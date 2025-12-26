Románia teljes sokkban: otthagyott csapot, papot és végleg bezárt a világhírű svájci multi gyára – Magyarországról viszont nem tágít

Svájc egyik legnagyobb prémium márkája, a Calida, jogutód nélkül bezárta a romániai leányvállalatát. A román leányvállalat rövid életű volt, a Calida 2022-ben nyitotta meg a nagyszebeni gyárát mintegy 100 dolgozóval – derült ki a profit.ro tájékoztatásából.

A Calida csoport ugyanakkor továbbra is stabilan jelen van más közép-európai piacokon, köztük Magyarországon /Fotó: Hans Lucas via AFP

Akkor a cégcsoport úgy fogalmazott, hogy a „romániai piacra való belépés a Calida márka 2025-ig tartó bővítési stratégiájának része. Az új gyártóegység fontos tényező lesz a vállalat működésének további bővítésében, valamint a kisebb sorozatok és tételek gyártásában minden termékkategóriánkban”.

2022 és 2023 között a vállalat üzleti árbevétele 2,9 millió lejről 8,3 millió lejre nőtt, majd tavaly 7,7 millió lejre csökkent. A leányvállalat profitja 2023-2024-ben 62 000 lejről 320 000 lejre nőtt, ám tavaly tetemes, több mint 6,2 millió lejes veszteséget is elszenvedett. Az adósságok pedig 3,5 millió lejről 5,3 millió lejre emelkedtek

a román lap szerint.

A Calidát Max Kellenberger és Joachim Palmers alapította 1941-ben. A holding a Cosabella, az Aubade és at Erlich Textile prémium fehérneműmárkák, valamint a Lafuma Mobilier kültéri bútormárka tulajdonosa. A Cosabella és az Erlich Textile márkákat idén vásárolták fel, röviddel azután, hogy a Calida Group eladta a Millet és a Lafuma Outdoor márkákat Jean-Pierre Millet-nek, a Millet alapítóinak befektetőjének és unokájának. A Millet az Inspiring Sport Capital befektetési alappal partnerségben vette át a vállalatot.

A Kellenberger család jelenleg a Calida Holding 33,5 százalékát birtokolja, többségi részvényesként. A Calida Holding részvényeit 1987 óta jegyzik a SIX svájci tőzsdén, Európa harmadik legnagyobb tőzsdéjén.

A Calida hazánkban is jelen van

A csoportnak leányvállalatai vannak Magyarországon, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban, Tunéziában, Hollandiában és az Egyesült Királyságban. A csoport legerősebb piaca Németország, Franciaország és Svájc.

Az Opten cégnyilvántartó adatai szerint a cég Magyarországon Calida Magyarország Termelő Kft. néven, kifogástalanul üzemel. A vállalat jelenleg 321 főt foglalkoztat.

A Németországban és Svájcban vezető fehérneműmárkának számító Calida anyavállalata a rendszerváltást követően hozott létre itthon joint venture vállalatot, majd 1995-ben a gyártás jelentős részét ide, Rajkára telepítette. Azóta a magyar minőségi textilipar egyik nagy mohikánja, hirdetve az egykor legendás hazai ruházati piac minőségét. Bár itthon luxusfehérneműként emlegetik a márkát, Nyugat-Európában közép- és felső középkategóriának számít.