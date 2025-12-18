Teljesülhet Trump akarata: gazdára találhat az elnök „kedvenc” hírcsatornája – nem várt helyről érkezhet a megoldás

Az amerikai médiapiac egyik legnagyobb átalakulása körvonalazódhat a következő hónapokban: a Warner Bros. Discovery (Warner) hagyományos televíziós üzletágai iránt befektetői érdeklődés mutatkozik, miközben a vállalat egyszerre több fronton is stratégiai nyomás alatt áll. A Reuters és a Financial Times értesülései szerint tárgyalások zajlanak arról, hogy a New York-i székhelyű fedezeti alap (hedge fund), a Standard General – élén alapítójával, Soo Kimmel – befektessen vagy akár részesedést szerezzen a Warner kábeltelevíziós portfóliójában, amelybe a CNN is tartozik.

Teljesülhet Trump akarata: gazdára találhat a CNN, az elnök „kedvenc" hírcsatornája – tovább bonyolódik a Warner felvásárlása

A Reuters cikke szerint legalább egy jelentős Warner Bros. Discovery-részvényes kereste meg a Standard Generalt azzal az ajánlattal, hogy a befektetési alap vegye meg a vállalat lineáris televíziós eszközeinek egészét vagy egy részét. A megkeresés nem egy formális eladási folyamat része, inkább informális egyeztetések sorozata, mely azt tükrözi, hogy a részvényesi körön belül egyre erősebb az igény a hagyományos tévés üzletág jövőjének újragondolására.

A beszámolók szerint

a Standard General tárgyalásokat folytat egy lehetséges befektetésről,

ugyanakkor sem a hedge fund, sem a Warner Bros. Discovery nem kívánt hivatalos kommentárt fűzni az értesülésekhez. A hírügynökség szerint a megkeresések időzítése nem véletlen: a Warner az utóbbi időszakban egyszerre próbálja stabilizálni pénzügyi helyzetét és átalakítani üzleti modelljét a gyorsan változó médiapiacon.

A háttérben zajló mozgások szorosan összefüggenek azzal, hogy a Warner Bros. Discovery nemrég megállapodott a Netflixszel filmstúdiói, az HBO kábelcsatorna és a streamingüzletág egy részének értékesítéséről egy mintegy 82,7 milliárd dolláros ügylet keretében. Ez a lépés alapjaiban rajzolhatja át Hollywood erőviszonyait, miközben a vállalat vezetése határozottan elutasította a Paramount Skydance által tett, 108,4 milliárd dolláros ellenséges felvásárlási ajánlatot.

A Financial Times elemzése szerint

a hagyományos, reklám- és előfizetés-alapú kábeltelevíziós üzletág – benne a CNN-nel – egyre inkább külön kezelendő eszközzé válik a befektetők szemében.

Ezek az egységek stabil, de lassabban növekvő cash flow-t termelnek, ami vonzó lehet olyan pénzügyi befektetők számára, mint a Standard General, mely korábban is szerzett tapasztalatot nehéz helyzetben lévő médiacégek átalakításában.