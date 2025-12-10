Brüsszelben ismét olyan adóügyi vita bontakozik ki, mely nemcsak a tagállamok költségvetésére, hanem a teljes európai nikotinpiacra is hatással lehet. Az Európai Bizottság ugyanis egy olyan jövedékiadó-reform előkészítésén dolgozik, mely jelentősen megemelné a dohány- és bizonyos nikotintermékek terheit. A tervezet célja hivatalosan az egészségvédelem, ugyanakkor több szakmai szervezet szerint a javaslat mögött az európai költségvetési hiány kezelése is meghúzódik. A büdzsét az elmúlt években több olyan tétel terhelte – például Ukrajna támogatása –, mely tovább növelte a bevételi nyomást.

Ez vár a dohányosokra: 140 százalékkal drágulhat a cigaretta, a magyar gyártók is kiborultak – levelet írtak Ursula von der Leyennek, hogy ne engedje / Fotó: csikiphoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

A reformtervezetet több mint nyolcvan európai szakmai szereplő – köztük két magyarországi szervezet – bírálta nyílt levélben, Ursula vonder Leyennek címezve. Az érintettek szerint a jövedéki adó emelése a cigaretták esetében akár 140 százalékos, egyes nikotintermékeknél pedig 260 százalékos drágulást is eredményezhet. A javaslat az égés nélküli kategóriákat is érintené, noha ezeket a termékeket sok ország eltérően szabályozza – hangzott el a Hír TV híradójában.

A levélírók legfőbb kritikája az egységes, differenciálás nélküli adóemelés.

Értékelésük szerint a dohány- és nikotinpiac jelentős munkaerőt foglalkoztat Európában: több millió állás kapcsolódik közvetlenül vagy közvetve az ágazathoz. Emellett a szektor már jelenleg is jelentős bevételt termel az államoknak, összességében évi százmilliárd euró körüli nagyságrendben. A szervezetek attól tartanak, hogy egy hirtelen és túlzott mértékű adóemelés rontaná az iparág versenyképességét, az árak megugrása pedig az illegális kereskedelem felé terelné a fogyasztókat.

A szakmai érvek között kiemelt helyen szerepel az a megállapítás is, hogy a Bizottság saját hatásvizsgálata szerintük alulbecsüli az intézkedés negatív gazdasági következményeit. Ezt állításuk szerint a Draghi-féle versenyképességi jelentés is más megvilágításba helyezi. A szektor szerint az adóemelés tovább növelné az inflációt, ami elsősorban az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat érintené érzékenyebben, mivel ők arányaiban nagyobb részt költenek ilyen termékekre.