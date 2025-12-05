Elszabadulhat a rezsi a szomszédban, 30 százalékos növekedés is jöhet, ha nem lépnek – a magyar módszer nem játszik, egy nyugdíjas is könnyen bukhatja a támogatást
A szlovákiai családok mintegy 90 százaléka lehet jogosult arra az energiasegélyre, amelyről a szlovák kormány szerdán fogadott el jogszabályt – írja a Körkép. Az intézkedés nélkül jövőre a villamos energia végfelhasználói ára 22 százalékkal, a földgázé közel 30 százalékkal lenne magasabb, és a távhő is hasonló mértékben drágulna. A lakosság fennmaradó 10 százaléka az árszabályozási hivatal (ÚRSO) döntése alapján fizeti az energiarezsit.
Adott keret osztható el a háztartások között
A támogatás költségét eredetileg 435 millió euróra becsülték, de végül 385 millió euróra (mintegy 147 milliárd forintnyira) csökkentették, mondván, a korábbi kalkuláció egy maximális adatot takar. Szlovákiában (Pozsonyban) 2025 novemberében a villamos energia bruttó lakossági végfelhasználói ára a magyarországi 9,42 eurócentnek több mint a kétszerese, 19,87 eurócent volt kilowattóránként a VaasaETT elemzése szerint. A gáz árában még nagyobb volt a különbség: a pozsonyi adat 6,34 eurócentre jött ki, míg a budapesti 2,59 eurócent volt, erről a Világgazdaság a napokban már beszámolt.
A Hospodárske noviny sorra vette az energiasegélyre vonatkozó fő tudnivalókat.
A háztartás fizetőképessége a döntő szempont
A gazdasági minisztérium elektronikus úton tájékoztatja a támogatásra jogosult családokat, a jogosultságról a háztartás fizetőképessége (bonitása) alapján dönt. A bonitás határértéke egy naptári hónapra 1930 euró. Adott család fizetőképességét úgy számolják ki, hogy a család tagjainak együttes bruttó, alkalmazotti jövedelmét elosztják a tagjainak a számával, majd korrigálják egy szorzóval. A szorzó értéke
- a család első 14 év feletti tagja esetében 1,
- a másodiké 0,7,
- a 14 év alattiaké 0,5.
Vagyis még egy magasabb jövedelmű háztartás is jogosult lehet a támogatásra, ha egy vagy több, kisebb gyermeke van. A képletbe nem számítanak bele a betegbiztosítási, baleset-biztosítási, garanciális biztosításból származó bevételek, például a gyermekpótlék sem.
A magyarországi támogatási rendszer más: némi korrekcióval alanyi jogon, jövedelmi viszonyoktól és más szempontoktól függetlenül jár a háztartási felhasználási helyeken. A rezsicsökkentéssel leszorított lakossági áram- és gázár – mint arról a Világgazdaság rendszeres adatokat közöl – az Európai Unión belül évek óta a legalacsonyabb. A vonatkozó jogszabályt évente meg kell újítani, 2026-ra vonatkozóan ez már megtörtént. Az említett korrekció azt jelenti, hogy 2022 augusztusa óta hatályos egy rendelet, amelyet a köznyelvben a rezsicsökkentés csökkentéseként is emlegetnek. Eszerint már csak adott mennyiségű áram és gáz fizethető a leszorított, hatósági tarifával, az afölötti mennyiségért magasabb árat fizetett a szolgáltató. Az alacsony ársávból való kilépés az áram esetében szerény, a gáz esetében nagyobb többletköltséget okoz a háztartásoknak.
Nem minden szlovák nyugdíjasnak jár a segély
Szintén a képletből adódik, hogy nem alapértelemzés a nyugdíjasok energiasegélyzése. Az ő esetükben is a fizetőképességük a döntő. Kicsúszhatnak a jogosultságból, ha a nyugdíj mellett dolgoznak is. Az öregségin túl beleszámítanak a jövedelmükbe más nyugdíjformák is, például az özvegyi, az árvasági vagy szolgálati nyugdíj, de a 13. havi nem. Az is növeli a háztartás jövedelmét – és csökkentheti a jogosultságra vonatkozó esélyt –, ha a nyugdíjas szülők lakásába állandóra van bejelentve a velük lakó, dolgozó felnőtt gyermekük.
Tehát fontos, hogy a kormányrendelet szerint a kalkuláció alanyai az állandó lakcímmel rendelkező lakosok.
Azonban ha valakinek az egyik lakásában állandóra bejelentve él, a másik lakását pedig kiadja, akkor a jövedelmi feltételek teljesülése esetén mindkét ingatlanra kaphat energiaszolgáltatási utalványt vagy kedvezményes energiát. A jövő évi támogatás szempontjából a bejelentkezések 2025. november 27-i állapota a meghatározó. A rendszer adatai évente kétszer frissülnek. Így egy háztartás évente kétszer kerül olyan helyzetbe, hogy elveszítheti, illetve megszerezheti a támogatásra való jogosultságát.
Furcsa helyzetbe kerültek a bérelt lakásban élők
Ha a bérelt lakás tulajdonosa jogosult az energiatámogatásra, akkor a bérleti díjban szereplő energiaárak nem emelkednek. Ha nem jogosult, akkor a lakás nem kap segítséget. A gazdasági minisztérium azonban azt tanácsolja a bérlőnek, hogy kérje a helyzete kivizsgálását, és lehet, hogy hozzájut a szubvencióhoz. A jogszabályt még csiszolni kívánják, éppen az ideiglenes lakásbejelentések vonatkozásában.
Többcsatornás kommunikációt kínálnak a lakosságnak
Lakossági érdeklődés, panasz az energiatámogatás kapcsán is születhet. Ennek érdekében a szlovákiai lakosság december 8-tól telefonon tájékozódhat egy erre létrehozandó telefonközponton keresztül, illetve majd közvetlenül az energiaszolgáltatóknál és a járási hivataloknál is. Az állam tervei szerint a háztartások hamarosan internetes lehetőségen keresztül is ellenőrizhetik, hogy jogosultak-e a támogatásra.
A fűtés az energiasegély külön története
A fűtés támogatása utalványon keresztül történik. A magyarázat az, hogy Szlovákiában több száz hőszolgáltató működik, egymástól eltérő gáz- és működési költségekkel.
Az energiautalvánnyal viszont az állam célzottan segítheti azokat a háztartásokat, amelyeknek megnőttek a fűtési költségei.
Így, bár a háztartások januártól – az elmúlt évekkel ellentétben – magasabb hőárakkal szembesülnek, az államtól a növekedést adott mértékben kompenzáló utalványokat kapnak. Az utalványok értéke természetesen helyszínenként eltérő lesz, mert függ a hődíj növekedésétől és a lakás alapterületétől. A meleg víz használatának támogatását a lakásba bejelentettek száma szerint határozzák meg.
A gáz- és villanyszámlák esetében a rendszer a régi módon folytatódik, és a számlák továbbra is automatikusan csökkentve érkeznek.