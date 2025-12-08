Deviza
EUR/HUF383.29 +0.42% USD/HUF329.06 +0.36% GBP/HUF438.4 +0.35% CHF/HUF408.16 +0.2% PLN/HUF90.57 +0.36% RON/HUF75.34 +0.47% CZK/HUF15.8 +0.18% EUR/HUF383.29 +0.42% USD/HUF329.06 +0.36% GBP/HUF438.4 +0.35% CHF/HUF408.16 +0.2% PLN/HUF90.57 +0.36% RON/HUF75.34 +0.47% CZK/HUF15.8 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,327.9 -0.55% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,950 0% OTP33,840 -0.77% RICHTER9,510 -1.16% OPUS542 +0.74% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS148.5 -1.68% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,105.76 -0.22% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,353.95 -0.17% BUX108,327.9 -0.55% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,950 0% OTP33,840 -0.77% RICHTER9,510 -1.16% OPUS542 +0.74% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS148.5 -1.68% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,105.76 -0.22% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,353.95 -0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
buborék
arany
BIS
mesterséges intelligencia
részvénypiac
S&P 500

Dupla buborékra figyelmeztet a jegybankok jegybankja, vészjósló együttállás, ha a tőzsde és az arany ára egyszerre száguld

A jegybankok ernyőszervezete dupla buborékra figyelmeztet a tőkepiacon. A BIS szerint utoljára 50 éve fordult elő, hogy az arany és a részvények egyszerre száguldottak, nagy kérdés, hogy hová menekül a tőke, ha mindkét lufi kidurran.
D. GY.
2025.12.08, 14:34

Az arany- és részvényárak együttes, párhuzamos szárnyalása olyan jelenség, amelyre legalább fél évszázada nem volt példa, és felveti a kérdést, hogy esetleg mindkettő buborékba került-e – állapítja meg a globális jegybanki ernyőszervezet, a Bank for International Settlements (BIS) elemzése.

buborék BIS
Dupla buborékra figyelmeztet a BIS: az arany- és a részvénylufi is kidurranhat / Fotó: Shutterstock

A részvénypiacokat továbbra is az MI és a technológiai cégek nyereségei hajtják, az arany idei 60 százalékos drágulása az 1979 óta mért legnagyobb éves növekedés lehet. Mindez újra felveti az örök vitát - mennyire tekinthető a sárga fém menedékeszköznek, illetve mennyire vált spekulatív eszközzé. 

Az arany idén nagyon másképp viselkedett a megszokott mintázatához képest

 – mondta Hyun Song Shin, a BIS gazdasági tanácsadója és a Monetáris és Gazdasági Részleg vezetője a szervezet hétfőn kiadott évzáró jelentése kapcsán. „Az igazán érdekes jelenség, hogy az arany sokkal inkább spekulatív eszközzé vált” - fejtette ki álláspontját.

A BIS folyamatosan figyelmeztet

A jegybankok jegybankjaként is emlegetett BIS az utóbbi években rendszeresen figyelmeztetett a potenciális részvénypiaci buborékokra. A részvényárfolyamok és az arany együttmozgásával kapcsolatban két dologra hívják fel a figyelmet. 

  • Az első nagy kérdés, hogy hová menekülhetnének a befektetők, ha a részvénypiac és az aranypiac is összeomlana. 
  • A második pedig az, hogy mit jelenthetne ez a jegybankok és más tartalékkezelők számára, tekintve, hogy közülük sokan kifejezetten nagy aranyvásárlók voltak. 

A BIS elemzése arra a következtetésre jutott, hogy az idei év az első alkalom az elmúlt 50 évben, amikor az arany és az S&P 500 együttesen mutat „robbanásszerű viselkedést”.

Az arany, túl azon, hogy az idén 60 százalékkal ralizott, 2022 óta több mint 150 drágult, azóta, a COVID utáni inflációs hullám elkezdte éreztetni hatását a piacokon, Oroszország ukrajnai inváziójával és az azt követő nyugati szankciókkal együtt. Egy másik lehetséges buborékjelzés az is, hogy a lakossági befektetők is nagy számban szálltak be.

Az aranyfedezetű tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) árfolyama egész évben tartósan a nettó eszközértékük felett mozgott, ami „erős vételi nyomást és az arbitrázs akadályait” jelzi – írja a BIS. A jegybanki vásárlások pedig továbbra is „egyértelműen nagyon erős támaszt adtak az arany árának” – tette hozzá Shin.

Más mint a dotcom-lufi, de attól még lehet buborék

A BIS szélesebb körű figyelmeztetést is megfogalmazott a „kockázatvállalási környezet növekvő törékenysége” miatt, tekintettel a mesterséges intelligencia (MI) értékeltsége körüli aggodalmakra és a kriptovaluták – például a bitcoin – közelmúltbeli 20 százalékos zuhanására.

Az elmúlt hetekben az Európai Központi Bank és az angol jegybank is figyelmeztetett arra, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kötődő részvények piacán buborék alakult ki, ami gyorsan kidurranhat, ha  a befektetők optimista várakozásai nem teljesülnek.

Shin szerint az MI-cégek nyereségessége – amelyek jelenleg óriási összegeket költenek adatközpontokra – fontos különbség a mostani helyzet és a 2000-es évek eleji „dotkom lufi” között, akkor ugyanis a cégek nem termeltek profitot. 

Kapcsolódó

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
887 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu