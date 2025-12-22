Amerika gyarmatosítja Nagy-Britanniát: bagóért vásárolja fel London hatalmas cégeit – nem tehetnek semmit ellene
Az elmúlt évben látványosan felpörgött a brit vállalatfelvásárlási piac, elsősorban a külföldi befektetők egyre erőteljesebb érdeklődésének köszönhetően. Az alacsony tőzsdei értékeltségek és a visszafogott gazdasági kilátások olyan helyzetet teremtettek, melyben a brit cégek különösen vonzó célponttá váltak a nemzetközi stratégiai és pénzügyi vevők számára. Ennek eredményeként 2025 a járvány utáni időszak legaktívabb évévé vált a piacon, amit sokan már nem puszta fellendülésként, hanem London számára figyelmeztető jelként értelmeznek.
A London Stock Exchange Group adatai szerint az elmúlt egy évben külföldi ajánlattevők összesen 142 milliárd dollárért – nagyjából 48 ezer milliárd forintért – állapodtak meg brit cégek felvásárlásáról, ami 74 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
A külföldi tranzakciók 74 százalékos felfutása így jóval meghaladta a teljes brit fúziós és felvásárlási piac 20 százalékos bővülését.
Az összes tranzakció értéke 367 milliárd dollárra, vagyis körülbelül 125 ezer milliárd forintra emelkedett, amire a pandémia idején tapasztalt felvásárlási hullám óta nem volt példa.
Még jövőre sem lesz vége a külföldi befektetési hullámnak
A befektetési bankok értékelése szerint a folyamat hátterében továbbra is a brit részvénypiac tartós alulértékeltsége áll. A londoni tőzsdén jegyzett vállalatok értékeltsége nemcsak az amerikai, hanem sok esetben az európai versenytársakétól is elmarad, ami hosszabb távon is vonzóvá teszi a brit piacot a külföldi befektetők számára. A piaci szereplők arra számítanak, hogy ez a tendencia 2026-ban is fennmarad, és
idővel már nemcsak közepes, hanem nagyobb vállalatok is a felvásárlók célkeresztjébe kerülhetnek.
A növekedés ugyanakkor nem a tranzakciók számának emelkedéséből fakadt. Miközben az összérték nőtt, a bejelentett ügyletek száma 16 százalékkal csökkent az elmúlt évben, ami azt jelzi, hogy elsősorban a nagy volumenű tranzakciók dominálták a piacot. A kiemelt ügyletek közé tartozott az Anglo American és a kanadai Teck Resources mintegy 50 milliárd dolláros egyesülése, melyre azt követően került sor, hogy az Anglo American sikeresen kivédte az ausztrál BHP többszöri felvásárlási kísérletét.
Letarolták az amerikaiak a brit piacot
A brit piac élénkülése egy szélesebb, globális felvásárlási hullám része, különösen az Egyesült Államokban tapasztalható tranzakciós boommal párhuzamosan. Az amerikai deregulációs törekvések és a kedvezőbb üzleti környezet több, tízmilliárd dollárt meghaladó megadealt is ösztönöztek, ami közvetetten a brit piacra is hatással volt. Nem véletlen, hogy
a brit cégek külföldi felvásárlásainak valamivel több mint felét amerikai vevők hajtották végre.
Ide tartozik például a DoorDash 2,9 milliárd fontos, vagyis közel 1400 milliárd forintos ajánlata a Deliveroo felvásárlására.
A magántőke-befektetők továbbra is aktívak voltak a brit piacon, amelyet kedvező belépési pontnak tartanak. Az év jelentősebb ügyletei közé tartozott a Pensions Insurance Corporation 5,7 milliárd fontos felvásárlása az Athora részéről, valamint az Advent 4,8 milliárd dolláros megállapodása a Reckitt tisztítószer-portfóliójáról. Egyre gyakoribbá vált a tőzsdei cégek kivezetése, ami több meghatározó vállalat eltűnéséhez vezetett a londoni piacról.