Olyan eszméletlen új veszélyt hoznak a fejlődő drónok, amire nem gondoltunk – ettől belénk fog állni a görcs

Az ukrajnai konfliktus kapcsán rengeteget hallunk a gyilkos drónokról, egyes európai országban minden felhő alatt orosz kémdrónt vélnek felfedezni, de van a dróntechnológia fejlődésének egy olyan veszélye is amire aligha gondoltunk. Mielőtt hallottunk egy bizonyos brit egyesület figyelmeztetéséről. Előrevetve: állami intézmények egy bizonyos köre környékén lakók aligha fognak felderülni a felvetéstől.

A drónok fejlődése: játék csak – vagy már mégsem? Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez a figyelmeztetés akkor is érvényes lenne, ha nem fejlődne a dróntechnika évről évre az alkalmazások egyre szélesebb köre és az egyre tökéletesebb gépek felé.

A drónok fejlődése: egyre nehezebb dolgokat tudnak megemelni

Ami a problémát minden eddiginél aktuálisabbá és akutabbá teszi: a mezőgazdaságban olyan drónokat kezdtek el kifejleszteni, amelyek jelentős súlyok felemelésére képesek.

Van köztük olyan is, amely akár száz kilogrammot is meg tud emelni. Ez 15 kilogrammal több, mint az átlagos brit férfi súlya – emlékeztet a The Times. Ezen a ponton elkezdhetjük törni a fejünket, vajon akkor milyen problémát okozhat ez az örvendetes fejlődés.

Nem csigázzuk azonban tovább az érdeklődést: miután eláruljuk hogy a figyelmeztetés Tom Wheatleytől, a brit Börtönigazgatók Szövetsége elnökétől jön, az olvasó bizonnyal fejéhez kap.

Igen, jóra gondoltunk, pontosabban igen rosszra, és ez másnak is eszébe jut: egy ilyen képességekkel rendelkező drón bizony akár már foglyot is tud szöktetni. Akár egy börtönudvarról.

A drón, ami egy embert is elbír: csoda, hogy e baj még nem történt meg, de meg fog

A DJI Agras T100 drónja például könnyen szétszerelhető a szállításhoz, majd újra összerakható, rendkívül gyors töltéssel rendelkezik, és körülbelül 20 000 fontért online is megvásárolható – írja a lap. Wheatley szerint a szervezett bűnözői csoportok megvásárolhatják ezt vagy hasonló technológiát, hogy rabokat menekítsenek ki a börtönökből légi úton.

Olyan embereket zárunk börtönbe, akik továbbra is hatalmas mennyiségű pénzhez férnek hozzá. Ha valaki a börtönben van, nincs vesztenivalója, és ki akar jutni, akkor ez biztosan az egyik mód, amin elgondolkodik