes új személy- és kisteherautónak szén-dioxid-kibocsátásmentesnek kell lennie.

Weber a Bildnek azt mondta, hogy a 2035-től kezdődő új regisztrációk esetében az autógyártók flottacéljaira vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező a 100 százalék helyett, és 2040-től kezdődően sem lesz 100 százalékos célkitűzés.

A döntés módosítása az uniós zöldpolitika legnagyobb visszalépése lenne az elmúlt öt évben.

Az EV-gyártók nem örülnek a hírnek

A tilalom visszavonása megosztja az autóipart. A hagyományos autógyártók, például 

  • a Volkswagen 
  • és a Stellantis 

erőteljesen lobbizott a célok enyhítéséért. Az elektromos járműveket (EV) gyártók azonban úgy gondolják, hogy ez további teret enged Kínának.

Volkswagen - Zwickau plant
A hagyományos autógyártók, például a Volkswagen lobbizott a tilalom ellen / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A technológia megvan, a töltőhálózat kész, és a vásárlók is. Akkor meg mire várunk?

– dohogott Michael Lohscheller, a kínai és amerikai piacát elveszítő Polestar vezérigazgatója.

A tilalom célja a zöldátállás felgyorsítása volt, és az elektromos autók gyorsan terjednek Európában is: az eladásuk októberben éves szinten 36 százalékkal nőtt, a tisztán elektromos (BEV) és a plug-in hibrid (PHEV) járműveké pedig 32, illetve 47 százalékkal emelkedett.

Az EU ráadásul újrakezdte a tárgyalásokat Kínával a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról, és az egyeztetések a héten is folytatódnak.

Brüsszel már korábban megingott

A Európai Bizottság márciusban bemutatott mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén.

Az autógyártók azonban továbbra is szeretnének belső égésű motorral felszerelt modelleket értékesíteni a a plug-in hibridek és a „szén-dioxid-semleges” üzemanyagokkal működő járművek mellett.

Wintry weather in Baden-Württemberg
A robbanómotorok a század végéig velünk maradnak / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke októberben kijelentette, hogy nyitott az e-üzemanyagok és a „fejlett bioüzemanyagok” használatára. Todd Anderson, a belső égésű motorok üzemanyag-rendszereinek gyártója, a Phinia technológiai igazgatója pedig emlékeztetett, hogy több technológiát ötvöző megközelítést kínálnak. Szerinte egyébként a belső égésű motorok „a század végéig megmaradnak”.

Létrehoznak egy új szabályozási kategóriát

Az Európai Bizottság részletesen kidolgozza azt a tervet is, amelynek célja az elektromos járművek arányának növelése a vállalati flottákban, különösen a céges autókban, amelyek az új autók értékesítésének mintegy 60 százalékát teszik ki a kontinensen. Az autóipar azonban a kötelező célok helyett a vásárlást ösztönző intézkedéseket szeretne.

A bizottság valószínűleg 

új szabályozási kategória létrehozását is javasolni fogja

a kis elektromos járművek számára, amelyek alacsonyabb adókat élveznének, és extra krediteket kapnának a szén-dioxid-célértékek elérése érdekében.

A környezetvédők szerint azonban az EU-nak ragaszkodnia kellene a 2035-ös céljához, és az elektromos járművekre koncentrálnia, „mert egyértelműen azok jelentik a jövőt” William Todts, a tiszta közlekedést támogató T&E csoport ügyvezető igazgatója szerint. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu