Deviza
EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,87 +0,2% GBP/HUF440,14 +0,53% CHF/HUF412,71 +0,41% PLN/HUF91,53 +0,41% RON/HUF75,71 +0,28% CZK/HUF15,85 +0,19% EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,87 +0,2% GBP/HUF440,14 +0,53% CHF/HUF412,71 +0,41% PLN/HUF91,53 +0,41% RON/HUF75,71 +0,28% CZK/HUF15,85 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34% BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
versenyképesség
Európai Bizottság
német gazdaság
autóipar

Szégyen, amit Brüsszel a teljes uniós akkuiparnak szán, a CATL a többszörösét viszi Debrecenbe

Csomagtervet tett közzé „a versenyképes és tiszta” uniós autóiparról kedden az Európai Bizottság. Az elektromos autók akkuinak európai gyártását is szeretnék segíteni, a dokumentum érdekes része az erre szánt összeg.
Pető Sándor
2025.12.16, 20:00

Miközben öldöklő vitát folytatnak az Európai Unió tagállamai az Ukrajnának szánt euró-százmilliárdokról, az Európai Bizottság tanúságát adta, hogy azért a versenyképességről sem feledkezett meg. Közzétettek egy csomagtervet, amely a hatalmas nehézségekkel és elbocsátásokkal küzdő európai autóipar zöldítését és versenyállóságát segítené. Érdekfeszítő része az elektromos autók lelkét jelentő akkuk európaivá varázsolását célzó fejezet. Előrevetve: az erre szánt összegtől sem az ukrán frontvonalon, sem a kínai versenytársaknál nem kapnak a szívükhöz. Pedig Brüsszel szerint az elektromos autók akkui Európában kell hogy készüljenek.

Elektromos autók Európában: a Ford munkásai tüntetnek az elbocsátások ellen a németországi Cologne-ban – nem állják a versenyt
Elektromos autók Európában: a Ford munkásai tüntetnek az elbocsátások ellen a németországi Cologne-ban – nem állják a versenyt / Fotó: Anadolu via AFP

Az e-akkuk európaiasítására a Battery Booster (akkumulátorerősítő) programot helyezi kilátásba Brüsszel a következő ígérettel: az 1,8 milliárd eurós Battery Booster felgyorsítja a teljes mértékben az EU-ban előállított akkumulátor-értéklánc kiépítését, és a keretében 1,5 milliárd euró kamatmentes hitelek formájában támogatja az európai akkumulátorcella-gyártókat.

További, célzott szakpolitikai intézkedések segítik majd a beruházásokat, egy európai akkumulátor-értéklánc létrehozását, valamint az innováció és a tagállamok közötti koordináció erősítését. Ezek az intézkedések javítják az ágazat költségversenyképességét, biztosítják az upstream ellátási láncokat, és támogatják a fenntartható és ellenálló uniós termelést, hozzájárulva a domináns globális piaci szereplőktől való kockázatcsökkentéshez 

– teszik hozzá, két nappal azelőtt, hogy 210 milliárd eurónyi orosz vagyon elkobzására kérnek felhatalmazást a tagállamoktól, amit saját költségvetéseik terhére kellene szavatolniuk.

Elektromos autók és az akkuik: a kínaiak öntik a pénzt, és nem Ukrajnába

Az európai akkugyártás kiépítésére tehát nem támogatást szánnak, hanem hitelt – ha kamatmentesen is –, mégpedig 1,5 milliárd euró értékben, miközben megkezdődött a sokkal olcsóbban gyártó kínai e-autógyártók termékeinek beözönlése az európai piacra. Sőt mi több gyártóként és akkugyártóként is megjelennek az unióban a kínai óriások, tanú erre Magyarország.

A kínai CATL Debrecenben épít zöldmezős beruházással akkumulátorgyárat. 

E beruházás előre látható értéke a 2022-es bejelentés szerint mintegy 7,3 milliárd euró. Ez nem egy támogatási összeg, hanem a teljes beruházásé, mindenesetre beszédes, hogy a teljes európai piacra az Európai Unió 1,8 milliárdot készül költeni – még csak nem is támogatásként, hanem hitelként –, a negyedét sem annak, amibe egyetlen kínai projekt kerül Magyarországon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu