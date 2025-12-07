Elon Musk galaktikus mértékű bónuszát lehetetlen megérteni, csak még jobban eltávolítja az átlagembert a csúcsmenedzserek világától

Nemcsak a befektetők, de az egyszerű átlagember is nehezen tudja felfogni, hogy Elon Musk fizetése, pontosabban bónusza meghaladhatja az 1000 milliárd dollárt. „Mit is jelent ez, és miről is van szó?” – tűnődött Leó pápa egy nemrégiben adott interjúban.

Elon Musk fizetése tovább mélyíti a szakadékot a dolgozók és a menedzserek között / Fotó: NurPhoto via AFP

A múlt hónapban a Tesla jóváhagyott egy rendkívüli ösztönzőcsomagot, amely 1000 milliárd dollár értékű részvényt ígér Musk számára – már ha a kiszámíthatatlanságáról híres vezérigazgató teljesíti a kitűzött, és igencsak megterhelő célokat. Ha ez mérföldkő a vezetői fizetések történetében, akkor is szinte felfoghatatlanul távolinak tűnik.

Elon Musk fizetése és a Naprendszer

Képzeljük el, hogy a Föld magjától a felszínéig tartó távolság egymillió dollárnyi vezetői fizetést jelképez. Ezt a küszöböt valószínűleg először

közel egy évszázaddal ezelőtt lépte át Eugene Grace, a Bethlehem Steel elnöke. 1929-es,

1,6 millió dolláros bónusza – egy „szenzációs tény”, ahogy a Time magazin nevezte – éppen akkor került napvilágra, amikor beütött a nagy gazdasági világválság.

Az 1980-as évekre a legmagasabb fizetések már áttörték a 10 millió dolláros szintet: például 1988-ban a Disney vezetője, Michael Eisner teljes juttatási csomagja 40 millió dollárt ért.

A Holdig tartó, 384 ezer kilométeres út már 60 millió dollárnyi fizetésnek felel meg. Teljes kompenzációként ez ma már sok amerikai vezérigazgató számára elérhető, ha a részvényjuttatásokat is beleszámítjuk.

2024-ben a Netflix társ-vezérigazgatói, Ted Sarandos és Greg Peters egyenként valamivel több mint 60 millió dollárt kaptak, és sok más amerikai cégvezető is hasonló összegeket vihetett haza.

A Tesla vezérének 2018-as, 56 milliárd dolláros részvényopciós csomagja – amelyet egy delaware-i bíró semmisített meg 2024 elején – már túl is száguldott Musk kedvenc bolygóközi célpontján, a Marson, és valahol a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövben landolt. Az 1000 milliárd dolláros juttatás pedig a Neptunuszon is túl lebeg, nagyjából 17 ezerszer messzebb, mint egy kiruccanás a Holdra.

Musk ösztönzőcsomagját azonban hiba lenne egyszerűen csak a tudományos fantasztikum kategóriájába sorolni. A Financial Times elemzése szerint két fontos szempontot is figyelembe kell venni.