Trump megtörte a csendet a befagyasztott orosz vagyonról: teljesen áthúzta az Európai Unió számításait – Putyin reménykedhet

Donald Trump amerikai elnök vasárnap Floridában újságíróknak nyilatkozva közölte: egyelőre nem véglegesítették, hogy miként kezelik a befagyasztott orosz vagyoneszközöket az ukrajnai konfliktus rendezésének keretében.

Fotó: AFP

„Még nem dőlt el” – fogalmazott az elnök arra a kérdésre válaszolva, hogy felhasználnák-e ezeket az eszközöket Ukrajna támogatására vagy a béketárgyalások részeként. A befagyasztott orosz vagyoneszközök kérdése az elmúlt időszakban többször felmerült a nyugati országok és Ukrajna közötti tárgyalásokon.

Az Európai Unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyoneszköz van, ebből 183 milliárd eurót a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint a zárolt orosz pénzeszközöket használták volna fel az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag fedezésére.

Ezt azonban a belga kormány és a Euroclear vezetése is ellenezte a lépéssel járó jogi és globális pénzügyi stabilitási kockázatokra hivatkozva. Belgium legfőbb ellenvetése a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával szemben az volt, hogy egy esetleges nemzetközi jogi eljárás után az országnak egyedül kell állnia a kártérítést az orosz vagyon elkobzása miatt.

Miután az ország nem kapott megfelelő biztosítékokat, hogy ez nem lesz így, a belga kormány elutasította az orosz vagyon elkobzását A befagyasztott orosz vagyon helyett az EU így végül 90 milliárd eurós közös uniós hitelfelvétel mellett döntött Ukrajna támogatása érdekében, azonban Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradhatott a közös hitelfelvételből. Vlagyimir Putyin korábban rablásnak nevezte azt a tervet, amely szerint az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyont használná fel Ukrajna támogatására.