Az Orosz Posta ideiglenesen megváltoztatta nemzetközi logisztikai szabályait, felfüggesztve egy kézbesítési módot több európai országba. A korlátozások több célállomásra vonatkoznak, és december végén léptek hatályba. A vállalat nem határozott meg időpontot a korábbi működéshez való visszatérésre, ahogy arról a Public News Service is beszámolt. Levelekről nincs szó, csak csomagokról.

Öt országba nem juttat el csomagot az Orosz Posta / Fotó: Orosz Posta

Lesz ország, ahová továbbra is megy küldemény, lesz, ahová nem

Ez öt európai országba irányuló közúti csomagküldemény ideiglenes felfüggesztését jelenti. A lista

Lettországot,

Litvániát,

Szlovéniát,

Horvátországot

és Észtországot

tartalmazza. A korlátozás kifejezetten a közúti és a kombinált útvonalakra vonatkozik, amelyeket hagyományosan a megfizethetőbb kézbesítés miatt használnak.

Repülőn továbbra is kézbesít csomagot az Orosz Posta

Az alternatív szállítási módokat, beleértve a légi kézbesítést is, hivatalosan nem törölték, de a feltételeik és költségeik eltérhetnek azoktól, amelyekhez az ügyfelek hozzászoktak, ahogy az már a nemzetközi postai ágazatban bekövetkezett változásokkal is történt.

Nincs mit beírni a naptárba

A vállalat nem közölt konkrét dátumot a közúti kézbesítés újraindítására, írja a Pravda.ru. A közlemény hangsúlyozza, hogy az intézkedés átmeneti, de a részletek a nemzetközi logisztikát befolyásoló külső tényezőktől függenek.

Hasonló felfüggesztéseket alkalmaztak már korábban is, és jellemzően a közlekedési infrastruktúra, a vámeljárások vagy a postai útvonalak változásaihoz kapcsolódtak.

A földi szállítás leállítása mellett a posta egyúttal újraindította a nemzetközi küldemények fogadását számos afrikai országba: a Kongói Köztársaságba, Szomáliába és Csádba, erről Már az Orosz Hírek számolt be a TASZSZ alapján. A cikkéhez hírt kommentek egyike szerint a listára került országokba mostantól úgy kell eljuttatni a csomagot, hogy azt „el kell küldeni Fehéroroszországba vagy Kazahsztánba, Indiába, Kínába vagy valami más országba. Ott átcímkézik, és mehet is tovább a célállomásra.”