Deviza
EUR/HUF383.58 -0.08% USD/HUF328.73 -0.43% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF410 +0.12% PLN/HUF90.73 -0.08% RON/HUF75.34 -0.11% CZK/HUF15.8 -0.17% EUR/HUF383.58 -0.08% USD/HUF328.73 -0.43% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF410 +0.12% PLN/HUF90.73 -0.08% RON/HUF75.34 -0.11% CZK/HUF15.8 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38% BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adóemelés
dohány
nikotin
dohánypiac
Ursula von der Leyen
Európai Unió

Ez vár a dohányosokra: 140 százalékkal drágulhat a cigaretta, a magyar gyártók is kiborultak – levelet írtak Ursula von der Leyennek, hogy ne engedje

Az Európai Bizottság új jövedékiadó-tervezete jelentős vitát indított el a szakmai szervezetek és az uniós döntéshozók között. A javaslat többek között a dohány és egyes nikotintermékek terheinek nagymértékű emelését hozná, ami a piac és a fogyasztók számára is komoly változásokat eredményezhet. Az érintett szervezetek szerint a lépés egyszerre lehet gazdasági és közegészségügyi kockázat.
VG
2025.12.10, 20:29
Frissítve: 2025.12.10, 20:31

Brüsszelben ismét olyan adóügyi vita bontakozik ki, mely nemcsak a tagállamok költségvetésére, hanem a teljes európai nikotinpiacra is hatással lehet. Az Európai Bizottság ugyanis egy olyan jövedékiadó-reform előkészítésén dolgozik, mely jelentősen megemelné a dohány- és bizonyos nikotintermékek terheit. A tervezet célja hivatalosan az egészségvédelem, ugyanakkor több szakmai szervezet szerint a javaslat mögött az európai költségvetési hiány kezelése is meghúzódik. A büdzsét az elmúlt években több olyan tétel terhelte – például Ukrajna támogatása –, mely tovább növelte a bevételi nyomást.

Ez vár a dohányosokra: 140 százalékkal drágulhat a cigaretta, a magyar gyártók is kiborultak – levelet írtak Ursula von der Leyennek, hogy ne engedje
Ez vár a dohányosokra: 140 százalékkal drágulhat a cigaretta, a magyar gyártók is kiborultak – levelet írtak Ursula von der Leyennek, hogy ne engedje / Fotó: csikiphoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

A reformtervezetet több mint nyolcvan európai szakmai szereplő – köztük két magyarországi szervezet – bírálta nyílt levélben, Ursula vonder Leyennek címezve. Az érintettek szerint a jövedéki adó emelése a cigaretták esetében akár 140 százalékos, egyes nikotintermékeknél pedig 260 százalékos drágulást is eredményezhet. A javaslat az égés nélküli kategóriákat is érintené, noha ezeket a termékeket sok ország eltérően szabályozza – hangzott el a Hír TV híradójában.

A levélírók legfőbb kritikája az egységes, differenciálás nélküli adóemelés. 

Értékelésük szerint a dohány- és nikotinpiac jelentős munkaerőt foglalkoztat Európában: több millió állás kapcsolódik közvetlenül vagy közvetve az ágazathoz. Emellett a szektor már jelenleg is jelentős bevételt termel az államoknak, összességében évi százmilliárd euró körüli nagyságrendben. A szervezetek attól tartanak, hogy egy hirtelen és túlzott mértékű adóemelés rontaná az iparág versenyképességét, az árak megugrása pedig az illegális kereskedelem felé terelné a fogyasztókat.

A szakmai érvek között kiemelt helyen szerepel az a megállapítás is, hogy a Bizottság saját hatásvizsgálata szerintük alulbecsüli az intézkedés negatív gazdasági következményeit. Ezt állításuk szerint a Draghi-féle versenyképességi jelentés is más megvilágításba helyezi. A szektor szerint az adóemelés tovább növelné az inflációt, ami elsősorban az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat érintené érzékenyebben, mivel ők arányaiban nagyobb részt költenek ilyen termékekre.

A levél hangsúlyozza: a dohányzás visszaszorítása továbbra is közös és támogatott cél, ugyanakkor ennek legfontosabb feltétele a kiszámítható, tudományos alapokra épülő szabályozás. 

A szervezetek szerint az egységes magas adószint nem ösztönzi a fogyasztókat a kevésbé káros alternatívák felé, 

és nem tesz különbséget a termékkategóriák kockázati szintje között. A piac szereplői ezért inkább egy olyan rendszert támogatnának, melyben az adókulcsok igazodnak az egészségügyi kockázatokhoz.

Az Európai Bizottság terve verte ki a biztosítékot – brutálisan drágulhat a cigaretta

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy megosztja Európát az uniós terv, melynek értelmében egy új adórendszeri beavatkozással egységesítenék az Európai Uniós piacot a dohánytermékek visszaszorítását célozva. Míg például a hagyományos cigaretta esetében 1000 szálra vetítve a jelenlegi 90 euróról – 139 százalékkal – 215 euróra növelnék a jövedéki adót, addig a hevített dohánytermékeknél 1000 szálanként 108 eurós vagy kilogrammonként 155 eurós sarcot helyeztek kilátásba, a nikotinpárnáknál pedig 143 euró/kg lehet az irányadó.

Fontos megjegyezni, hogy 

ezek az adómértékek ráadásul csupán a kötelező minimumok, vagyis ennél lehetnek magasabbak is. 

Pedig a szivarok, szivarkák esetében eleve 1090 százalékos emelést irányoztak elő: 1000 szálanként 12 helyett 143 eurós jövedéki adót belengetve. 

Az ellenzők leginkább azzal érvelnek, hogy a kilátásba helyezett adóemelés olyan mértékű drágulást vonna maga után, amely még inkább a feketepiac felé tolná a fogyasztást, ez pedig egyet jelent az illegális, vagyis az ellenőrizetlen forrásból származó dohánytermékek fokozott térnyerésével, amelyek az egészségre fokozottan káros anyagokat tartalmazhatnak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu