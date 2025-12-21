Rátámadt az egyik legnagyobb autógyártó az EU vezetőire, a németek katasztrófát emlegetnek: "Amit tettek, az nem segítség, így nem csinálunk beruházásokat Európában"
Hiába engedett az Európai Bizottság az autógyártóknak, amikor a hét elején visszavonulót fújt a belső égésű motorok tilalmát illetően, a döntés megosztja a szektor szereplőit. Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója szerint Brüsszel nem segített, éppen ellenkezőleg: a javasolt autóipari intézkedéscsomag veszélyezteti a gyártók beruházásait a régióban.
Az Európai Bizottság kedden mutatta be a tervet, amely magában foglalja az új belső égésű motorral hajtott autókra vonatkozó uniós tényleges tilalom 2035-től történő eltörlését.
Az európai autóipar ezzel több időt kapott az átállásra,
arra, hogy felvegye a harcot a kínai versenytársakkal. Brüsszel egy új kategóriát is javasolt a kis elektromos járművek számára, amelyben az Európában gyártott modellek extra kreditpontokat kapnának.
Az új, támogatott kategóriából a Renault mellett éppen a Stellantis profitálhat a Fiat 500-ashoz és a Clióhoz hasonló kisebb modellek széles választékával, utóbbi vezérigazgatója mégsem elégedett.
„Ez a csomag nem működik”
Brüsszel nem tudott „világos növekedési ütemtervet” kidolgozni a felülvizsgált klímapolitikájában, amely lehetővé tette volna a Stellantis számára, hogy növelje európai beruházásait – nyilatkozta a brit Financial Timesnak Filosa, aki júniusban vette át
- a Jeep,
- a Fiat
- és a Peugeot
márkák mögött álló európai csoport irányítását.
„Ez a csomag nem működik” – tette hozzá, mert „nincsenek benne olyan sürgős intézkedések, amelyekre szükség lenne az európai autóipar növekedésének visszaállításához”.
Növekedés nélkül pedig nagyon nehéz több befektetésen gondolkodni
– húzta alá.
Filosa pedig novemberben azt nyilatkozta a lapnak, hogy a csoport megsokszorozza az európai befektetéseit, ha Brüsszel lazít a belső égésű motorok 2035-re tervezett betiltásán.
Elégedetlen a Stellantis vezérigazgatója
A legújabb uniós javaslatok után azonban úgy véli, hogy „növekedés nélkül nagyon nehéz azon gondolkodni, hogy többet fektessünk be”. „Pótlólagos beruházások nélkül pedig nehéz kiépíteni azt a rugalmas ellátási láncot, amely létfontosságú az európai munkahelyek, az európai jólét és az európai biztonság szempontjából” – hangsúlyozta.
Az uniós javaslatok szerinte nem kezelték a legfontosabb kihívásokat,
beleértve a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó ütemtervet és a személygépkocsikra vonatkozó 2030-as célértékek rugalmasságát.
Egyesek számára az is aggodalomra ad okot, hogy az Európai Bizottság változatlanul előírja alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél és fenntartható üzemanyagok használatát.
Filosa szerint nem kapnak elegendő támogatást a furgonok és más haszongépjárművek elektromos átállásához sem. A 2035-ös tilalom feloldásához kapcsolódó különféle kikötések azt is jelentetik, hogy nem egyértelmű a javaslatok megvalósíthatósága.
A belső égésű motorok tilalmának feloldása megosztja az autóipart
A lap emlékeztetett, hogy az uniós autóipart mélységesen megosztja a brüsszeli döntés. A Renault üdvözölte a lépést, amely a cég szerint megoldást nyújt a gyártók legnagyobb kihívásait.
Ugyanakkor Hildegard Müller,
a VDA német autólobbi elnöke „katasztrofálisnak” nevezte a lépést,
amely túl sok akadályt állít a megvalósíthatósága elé.
Az EB illetékesei közben ragaszkodnak ahhoz az álláspontjukhoz, hogy az új kibocsátás-kompenzációs intézkedések bevezetésével sikerült fenntartaniuk az eredeti 2035-ös tilalom ambícióit.
„Tavaly márciusban azt mondtuk, hogy az autóipar életveszélyben van... és most leteszünk egy csomagot a támogatására” – mondta Stéphane Séjourné, az EU ipari biztosa arra a mestertervre utalva, amely többek között nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén, és forrásokat az iparág számára, miközben fellépett a harmadik országok versenytorzító támogatásaival szemben.
„Vajon Európa megkérdőjelezi az éghajlatvédelmi célkitűzéseit? A válasz: nem” – tette hozzá a biztos, a jövő ugyanis Európában is az elektromos autóké.
A cél változatlanul az elektromos autók támogatása
Egy uniós tisztviselő azt is hozzátette, hogy a zöld acélra és a megújuló üzemanyagokra vonatkozó követelmények segítenek majd „vezető piacot létrehozni ezekhez az új technológiákhoz, amelyekre szükségünk lesz a zöld átálláshoz”.
Guido Guidesi, gépjárműipar dekarbonizációja iránt elkötelezett regionális kormányzatokat összefogó Autóipari Régiók Szövetségének elnöke szerint is jó irányban haladnak, de „sokkal többre” lehet még szükség.
Patrick Hummel, az UBS elemzője is úgy véli, hogy az EU világossá tette: még mindig azt akarja, hogy az eladott új autók többsége elektromos legyen 2035-re. „A gyártók nem fogják ezt a szabályozásmódosítást a befektetési stratégiák megváltoztatása indokának tekinteni” – állítja.