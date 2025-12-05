Deviza
EUR/HUF382.26 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF408.5 -0.16% PLN/HUF90.34 -0.13% RON/HUF75.05 -0.2% CZK/HUF15.77 -0.26% EUR/HUF382.26 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF408.5 -0.16% PLN/HUF90.34 -0.13% RON/HUF75.05 -0.2% CZK/HUF15.77 -0.26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,225.19 -0.15% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,960 0% OTP34,270 +0.06% RICHTER9,595 -0.68% OPUS539 +2.04% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,129.01 -0.82% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,355.54 0% BUX109,225.19 -0.15% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,960 0% OTP34,270 +0.06% RICHTER9,595 -0.68% OPUS539 +2.04% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,129.01 -0.82% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,355.54 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
lakossági ár
energiasegély
rezsi
utalvány
Szlovákia

Elszabadulhat a rezsi a szomszédban, 30 százalékos növekedés is jöhet, ha nem lépnek – a magyar módszer nem játszik, egy nyugdíjas is könnyen bukhatja a támogatást

A szlovák állam a jövő évtől támogatást ad a lakosság áram-, gáz- és távhőszámlájához. A választott megoldás, az energiasegély a magyarországi rezsicsökkentéstől eltérően rászorultsági alapú, azonban a háztartások mintegy 90 százaléka jogosult lehet rá.
VG
2025.12.05., 11:58
Fotó: shutterstock

A szlovákiai családok mintegy 90 százaléka lehet jogosult arra az energiasegélyre, amelyről a szlovák kormány szerdán fogadott el jogszabályt – írja a Körkép. Az intézkedés nélkül jövőre a villamos energia végfelhasználói ára 22 százalékkal, a földgázé közel 30 százalékkal lenne magasabb, és a távhő is hasonló mértékben drágulna. A lakosság fennmaradó 10 százaléka az árszabályozási hivatal (ÚRSO) döntése alapján fizeti az energiarezsit.

energiasegély
A szlovák háztartások többsége jogosult lesz az energiasegélyre / Fotó: Anelo / Shutterstock

Adott keret osztható el a háztartások között

A támogatás költségét eredetileg 435 millió euróra becsülték, de végül 385 millió euróra (mintegy 147 milliárd forintnyira) csökkentették, mondván, a korábbi kalkuláció egy maximális adatot takar. Szlovákiában (Pozsonyban) 2025 novemberében a villamos energia bruttó lakossági végfelhasználói ára a magyarországi 9,42 eurócentnek több mint a kétszerese, 19,87 eurócent volt kilowattóránként a VaasaETT elemzése szerint. A gáz árában még nagyobb volt a különbség: a pozsonyi adat 6,34 eurócentre jött ki, míg a budapesti 2,59 eurócent volt, erről a Világgazdaság a napokban már beszámolt. 

A Hospodárske noviny sorra vette az energiasegélyre vonatkozó fő tudnivalókat.

A háztartás fizetőképessége a döntő szempont

A gazdasági minisztérium elektronikus úton tájékoztatja a támogatásra jogosult családokat, a jogosultságról a háztartás fizetőképessége (bonitása) alapján dönt. A bonitás határértéke egy naptári hónapra 1930 euró. Adott család fizetőképességét úgy számolják ki, hogy a család tagjainak együttes bruttó, alkalmazotti jövedelmét elosztják a tagjainak a számával, majd korrigálják egy szorzóval. A szorzó értéke

  • a család első 14 év feletti tagja esetében 1,
  • a másodiké 0,7,
  • a 14 év alattiaké 0,5.

Vagyis még egy magasabb jövedelmű háztartás is jogosult lehet a támogatásra, ha egy vagy több, kisebb gyermeke van. A képletbe nem számítanak bele a betegbiztosítási, baleset-biztosítási, garanciális biztosításból származó bevételek, például a gyermekpótlék sem.

A magyarországi támogatási rendszer más: némi korrekcióval alanyi jogon, jövedelmi viszonyoktól és más szempontoktól függetlenül jár a háztartási felhasználási helyeken. A rezsicsökkentéssel leszorított lakossági áram- és gázár – mint arról a Világgazdaság rendszeres adatokat közöl – az Európai Unión belül évek óta a legalacsonyabb. A vonatkozó jogszabályt évente meg kell újítani, 2026-ra vonatkozóan ez már megtörtént. Az említett korrekció azt jelenti, hogy 2022 augusztusa óta hatályos egy rendelet, amelyet a köznyelvben a rezsicsökkentés csökkentéseként is emlegetnek. Eszerint már csak adott mennyiségű áram és gáz fizethető a leszorított, hatósági tarifával, az afölötti mennyiségért magasabb árat fizetett a szolgáltató. Az alacsony ársávból való kilépés az áram esetében szerény, a gáz esetében nagyobb többletköltséget okoz a háztartásoknak.  

