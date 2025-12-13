Deviza
EUR/HUF384.91 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF412.03 0% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0% EUR/HUF384.91 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF412.03 0% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autóipar
elektromos autók
hekkelés
Tesla

Guruló okostelefonok: feltörhetőek az elektromos autók?

Az elektromos autók számos vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikálnak, ezért feltörhetők, amit több etikus hekker bemutatott az elmúlt években. A gyártók azonban általában napokon-heteken belül kijavítják a hibákat, míg a valóban rosszindulatú támadások ritkák.
Hornyák Szabolcs
2025.12.13., 20:07
Fotó: Shutterstock

Az elektromos járművek terjedésével párhuzamosan egyre több szakértő vizsgálja, milyen kockázatokkal jár, hogy ezek az autók gyakorlatilag guruló számítógépek. A gyártók és a biztonsági kutatók is egyetértenek abban, hogy sérülékenységek léteznek, ugyanakkor a legtöbb ismert hibát gyorsan javítják.

Close,Up,Of,Young,Man,Putting,Cable,In,Charger,Port Guruló okostelefonok: feltörhetőek az elektromos autók?
Az elektromos autók feltörhetőek, de egyelőre nem kell pánikolni / Fotó: VStock_A / Shutterstock

A modern elektromos autók számos vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikálnak: mobilhálózat, Bluetooth, Wi-Fi és a hozzájuk tartozó mobilalkalmazások biztosítják a távoli vezérlés és a szoftverfrissítések lehetőségét. Ez a magas fokú összeköttetés új támadási felületeket nyit a kiberbűnözők előtt.

Az elmúlt években több eset is rávilágított a lehetséges veszélyekre: 2024 januárjában, a tokiói Pwn2Own Automotive hackerversenyen a francia Synacktiv csapat úgy jutott be a Teslákba, hogy nem is kellett hozzáérnie az autóhoz. Egy hamis mobil tornyot állítottak fel és a Tesla mobilnetes csipjében lévő két hibát kihasználva átvették az autó nagy középső kijelzőjének teljes irányítását. 

Miután bent voltak, már bármit megtehettek: kinyithatták az ajtókat, bekapcsolhatták a lámpákat, a szélvédőmosót, sőt akár a kormányzást vagy a féket is elérhették, de ezeket csak a zsűrinek mutatták meg, nem csináltak kárt. A hibákat azonnal jelentették a Teslának, a vállalat pár héten belül kiadta a javítást.

Tavaly tavasszal két kutató egy 50-60 ezer forintos Flipper Zero nevű eszközzel és egy pár ezer forintos kiegészítővel kihasználta, hogy a Tesla Bluetooth-kapcsolata nem ellenőrzi elég alaposan, amikor egy régi, már egyszer párosított telefon visszatér a közelbe – így egyszerűen becsempészték a saját telefonjukat az autó kulcsai közé, mintha az mindig is jogos tulajdonos lett volna.

2022-ben egy 19 éves David Colombo egy harmadik féltől származó alkalmazás (TeslaMate) hibáját kihasználva 25 Tesla autóhoz fért hozzá tizenhárom országban: távolról nyithatta az ajtókat, indíthatta az autót és követhette a tartózkodási helyüket. Az utóbbi eseteket szintén gyorsan orvosolta a cég.

A kockázatok ma még kezelhetők

A szakértők szerint a bemutatott támadások többsége speciális szaktudást, fizikai közelséget vagy jelentős előkészületet igényel, így a hétköznapi felhasználókat közvetlenül ritkán fenyegetik. A gyártók – különösen a Tesla – bug bounty programokkal ösztönzik a felelős hibajelentést, és a felfedezett sérülékenységeket általában napokon vagy heteken belül befoltozzák.

A valós, széles körű, rosszindulatú támadások száma egyelőre alacsony – az Upstream Security jelentése szerint 2023-ban 295 autóipari kibertámadást regisztráltak világszerte, ami növekedés, de még mindig kezelhető szint. A tulajdonosoknak  a legalapvetőbb védelmi lépések változatlanok:  

  • automatikus szoftverfrissítések engedélyezése,  
  • erős, egyedi jelszavak és kétlépcsős hitelesítés használata a gyártói alkalmazásokban,  
  • nyilvános Wi-Fi hálózatok kerülése az autóval való párosításkor.

Megérkezett Európába a fapados Tesla: népautót akarnak belőle, már kijöttek az árak

A Tesla újabb árazási lépésre szánta el magát, hogy megőrizze pozícióját az egyre erősödő európai versenyben. A Tesla Model 3 Standard most először érkezett meg a kontinensre, hónapokkal az amerikai premier után. A kedvezőbb árú kivitel célja, hogy a vállalat visszanyerje lendületét az alsóbb árkategóriákban is.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
elektromos autók

Guruló okostelefonok: feltörhetőek az elektromos autók?

Az elektromos autók számos vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikálnak, ezért feltörhetők, amit több etikus hekker bemutatott az elmúlt években. A gyártók azonban általában napokon-heteken belül kijavítják a hibákat, míg a valóban rosszindulatú támadások ritkák.
2 perc
Tajvan

Az MI-őrülethez láncolták a gazdaságot, el is eredt a pénzeső: történelmi növekedéssel számol Tajvan – csak ki ne durranjon a lufi

A szigetország gazdasága 8 százalék felett nőtt a harmadik negyedévben, messze felülmúlva a várakozásokat.
9 perc
Németország

Kitört a botrány Németországban, mert az eurómilliárdos buszbeszerzésükhöz magyarországi BYD-ket is berendeltek

A szakszervezetnek nem tetszik, hogy a nagy gyártóknál jóval kedvezőbb áron elérhető technikára kötött keretmegállapodást a Deutsche Bahn vállalatcsoport. Pedig a kínai gyártó a több mint 3000 darabos flottabővítés alig 5 százalékát adja majd.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu