Már kaszál a fiatal milliárdos, duzzad az új védelmi óriás – ezzel komolyan odaszúrhat a Rheinmetallnak, brutális megrendelést adott le neki Magyarország szomszédja

Tovább folytatja növekedését a Czechoslovak Group (CSG), az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb nyertese. A cseh hadiipari vállalat a háború miatt megnőtt lőszer- és fegyverigény segítségével tudott bővülni, és kedden a cég arról számolt be, hogy a szlovák hadügyminisztériummal kötött keretszerződést 1289 katonai teherautó szállítására, ami akár 1,03 milliárd eurót is hozhat a vállalat konyhájára.

A CSG a Leopard 2A8 gyártásában is részt vehet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Óriásit hízott az orosz–ukrán háborún a CSG

A különösen a tüzérségi lőszerek eladásán hízó vállalat több felvásárlás segítségével is bővült Európában és az Egyesült Államokban, és a nehézfegyverzet gyártását is kibővítette a Reuters írása szerint. Michal Strnad, a CSG igazgatóságának elnöke, aki 33 évesen már eurómilliárdos Európa legnagyobb hadiipari óriását szeretné létrehozni a vállalatból, mely hamarosan debütálhat a tőzsdén is.

A szlovákokkal kötött üzlet értelmében a CSG a Tatra Force platformon alapuló különböző teherautókat értékesíthet.

A vállalat emellett az utóbbi időben több nagy megrendelést is bejelentett, melyek eurómilliárdokat érhetnek. ASG gyárthatja például a német KNDS-sel való együttműködés eredményeként a Leopard 2A8 tankok testét, de Szlovákia lőszereket is vásárol a vállalattól, ahogy egy sor másik európai ország is és a cégnek Ázsiában is vannak ügyfelei.

A tőzsdét is megcélozza az új közép-európai óriás

Korábban Strnad arról is beszélt, hogy mintegy 3 milliárd euró értékben bocsáthat ki a cég részvényt, egy interjúban pedig elmondta, hogy a CSG az üzlet minden területén növekedni fog, és határozottan akvizíciókat keres majd a drónok piacán. Vezetése alatt a CSG jelentősen növelte jövedelmezőségét, miközben Európa felpörgette katonai kiadásait és fegyvereket szállított Ukrajnának.

„A célom az, hogy a CSG legyen Európa legnagyobb védelmi vállalata, teljesen vertikálisan integrált módon, globális piacokon jelen lévő üzleti tevékenységgel” – mondta a 33 éves Strnad. Hozzátette:

egyetlen versenytársuk sem ennyire diverzifikált, exportorientált, és nem függ annyira saját országa nagy hadseregétől a megrendelések terén. Szerinte ez az ő cégének az előnye.

A növekedési terveknek azonban gátat vethet a cseh belpolitika, miután a szintén milliárdos, frissen újraválasztott Andrej Babis cseh miniszterelnök többször is bírálta az Ukrajnának szánt közös uniós lőszerbeszerzéseket.