Nem minden szlovák nyugdíjasnak jár a segély

Szintén a képletből adódik, hogy nem alapértelemzés a nyugdíjasok energiasegélyzése. Az ő esetükben is a fizetőképességük a döntő. Kicsúszhatnak a jogosultságból, ha a nyugdíj mellett dolgoznak is. Az öregségin túl beleszámítanak a jövedelmükbe más nyugdíjformák is, például az özvegyi, az árvasági vagy szolgálati nyugdíj, de a 13. havi nem. Az is növeli a háztartás jövedelmét – és csökkentheti a jogosultságra vonatkozó esélyt –, ha a nyugdíjas szülők lakásába állandóra van bejelentve a velük lakó, dolgozó felnőtt gyermekük. 

Tehát fontos, hogy a kormányrendelet szerint a kalkuláció alanyai az állandó lakcímmel rendelkező lakosok.

Azonban ha valakinek az egyik lakásában állandóra bejelentve él, a másik lakását pedig kiadja, akkor a jövedelmi feltételek teljesülése esetén mindkét ingatlanra kaphat energiaszolgáltatási utalványt vagy kedvezményes energiát. A jövő évi támogatás szempontjából a bejelentkezések 2025. november 27-i állapota a meghatározó. A rendszer adatai évente kétszer frissülnek. Így egy háztartás évente kétszer kerül olyan helyzetbe, hogy elveszítheti, illetve megszerezheti a támogatásra való jogosultságát.

Furcsa helyzetbe kerültek a bérelt lakásban élők

Ha a bérelt lakás tulajdonosa jogosult az energiatámogatásra, akkor a bérleti díjban szereplő energiaárak nem emelkednek. Ha nem jogosult, akkor a lakás nem kap segítséget. A gazdasági minisztérium azonban azt tanácsolja a bérlőnek, hogy kérje a helyzete kivizsgálását, és lehet, hogy hozzájut a szubvencióhoz. A jogszabályt még csiszolni kívánják, éppen az ideiglenes lakásbejelentések vonatkozásában.

Többcsatornás kommunikációt kínálnak a lakosságnak 

Lakossági érdeklődés, panasz az energiatámogatás kapcsán is születhet. Ennek érdekében a szlovákiai lakosság december 8-tól telefonon tájékozódhat egy erre létrehozandó telefonközponton keresztül, illetve majd közvetlenül az energiaszolgáltatóknál és a járási hivataloknál is. Az állam tervei szerint a háztartások hamarosan internetes lehetőségen keresztül is ellenőrizhetik, hogy jogosultak-e a támogatásra. 

A fűtés az energiasegély külön története

A fűtés támogatása utalványon keresztül történik. A magyarázat az, hogy Szlovákiában több száz hőszolgáltató működik, egymástól eltérő gáz- és működési költségekkel. 

Az energiautalvánnyal viszont az állam célzottan segítheti azokat a háztartásokat, amelyeknek megnőttek a fűtési költségei.

Így, bár a háztartások januártól – az elmúlt évekkel ellentétben – magasabb hőárakkal szembesülnek, az államtól a növekedést adott mértékben kompenzáló utalványokat kapnak. Az utalványok értéke természetesen helyszínenként eltérő lesz, mert függ a hődíj növekedésétől és a lakás alapterületétől. A meleg víz használatának támogatását a lakásba bejelentettek száma szerint határozzák meg.

A gáz- és villanyszámlák esetében a rendszer a régi módon folytatódik, és a számlák továbbra is automatikusan csökkentve érkeznek.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
felvásárlás

Hivatalos: a Netflix veszi meg az HBO és a Harry Potter-jogok tulajdonosát – a Warner beadta a derekát, létrejön Hollywood új szuperhatalma

A globális szórakoztatóipar hatalmas átalakulás előtt áll a Netflix történelmi bejelentése után.
4 perc
Tisza Párt

NGM: a Tisza adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője azt mondta, hogy a Tisza súlyos csapást mérne a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra.
3 perc
energiasegély

Elszabadulhat a rezsi a szomszédban, 30 százalékos növekedés is jöhet, ha nem lépnek – a magyar módszer nem játszik, egy nyugdíjas is könnyen bukhatja a támogatást

A segélyre nem jogosultak hatósági tarifa alapján fizetnek.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu