Eurómilliárdokat várnak Drakulától tíz év alatt, gigaprojektet indítanak a neve miatt

Egymilliárd euróból valósulna meg Romániában, Bukarest közelében egy Drakula tematikájú üdülőfalu és élménypark, mely a legendákkal övezett erdélyi gróf alakjának turisztikai vonzerejét kihasználva válna üzletileg sikeres vállalkozássá. A modellezések alapján a Drakula Land nevű élménypark a megnyitását követő évtizedben 5 milliárd euróval járulhat hozzá Románia GDP-jéhez.
VG
2025.12.17, 08:55

A Bukarest mellett megvalósuló, ősvámpír-témájú mega-üdülőfalu ihletője a Drakula alakja iránti nem lankadó globális érdeklődés. Ha a román fővárostól mintegy 20 km-nyi távolságra épülő komplexum üzemelni kezd, azzal a kelet-európai régió legnagyobb ilyen típusú fejlesztése lesz, de kialakítása, paraméterei alapján európai viszonylatban is jelentős turisztikai projektnek fog számítani - írja az Origo. A Dracula Land névre keresztelt resort áttételes célja az, hogy Bukarestet és környékét egész évben vonzó úticéllá formálja, miközben a kor elvárásainak megfelelő színvonalon és technológiával szolgálja ki a mítoszok, titkok és véres múltbeli történetek iránt érdeklődőket.

A Drakula kastélyaként is ismert törcsvári kastély Romániában, Brassó szomszédságában
A Drakula kastélyaként is ismert törcsvári kastély Romániában, Brassó szomszédságában
Fotó: Unsplash

Drakula, a véres gróf – most milliárdokat várnak a névtől

A lap cikkében kitér rá, hogy a projekt mögött Dragoș Dobrescu román ingatlanvállalkozó tűnik fel, a nevéhez fűződő terv arról is szól, hogy Románia képes legyen egy strukturált, nagyszabású turisztikai élményben hasznosítani leghíresebb, valójában kitalált franchise termékét. A Brassó vonzáskörzetében található törcsvári kastély „Drakula kastélyként” most is sok turistát vonz, de annak műemléki jellege korlátozottan ad lehetőséget attrakciókkal való kiegészítésére. Ezért a projekt gazdái – Dobrescu mellett George Toader ingatlanfejlesztő, valamint Florin Cîțu közgazdász, korábbi román miniszterelnök – úgy gondolják, hogy egy minden tekintetben nagyszabású attrakcióval tudnák meglovagolni a Drakula iránti elapadhatatlan érdeklődést.

A létesítményen belül hat tematikus élménypark kapna helyet, összesen mintegy 40 attrakcióval, melyek a legfejlettebb technológiával valósulnának meg. A park központi látványossága Drakula vára lesz, hullámvasúttal, labirintussal, interaktív kiállítással és egy mesterséges tóval.

A magántőkéből megvalósuló Dracula Land mind turisztikai, mind közvetlen gazdasági hatásait tekintve nem csak az egyik leglátványosabb, hanem az egyik legjelentősebb romániai fejlesztés lehet. 

A jelenlegi modellezések alapján több mint 5 000 munkahely jön létre a fejlesztésnek köszönhetően több szektorban.

A várakozások szerint az első néhány évben évente 3 millió látogató keresi majd fel Európa egyik legjelentősebb tematikus élményparkját, és a létesítmény a megnyitását követő évtizedben mintegy  5 milliárd eurónyi értékkel járul hozzá Románia GDP-jéhez. A nyitásra a mostani információk szerint akár már jövőre vagy 2027-ben kerülhet sor.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Nem ez az egyetlen, a Drakula-témára támaszkodó turisztikai fejlesztés Romániában. Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, Lénárd András erdélyi magyar vállalkozó egy tematikus mesevilágra épülő vidámparkot tervez Csíkszeredán. A parajdiak arra kérik az üzletembert, hogy fontolja meg: inkább a katasztrófa sújtotta településen hozza létre a szintén Drakulára utaló élményparkot, mely azonban tematikailag jóval szélesebb merítést fog képviselni, s nem csak a hírhedt gróf alakjára koncentrál majd.

