Súlyos buszbaleset történt Kárpátalján: egy halott és 13 sérült van

Az Ivano-Frankivszki terület Kaluski járásában december 28-án délután felborult egy menetrend szerinti busz: egy férfi meghalt, 13 ember, köztük két gyermek megsérült – írja az ukrán Pravda.

Súlyos buszbaleset történt Kárpátalján: egy ember meghalt, tizenhárman megsérültek / Fotó: Pravda

A rendőrség közlése szerint a baleset vasárnap délután 1 óra körül történt Rakiv faluban.

A balesetben egy ember meghalt és 13-an megsérültek.

A helyszínen rendőrségi nyomozócsoport, mentőalakulatok és orvosok dolgoznak. A rendvédelmisek vizsgálják a baleset körülményeit és okait.

Azt is tisztázták, hogy az elhunyt egy 1964-ben született férfi.



