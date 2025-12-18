Teljesülhet Trump akarata: gazdára találhat az elnök „kedvenc” hírcsatornája – nem várt helyről érkezhet a megoldás
Az amerikai médiapiac egyik legnagyobb átalakulása körvonalazódhat a következő hónapokban: a Warner Bros. Discovery (Warner) hagyományos televíziós üzletágai iránt befektetői érdeklődés mutatkozik, miközben a vállalat egyszerre több fronton is stratégiai nyomás alatt áll. A Reuters és a Financial Times értesülései szerint tárgyalások zajlanak arról, hogy a New York-i székhelyű fedezeti alap (hedge fund), a Standard General – élén alapítójával, Soo Kimmel – befektessen vagy akár részesedést szerezzen a Warner kábeltelevíziós portfóliójában, amelybe a CNN is tartozik.
A Reuters cikke szerint legalább egy jelentős Warner Bros. Discovery-részvényes kereste meg a Standard Generalt azzal az ajánlattal, hogy a befektetési alap vegye meg a vállalat lineáris televíziós eszközeinek egészét vagy egy részét. A megkeresés nem egy formális eladási folyamat része, inkább informális egyeztetések sorozata, mely azt tükrözi, hogy a részvényesi körön belül egyre erősebb az igény a hagyományos tévés üzletág jövőjének újragondolására.
A beszámolók szerint
a Standard General tárgyalásokat folytat egy lehetséges befektetésről,
ugyanakkor sem a hedge fund, sem a Warner Bros. Discovery nem kívánt hivatalos kommentárt fűzni az értesülésekhez. A hírügynökség szerint a megkeresések időzítése nem véletlen: a Warner az utóbbi időszakban egyszerre próbálja stabilizálni pénzügyi helyzetét és átalakítani üzleti modelljét a gyorsan változó médiapiacon.
A háttérben zajló mozgások szorosan összefüggenek azzal, hogy a Warner Bros. Discovery nemrég megállapodott a Netflixszel filmstúdiói, az HBO kábelcsatorna és a streamingüzletág egy részének értékesítéséről egy mintegy 82,7 milliárd dolláros ügylet keretében. Ez a lépés alapjaiban rajzolhatja át Hollywood erőviszonyait, miközben a vállalat vezetése határozottan elutasította a Paramount Skydance által tett, 108,4 milliárd dolláros ellenséges felvásárlási ajánlatot.
A Financial Times elemzése szerint
a hagyományos, reklám- és előfizetés-alapú kábeltelevíziós üzletág – benne a CNN-nel – egyre inkább külön kezelendő eszközzé válik a befektetők szemében.
Ezek az egységek stabil, de lassabban növekvő cash flow-t termelnek, ami vonzó lehet olyan pénzügyi befektetők számára, mint a Standard General, mely korábban is szerzett tapasztalatot nehéz helyzetben lévő médiacégek átalakításában.
Körvonalazódhat a CNN sorsa, Trump közben nagyon figyel
A CNN különösen érzékeny politikai és üzleti kérdés. Donald Trump amerikai elnök korábban nyilvánosan kijelentette, hogy a hírcsatornát szerinte el kellene adni, akár a Warner Bros. Discovery egészének értékesítése részeként, akár attól függetlenül. Bár Trump kijelentéseinek nincs közvetlen jogi következménye, a médiapiac szereplői szerint tovább növeli a nyomást a Warner vezetésén, hogy világos irányt jelöljön ki a CNN-nek.
A Reuters szerint a Standard General érdeklődése nem jelenti automatikusan azt, hogy rövid időn belül tranzakció is születik. A tárgyalások korai szakaszban vannak, és több forgatókönyv is elképzelhető:
- kisebbségi befektetés,
- stratégiai partnerség
- vagy akár a kábeltelevíziós eszközök leválasztása és külön értékesítése.
Az viszont egyre világosabb, hogy a Warner Bros. Discovery jelenlegi struktúrája hosszabb távon nehezen tartható fenn változtatások nélkül.
A globális médiapiacon egyre élesebben válik el egymástól a streamingre épülő növekedési modell és a hagyományos televíziós üzletág. A következő időszakban eldőlhet, hogy a Warner Bros. Discovery milyen formában tudja újrarendezni portfólióját, és hogy a CNN végül pénzügyi befektetőhöz, stratégiai vevőhöz kerül, vagy továbbra is a cégcsoport része marad.