Meggondolta magát Németország egyik legnagyobb autóipari cége: mégis kirúgja a dolgozókat, nem megy másként – az utolsókig ellenáll a szakszervezet
Egyre jobban aggódnak jövőjük miatt a Bosch alkalmazottai, ugyanis a német autóipari alkatrészgyártó újabb jelentős leépítéseket tervez. A vállalat még szeptemberben jelentette be, hogy 13 000 állást szüntet meg az alkatrészgyártó részlegén. A vezetőség ezt a célt végkielégítési programok és önkéntes kilépések révén kívánta elérni, üzemi okokból történő elbocsátásokra az eredeti bejelentés szerint nem került volna sor. A létszámleépítésről folytatott tárgyalások során azonban a Bosch vezetői arra az álláspontra jutottak, hogy ez a cél üzemi okokból történő elbocsátások nélkül nem érhető el – közölte Frank Sell, a beszállítói részleg üzemi tanácsának vezetője.
A Merkur német hírportál cikke szerint a Bosch ezzel végső megoldás elé állítja a munkavállalókat. A dolgozók körében félelem uralkodik, hiszen sokan arra számítottak, hogy nyugdíjig az autóipari beszállítónál maradnak. 2027-ig még érvényben van egy megállapodás az üzemi tanács és a vezetőség között, amely kizárja a működési okokból történő elbocsátásokat, és a Bosch az egyik nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ezt be akarja tartani. Az ugyanakkor nem világos, hogy mi történik a megállapodás lejárta után.
A munkavállalói képviselőcsoport vezetője egyértelműen kijelentette, hogy szeretnék, ha nem lenne üzemi okokból történő elbocsátás. Hozzátették, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a létszámleépítésről, és ezek a legnehezebbek, amelyeket valaha folytattak. A vállalatvezetés nem nyilatkozott a tárgyalások tartalmáról.
A Bosch saját adatai alapján mintegy 70 000 embert foglalkoztat a beszállítói ágazatban. Ha a létszámleépítés a tervek szerint megvalósul, akkor lényegében minden ötödik alkalmazott elveszíti munkahelyét. A vállalat ezzel csatlakozik az autóipari beszállítói ágazatban egyre terjedő trendhez. A Bosch versenytársa, a ZF 2030-ig 7600 munkahelyet szüntet meg, a Continental pedig 3000 állás megszüntetését tervezi.
Az autóipar elhúzódó válsága miatt kényszerpályán a cégek
A beszállítók jelentősen megsínylik az autóipar válságát. A Bosch a létszámleépítés bejelentésekor közölte, hogy a konszernnek körülbelül 2,5 milliárd eurót (mintegy 955 milliárd forint) kell megtakarítania. Ennek oka az autóipari piac visszafogott kereslete és a nemzetközi verseny miatti nyereségvesztés. Ráadásul az elektromobilitás, az automatizált vezetés és a hidrogénmeghajtás piaca a várnál jóval lassabb ütemben fut fel.
Az iparág válságból való kilábalásának elősegítése érdekében Barbara Resch, az IG Metall Baden-Württemberg kerületi vezetője mentőcsomagot követel a beszállítóipar számára. Érvelése szerint az iparág a politikusok elvárásainak megfelelően milliárdokat fektetett az elektromobilitásba és az önvezető technológia fejlesztésébe. Most azonban elfogyott körülötte a levegő.
A német szövetségi kormány eddig nem nyilatkozott ennek kapcsán. Az októberi autóipari csúcstalálkozó után Friedrich Merz kancellár csak annyit jelentett be, hogy az Európai Uniónál ellenezni fogja a belső égésű motorok 2035-ös kivezetését. Ehelyett rugalmasabb kivonulást szeretne a fosszilis hajtásoktól, például a plug-in hibridek fokozott használatával.
Megszólalt a Bosch, így érinti Magyarországot a gigantikus leépítés: csak egyvalami biztos, de ennek senki se örül
Miután a Bosch szeptemberben óriási létszámleépítéseket jelentett be, a Világgazdaság megkereste a cég magyarországi leányvállalatát, hogy vajon hasonló lépések várhatók-e itthon is, vagy épp ellenkezőleg: a cég követi a többi, hazánkban működő autóipari óriást, és további beruházásokkal vetné meg a lábát Közép-Európában.
A vállalat a Világgazdaság kérdéseire válaszolva leszögezte:
A Bosch csoport célja Magyarországon is az, hogy megvédje a munkahelyek biztonságát, de a lehetőségeket a piaci kereslet és a környező gazdasági környezet határozza meg.
Azt is jelezték, hogy a Bosch folytatja a megkezdett portfólió- és szerkezeti átalakításokat, és folyamatosan vizsgálják, hogy a cégcsoport üzletágai összehangoltan működjenek világszerte.