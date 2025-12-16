Szégyen, amit Brüsszel a teljes uniós akkuiparnak szán, a CATL a többszörösét viszi Debrecenbe
Miközben öldöklő vitát folytatnak az Európai Unió tagállamai az Ukrajnának szánt euró-százmilliárdokról, az Európai Bizottság tanúságát adta, hogy azért a versenyképességről sem feledkezett meg. Közzétettek egy csomagtervet, amely a hatalmas nehézségekkel és elbocsátásokkal küzdő európai autóipar zöldítését és versenyállóságát segítené. Érdekfeszítő része az elektromos autók lelkét jelentő akkuk európaivá varázsolását célzó fejezet. Előrevetve: az erre szánt összegtől sem az ukrán frontvonalon, sem a kínai versenytársaknál nem kapnak a szívükhöz. Pedig Brüsszel szerint az elektromos autók akkui Európában kell hogy készüljenek.
Az e-akkuk európaiasítására a Battery Booster (akkumulátorerősítő) programot helyezi kilátásba Brüsszel a következő ígérettel: az 1,8 milliárd eurós Battery Booster felgyorsítja a teljes mértékben az EU-ban előállított akkumulátor-értéklánc kiépítését, és a keretében 1,5 milliárd euró kamatmentes hitelek formájában támogatja az európai akkumulátorcella-gyártókat.
További, célzott szakpolitikai intézkedések segítik majd a beruházásokat, egy európai akkumulátor-értéklánc létrehozását, valamint az innováció és a tagállamok közötti koordináció erősítését. Ezek az intézkedések javítják az ágazat költségversenyképességét, biztosítják az upstream ellátási láncokat, és támogatják a fenntartható és ellenálló uniós termelést, hozzájárulva a domináns globális piaci szereplőktől való kockázatcsökkentéshez
– teszik hozzá, két nappal azelőtt, hogy 210 milliárd eurónyi orosz vagyon elkobzására kérnek felhatalmazást a tagállamoktól, amit saját költségvetéseik terhére kellene szavatolniuk.
Elektromos autók és az akkuik: a kínaiak öntik a pénzt, és nem Ukrajnába
Az európai akkugyártás kiépítésére tehát nem támogatást szánnak, hanem hitelt – ha kamatmentesen is –, mégpedig 1,5 milliárd euró értékben, miközben megkezdődött a sokkal olcsóbban gyártó kínai e-autógyártók termékeinek beözönlése az európai piacra. Sőt mi több gyártóként és akkugyártóként is megjelennek az unióban a kínai óriások, tanú erre Magyarország.
A kínai CATL Debrecenben épít zöldmezős beruházással akkumulátorgyárat.
E beruházás előre látható értéke a 2022-es bejelentés szerint mintegy 7,3 milliárd euró. Ez nem egy támogatási összeg, hanem a teljes beruházásé, mindenesetre beszédes, hogy a teljes európai piacra az Európai Unió 1,8 milliárdot készül költeni – még csak nem is támogatásként, hanem hitelként –, a negyedét sem annak, amibe egyetlen kínai projekt kerül Magyarországon.