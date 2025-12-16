Kijött a végső brüsszeli döntés: egyetlen molekula orosz energiát sem fog többé importálni az EU – „ez egy végleges nem, soha többé!"

Egyetlenegy molekula energiát sem fog soha többé importálni Oroszországból az EU – jelentette ki Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa Strasbourgban kedden. A döntés nem ideiglenes, nem olyan intézkedés, melyet az uniós testület felül fog vizsgálni, hogy esetleges belső gazdasági okok miatt, illetve ha ismét béke lesz, a tagállamok újra elkezdjenek gázt importálni Oroszországból.

Energiaimport: az unió nem vesz több energiát Oroszországból / Fotó: EU

„Ez egy végleges nem, ez egy soha többé. Nem fogjuk megismételni a múlt hibáit” – jelentette ki.

Az uniós biztos szerint az EU olyan döntést hozott, amelyre oda fognak figyelni Moszkvában, Washingtonban és az egész világon mindenhol. A döntést a legtöbb helyen mosolyogva fogadják majd, de Moszkvában egészen biztosan nem – hangoztatta. A döntés fontos, mert valódi pénzt fog elvonni Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjétől – vélekedett.

A döntés azért is fontos, mert megmutatja, hogy Európában egymással közösen tudunk cselekedni, és nem tudnak minket megosztani. Nem lehet minket zsarolni. Nem lehet ellenünk az energiát fegyverként használni. Ha mégis, akkor arra meglesz a válasz

– mondta.

Jorgensen közölte, a jövő év elején az Európai Bizottság az orosz olajbehozatal, majd pedig a nukleáris import befejezéséről szóló javaslatot fog bemutatni, ugyanis – mint kijelentette – teljes mértékben meg kell szüntetni az orosz energia Európába irányuló importját.

Magyar képviselők nem értettek egyet

László András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a vitában elmondott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz energiát érintő szankciók – amellett, hogy nem érték el céljukat – nagyobb kárt okoztak az európai gazdaságnak, mint Oroszországnak.

Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki azt ígérte, hogy a szankciók térdre fogják kényszeríteni Oroszországot, ideje lenne felelősségre vonni – jelentette ki. Elmondta:

a Nemzetközi Valutalap szerint a magyar gazdaság 4 százalékkal esne vissza, ha az orosz import helyett máshonnan kellene gázt és olajat vásárolnia. A rezsi háromszorosára emelkedne, a benzin ára is növekedne

– hívta fel a figyelmet.