Ilyen még nem volt Európában: januártól visszafizetik az autópálya-matricák árát a magyarok egyik kedvenc turistaországágban, ha dugó keletkezik – itt vannak a pontos szabályok

2026-tól az autósoknak nem kell tétlenül fizetniük a dugókért vagy az útépítések miatti késésekért: automatikus visszatérítést kapnak bizonyos feltételek mellett. A rendszer egyetlen, országos applikáción keresztül működik majd, amely kezeli a forgalmi adatokat, az útépítéseket és a visszatérítéseket.

Ha Olaszországban torlódás vagy útépítés miatt dugó van, hamarosan kompenzáció jár a felhasználóknak / Fotó: Dogora Sun / Shutterstock

Olaszország végre rendet tesz a fizetős utakon: a 2026-tól életbe lépő szabályok szerint a forgalmi torlódások és az útépítések miatt kiesett idő miatt krtérítés fog járni az autósoknak. Az új rendszer a Transport Regulatory Authority (ART) 211/2025-ös határozatán alapul, amely az autópálya-használók és a koncessziós társaságok közötti eddig kiegyensúlyozatlan kapcsolatot hivatott átalakítani. Nicola Zaccheo, az ART elnöke szerint „a díjat arányosnak kell lennie a tényleges szolgáltatással; ha ez nem teljesül, kompenzáció jár.”

A L'Economia szerint a visszatérítések két szakaszban lépnek életbe: 2026. június 1-jétől az azonos koncessziós társaság által kezelt szakaszok esetén, míg december 1-jétől a több üzemeltetőt érintő utakra is kiterjed a rendszer. A monitoring 2027 végéig tart, és szükség esetén módosításokat hoznak.

Mekkora dugóért mennyi visszatérítés jár?

30 km alatti utak: minden késésre jár visszatérítés.

30-50 km: 10 perc feletti késés esetén.

50 km felett: 15 perc feletti késés esetén.

A napi matricások és a gyakori ingázók is jogosultak a visszatérítésre, sőt, ha az útépítés ellehetetleníti a napi használatot, bérletük lemondására is lehetőségük van.

Kivételt képeznek a vészhelyzeti építkezések, például baleset, rendkívüli időjárás vagy mentési munkák miatti munkák, valamint a mobil útépítések a kezdeti időszakban.

Az aprópénzbeli összegeket sem fizetik vissza: a kifizetés csak 1 eurótól történik.

A torlódásoknál a késés ideje határozza meg a kompenzáció mértékét:

60-119 percnél 50 százalékos;

120-179 perc: 75 százalékos;

180 perc felett pedig 100 százalékos visszatérítés jár az érintetteknek.

A rendszert egy országos alkalmazás kezeli, de a digitális megoldást nem választók telefonon vagy webes felületen is igénybe vehetik. A visszatérítések költségét a koncessziós társaságoknak kell állniuk:

új beruházásoknál a költség nem hárítható a felhasználókra, a meglévő koncesszióknál pedig 2026–2030 között fokozatosan csökken a visszatérítésből származó díjfedezet aránya.

A Nemzeti Fogyasztói Szövetség fontos előrelépésnek tartja a szabályt, de további kompenzációt szeretne a súlyos forgalmi zavarokért. Codacons viszont figyelmeztet: „a visszatérítések költségét végső soron az autósok fizetik meg, így a rendszer egyes pontjai a motorosok kárára is működhetnek.”