Rátámadt az egyik legnagyobb autógyártó az EU vezetőire, a németek katasztrófát emlegetnek: "Amit tettek, az nem segítség, így nem csinálunk beruházásokat Európában"

Hiába engedett az Európai Bizottság az autógyártóknak, amikor a hét elején visszavonulót fújt a belső égésű motorok tilalmát illetően, a döntés megosztja a szektor szereplőit. Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója szerint Brüsszel nem segített, éppen ellenkezőleg: a javasolt autóipari intézkedéscsomag veszélyezteti a gyártók beruházásait a régióban.

A Stellantis vezérigazgatója szerint nem működi az uniós csomag a belső égésű motorok tilalmának feloldásáról / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság kedden mutatta be a tervet, amely magában foglalja az új belső égésű motorral hajtott autókra vonatkozó uniós tényleges tilalom 2035-től történő eltörlését.

Az európai autóipar ezzel több időt kapott az átállásra,

arra, hogy felvegye a harcot a kínai versenytársakkal. Brüsszel egy új kategóriát is javasolt a kis elektromos járművek számára, amelyben az Európában gyártott modellek extra kreditpontokat kapnának.

Az új, támogatott kategóriából a Renault mellett éppen a Stellantis profitálhat a Fiat 500-ashoz és a Clióhoz hasonló kisebb modellek széles választékával, utóbbi vezérigazgatója mégsem elégedett.

„Ez a csomag nem működik”

Brüsszel nem tudott „világos növekedési ütemtervet” kidolgozni a felülvizsgált klímapolitikájában, amely lehetővé tette volna a Stellantis számára, hogy növelje európai beruházásait – nyilatkozta a brit Financial Timesnak Filosa, aki júniusban vette át

a Jeep,

a Fiat

és a Peugeot

márkák mögött álló európai csoport irányítását.

2035 után is maradhatnak a hagyományos autók / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ez a csomag nem működik” – tette hozzá, mert „nincsenek benne olyan sürgős intézkedések, amelyekre szükség lenne az európai autóipar növekedésének visszaállításához”.

Növekedés nélkül pedig nagyon nehéz több befektetésen gondolkodni

– húzta alá.

Filosa pedig novemberben azt nyilatkozta a lapnak, hogy a csoport megsokszorozza az európai befektetéseit, ha Brüsszel lazít a belső égésű motorok 2035-re tervezett betiltásán.

Elégedetlen a Stellantis vezérigazgatója

A legújabb uniós javaslatok után azonban úgy véli, hogy „növekedés nélkül nagyon nehéz azon gondolkodni, hogy többet fektessünk be”. „Pótlólagos beruházások nélkül pedig nehéz kiépíteni azt a rugalmas ellátási láncot, amely létfontosságú az európai munkahelyek, az európai jólét és az európai biztonság szempontjából” – hangsúlyozta.

Az uniós javaslatok szerinte nem kezelték a legfontosabb kihívásokat,

beleértve a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó ütemtervet és a személygépkocsikra vonatkozó 2030-as célértékek rugalmasságát.