Megszabná Brüsszel a Kínából behozott autók árát, tárgyal is róla, a pekingieket azonban nem ejtették a fejükre
Kína és az Európai Unió újrakezdte a tárgyalásokat a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról, és az egyeztetések a jövő héten is folytatódnak majd – jelentette be csütörtökön a pekingi kereskedelmi minisztérium. A tárca egyúttal felszólította Brüsszelt, hogy ne folytasson megbeszéléseket közvetlenül a gyártókkal.
Az EU 2024 októberében hagyta jóvá a kínai elektromos autókra (EV) kivetett vámokat, amelyeknek a maximális mértéke elérheti a 45,3 százalékot, miután az Európai Bizottság egy évvel korábban indított vizsgálata megállapította, hogy a pekingi kormány tisztességtelen állami támogatást nyújt a gyártóknak, amelyek így olcsó termékekkel áraszthatják el az európai piacot.
Peking válaszul több kulcsfontosságú termék, köztük a sertéshús ügyében indított dömpingellenes vizsgálatot, és szeptemberben ki is vetett ezekre előzetes vámokat, amelyek életbe is léptek. A döntés még megváltoztatható, mert a vizsgálat decemberben zárul le.
Nem jutottak dűlőre az elektromos autók ügyében
Az EV-k ügyében az eddigi tárgyalások során nem sikerült dűlőre jutnia a két félnek. Kína váltig állítja, hogy a gyártói egyszerűen versenyképesebbek európai társaiknál, ezért is ragaszkodik Peking ahhoz, hogy vámok helyett egyezzenek meg minimális árakban.
Elemzők szerint a csökkenő profit és a hazai defláció miatt
az EU létfontosságú piac a kínai szektor számára,
Németországot jövőre gyakorlatilag elárasztják az elektromos autók, így eljött Kína ideje. Az idei müncheni autószalont is elözönlötték.
„Kína üdvözli az EU megújult elkötelezettségét az ártárgyalások újraindítása iránt, és nagyra értékeli, hogy visszatért a párbeszéd útjára a nézeteltérések rendezése érdekében” – idézte a Reuters He Ja-tongot, a kereskedelmi minisztérium szóvivőjét, aki rendszeres csütörtöki sajtótájékoztatóján a tények bejelentése mellett részletekbe nem bocsátkozott.
A brit hírügynökség azonban emlékeztetett, hogy az EU korábbi minimálár-megállapodásai, vagyis árvállalásai homogén árukra vonatkoztak, nem pedig olyan összetett gyártmányokra, mint az autók.
Bonyolultabb a teljes igazság
A bizottság szerint egyetlen minimálár nem lenne elegendő a támogatások által okozott kár ellensúlyozásához, az East Asia Forum elemzése szerint azonban egyik fél sem árulja el a teljes igazságot.
Az állami támogatások valóban kulcsszerepet játszottak
a kínai elektromos járművek fejlesztésének korai szakaszában, és széles körben alkalmazták azokat olyan márkák támogatására, amelyek valószínűleg fokozatosan megszűntek volna, ha nem védik a gazdaságot és a munkahelyeket.
Az amerikai Center for Strategic and International Studies (CSIS) becslései szerint a kínai szektor számára nyújtott összes kormányzati támogatás
- 2009 és 2017 között 393 milliárd jüant (58 milliárd dollár),
- 2018 és 2021 között 560 milliárd jüant (78 milliárd dollár)
tett ki.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) becslései szerint a kínai iparvállalatok bevételeik 4,5 százalékának megfelelő állami támogatást kaptak, nagyrészt piaci kamatláb alatti hitelezés formájában. Az adókedvezmények és állami támogatások révén a kínai vállalatok – az értékesítéshez viszonyítva – akár kilencszer több állami támogatást kaphatnak, mint a hasonló OECD-vállalatok.
Nem az állami támogatás a legfontosabb tényező
A kínai elektromos járművek piaci előnye azonban nem kizárólag a támogatásoknak köszönhető. A portál szerint a korai piacra lépés, a hosszú távú iparpolitikai iránymutatás és a nagy léptékű belföldi keresletet ösztönző, hosszú távú támogatások, nem pedig a gyártóknak nyújtott anyagi segítség voltak a legfontosabb tényezők.
A kutatás-fejlesztési beruházások folyamatos növekedése (az akkumulátorok és az intelligens technológiák fejlesztése), az ipari termelési lánc előnyei, valamint a mérnökök és képzett munkások gazdag kínálata szintén hozzájárult a kínai elektromos járművek piaci dominanciájához.
A belső verseny által megerősített, különösen nagy belföldi piac hatalmas nyomást gyakorol a gyártási költségek és az árak csökkentésére.
Az Európai Bizottság azonban nem engedheti meg magának, hogy ne avatkozzon közbe.
Az Európai Központi Bank előrejelzése szerint, ha a kínai elektromosjármű-ipar támogatása hasonló pályát követ, mint a napenergia-iparé, akkor az EU-n belüli elektromosjármű-gyártás 70 százalékkal csökkenne, az uniós gyártók globális piaci részesedése pedig 30 százalékkal esne vissza.