Deviza
EUR/HUF386,7 -0,77% USD/HUF328,41 -0,72% GBP/HUF443,46 -0,75% CHF/HUF416,32 -0,79% PLN/HUF91,74 -0,77% RON/HUF76,03 -0,71% CZK/HUF15,96 -0,5% EUR/HUF386,7 -0,77% USD/HUF328,41 -0,72% GBP/HUF443,46 -0,75% CHF/HUF416,32 -0,79% PLN/HUF91,74 -0,77% RON/HUF76,03 -0,71% CZK/HUF15,96 -0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autózás
elektromos autók
Dacia Spring
autóipar
autó
LFP
akkumulátor
Dacia

Itt az új elektromos Dacia, már lehet rendelni: fillérekbe kerül, veri a kínaiakat, mindenkit meglepett az akkumulátora – videó

Erősebb motorokkal, új akkumulátortechnológiával és változatlan hatótávval lép piacra Európa több országában a Dacia legolcsóbb elektromos modellje. A Dacia Springet a belépőszintű villanyautók között tartják számon, azonban az akkumulátor technológiája nagyot újít a szegmensben.
Németh Anita
2025.12.26, 20:40
Frissítve: 2025.12.26, 20:55

A Dacia közzétette a megújult Spring elektromos modell árait és főbb műszaki adatait Európa több fontos piacán. A francia vásárlók már megrendelhetik az új Dacia Spring modellt 70 lóerős motorral az Essential és az Expression felszereltségfel, valamint 100 lóerős motorral Extreme felszereltséggel. Romániában egyelőre a korábbi, 65 lóerős változat maradt forgalomban. Az újdonságok középpontjában nemcsak az erősebb motorok, hanem új akkumulátortechnológia is áll – derült ki a profit.ro cikkéből.

dacia Mioveni,,Romania,-,October,13,,2014:,Color,Picture,Of,A
Itt az új elektromos Dacia, már lehet rendelni: fillérekbe került és veri a kínaiakat / Fotó: punghi

A Dacia a korábbi NMC akkumulátort LFP-re, azaz lítium–vasfoszfát technológiára cserélte.

 Az új akkumulátor olcsóbb, biztonságosabb és gyorsabban tölthető, ugyanakkor kisebb energiasűrűsége miatt nagyobb helyigényű. Ennek ellensúlyozására a kapacitást 26,8 kWh-ról 24,3 kWh-ra csökkentették, ám a hatótáv mindkét új motorváltozatnál 225 kilométer maradt. Az átlagos fogyasztás 12,4 kWh/100 km, ami a szegmens egyik legjobb értéke.

A kínálatban két új hajtás jelent meg:

  • a 70 lóerős motor az Essential és Expression felszereltségekhez,
  • míg a 100 lóerős verzió az Extreme kivitelhez érhető el.

Franciaországban a 70 lóerős Spring ára 16 900 euróról indul, a középső felszereltség 18 900 euróba kerül, míg a 100 lóerős változat 19 700 eurótól érhető el. Az Egyesült Királyságban a 70 lóerős modell 15 225 fonttól, a 100 lóerős 16 225 fonttól indul, amit a Dacia egy 3750 fontos gyártói támogatással egészít ki. Romániában jelenleg még a 65 lóerős változat kapható 16 000 euróért, de várhatóan hamarosan ott is megnyílik a rendelés az új Springre.

 

A frissítés érinti a futóművet és az aerodinamikát is. Javult a súlyelosztás, merevebb lett az alváz, új hangolást kaptak a rugók és lengéscsillapítók, az Expression felszereltségtől pedig alapfelszereltség a 15 colos kerék vált. Az aerodinamikai együttható 0,74-ről 0,66-ra csökkent, ami hozzájárul a hatékonyság javulásához.

A teljesítmény érezhetően nőtt. A 80–120 km/h közötti gyorsulás jelentősen javult a 0-ról 100 kilométerre való gyorsulás ideje 9,6 másodpercre csökkent, míg a legerősebb változat kifejezetten dinamikus menetteljesítményt kínál.

A töltés is gyorsabb lett. A DC gyorstöltőn akár 40 kW-tal tölthető az akkumulátor, így a jármű 20-ról 80 százalékra 29 perc alatt feltölthető.

A Spring továbbra is megtartja eddigi felszereltségeit, köztük a V2L funkciót, amely külső elektromos eszközök táplálását is lehetővé teszi.

Megszabná Brüsszel a Kínából behozott autók árát, tárgyal is róla, a pekingieket azonban nem ejtették a fejükre

A kínai autók olyan olcsók Európában, hogy Brüsszel megszabná az importált autóik árát. 

Az EU 2024 októberében hagyta jóvá a kínai elektromos autókra (EV) kivetett vámokat, amelyeknek a maximális mértéke elérheti a 45,3 százalékot, miután az Európai Bizottság egy évvel korábban indított vizsgálata megállapította, hogy a pekingi kormány tisztességtelen állami támogatást nyújt a gyártóknak, amelyek így olcsó termékekkel áraszthatják el az európai piacot.

Elemzők szerint a csökkenő profit és a hazai defláció miatt az EU létfontosságú piac a kínai szektor számára, Németországot jövőre gyakorlatilag elárasztják az elektromos autók, így eljött Kína ideje. Az idei müncheni autószalont is elözönlötték.

Feltámad a legendás modell: új autót kezdhet el gyártani Románia, a szocializmusban világsiker volt – riválist kap a Dacia

Új életet lehelhetnek a szocializmus ikonikus román terepjárójába. Az állami intézményeket és magáncégeket tömörítő konzorcium dolgozik az ARO elektromos utódjának fejlesztésén, amelyből polgári és NATO-kompatibilis katonai változat is készülhet. A szervezet szerint évi tízezer autó gyártása legalább 1800 munkahelyet teremtene, az állam pedig évi egymilliárd lej bevételt kaphatna.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu