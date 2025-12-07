Elon Musk galaktikus mértékű bónuszát lehetetlen megérteni, csak még jobban eltávolítja az átlagembert a csúcsmenedzserek világától
Nemcsak a befektetők, de az egyszerű átlagember is nehezen tudja felfogni, hogy Elon Musk fizetése, pontosabban bónusza meghaladhatja az 1000 milliárd dollárt. „Mit is jelent ez, és miről is van szó?” – tűnődött Leó pápa egy nemrégiben adott interjúban.
A múlt hónapban a Tesla jóváhagyott egy rendkívüli ösztönzőcsomagot, amely 1000 milliárd dollár értékű részvényt ígér Musk számára – már ha a kiszámíthatatlanságáról híres vezérigazgató teljesíti a kitűzött, és igencsak megterhelő célokat. Ha ez mérföldkő a vezetői fizetések történetében, akkor is szinte felfoghatatlanul távolinak tűnik.
Elon Musk fizetése és a Naprendszer
Képzeljük el, hogy a Föld magjától a felszínéig tartó távolság egymillió dollárnyi vezetői fizetést jelképez. Ezt a küszöböt valószínűleg először
- közel egy évszázaddal ezelőtt lépte át Eugene Grace, a Bethlehem Steel elnöke. 1929-es,
- 1,6 millió dolláros bónusza – egy „szenzációs tény”, ahogy a Time magazin nevezte – éppen akkor került napvilágra, amikor beütött a nagy gazdasági világválság.
- Az 1980-as évekre a legmagasabb fizetések már áttörték a 10 millió dolláros szintet: például 1988-ban a Disney vezetője, Michael Eisner teljes juttatási csomagja 40 millió dollárt ért.
A Holdig tartó, 384 ezer kilométeres út már 60 millió dollárnyi fizetésnek felel meg. Teljes kompenzációként ez ma már sok amerikai vezérigazgató számára elérhető, ha a részvényjuttatásokat is beleszámítjuk.
2024-ben a Netflix társ-vezérigazgatói, Ted Sarandos és Greg Peters egyenként valamivel több mint 60 millió dollárt kaptak, és sok más amerikai cégvezető is hasonló összegeket vihetett haza.
A Tesla vezérének 2018-as, 56 milliárd dolláros részvényopciós csomagja – amelyet egy delaware-i bíró semmisített meg 2024 elején – már túl is száguldott Musk kedvenc bolygóközi célpontján, a Marson, és valahol a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövben landolt. Az 1000 milliárd dolláros juttatás pedig a Neptunuszon is túl lebeg, nagyjából 17 ezerszer messzebb, mint egy kiruccanás a Holdra.
Musk ösztönzőcsomagját azonban hiba lenne egyszerűen csak a tudományos fantasztikum kategóriájába sorolni. A Financial Times elemzése szerint két fontos szempontot is figyelembe kell venni.
Először is: az 1920-as évek óta a tehetségekért folyó háborút olyan vezetők vívják, akik agresszívan hasonlítják össze fizetésüket társaikéval. Musk 1000 milliárd dolláros csomagjának gravitációs vonzása óhatatlanul érezhető lesz azokon a kapzsi vezérigazgatókon, akik „csak” nyolc vagy kilenc számjegyű összeget visznek haza.
Ez az egész vezetői fizetési struktúrát felfelé húzhatja.
Másodszor: Musk csomagja szétfeszíti a gyakran emlegetett arányt a vezérigazgatói fizetés és a munkavállalók átlagbére között.
- Ez az arány az 1940-es és 1970-es évek között stabil volt – 1965-ben például 20:1 –, majd
- az 1990-es években kezdett elszállni.
- Ma az amerikai vezérigazgatói fizetések több mint kétszázszorosát teszik ki az alkalmazotti béreknek,
- vagy akár 600:1 arányt is elérnek az alacsony béreket fizető vállalatoknál.
Ahogy Leó pápa megfogalmazta,
a munkásosztály jövedelme és a leggazdagabbak bevételei közötti folyamatosan növekvő szakadék komoly tényező a társadalmi polarizációban.
Lehetetlen küldetés – vagy mégsem?
Az más kérdés, hogy Musk számára az 1000 milliárd dollár megszerzése nagyjából annyira reális, mint eljutnia a Naprendszer fagyos külső vidékeire. Ehhez a Tesla értékelésének hatszorosára, 8,5 ezer milliárd dollárra kellene nőnie. Néhány megfigyelő szerint ez azt jelenti, hogy a csomag lényegében egy szuperméretű „fizetésteljesítményért” modell.
A részvényesek is elképesztően meggazdagodnának, ha Musk elérné céljait.
De a nyugtalanság – amelyet intézményi befektetők is megfogalmaztak – nem alaptalan. Norvégia állami vagyonalapja a csomag ellen szavazott, hozzáfűzve, hogy: „aggódunk a juttatás teljes mérete, és a miatt, hogy egyetlen személy túlságosan is fontos lesz.”
Ez az igazi oka annak, hogy Musk jutalmazása nehezebben emészthető más hatalmas vezérigazgatói fizetésemelésekhez képest. A csomag annyira kívül esik a legtöbb munkavállaló világán, hogy végleg elszakítja a vezetői kompenzációt a földhözragadt bérektől.