Óriási botrány van Szlovákiában, teljes csőd az energiatámogatási rendszer, a képviselőknek jár, a szegény embereknek nem
A 2026-ban zsinórban harmadik szlovák takarékossági csomag valóban súlyos pénzügyi terheit részben kompenzálandó a Fico-kormány lakossági energiatámogatási programot hirdetett meg, ellentételezve az energiahordozók árának emelkedését, ami előzetes prognózisok szerint mintegy 380 millió euró kiadással járhat. A Fico-kormány állítja, hogy a lakosság 90 százaléka az energiatámogatás által támogatottak kategóriájába esik, valójában azonban meglehetősen sokan vannak, akik nem vehetik igénybe az állami hozzájárulást. Robert Fico miniszterelnök hangsúlyozta, állami beavatkozás nélkül 2026-ban a lakossági gáz- és a távfűtés ára mintegy 30, az áramé pedig 20 százalékkal emelkedhetne. A múlt héttől már a www.energopomoc.sk weboldalon is ellenőrizni lehet, melyik háztartás részesül pénzügyi segítségben, és melyik nem. Máris kiderült, hogy a kormány koncepciója óvatosan fogalmazva is foghíjas, az ellenzék azonnal felhívta a figyelmet arra, hogy például akár parlamenti képviselő is jogosult lehet az energiasegélyre, miközben az albérletben lakók, szénnel fűtők meg nem.
A jogosultság legfontosabb tényezője a havi bevétel nagysága.
- Az egyedülálló személyek esetén havi 1930 euróban állapították meg a bevételhatárt.
- Ha többen laknak egy háztartásban, az összbevételt el kell osztani egy koefficienssel.
- Az első munkaképes korú felnőtt után egyszeres, minden további családtag után pedig 0,7-szeres szorzó jár, a 14 évnél fiatalabb gyermekek 0,5-nek számítanak.
- Egy négytagú, két keresőből és két gyermekből álló család esetén tehát a koefficiens 2,7 (1 + 0,7 + 0,5 + 0,5). Ha a család összbevétele elosztva a koefficienssel kisebb, mint a bevételhatár, jár az állami illeték.
Néhányan automatikusan kiesnek a kedvezményezettek köréből: akik albérletben élnek, kizárólag a tulajdonos engedélyével, az állandó lakhelyük átjelentésével juthatnak állami segítséghez, a döntően rosszabb anyagi helyzetben levőkre jellemző fa- és széntüzelésű fűtésre sem jár dotáció.
Ők abban reménykedhetnek, hogy az állam átértékeli a segélyezési politikáját, erre azonban leghamarabb valamikor a jövő év első negyedében kerülhet sor. Például olyan, idén már nyugdíjas házaspárok is kiestek, akik tavaly még az átlagkeresetet meghaladó összegért dolgoztak, mivel a 2024-es adatokból indultak ki a rendszer kidolgozói.
Anomáliák az energiatámogatás rendszerében
Július Jakab, az ellenzéki Szlovákia Mozgalom képviselője közölte: a támogatást akár egy parlamenti képviselő vagy miniszter is megkaphatja feleségével és gyermekeivel együtt, mert a jövedelmébe nem számítanak bele az átalány jellegű költségtérítések.
A jómódú vállalkozók pedig azért lehetnek jogosultak az energiasegélyre, mert a jövedelembe, amely alapján meghatározzák a jogosultságot, egyelőre nem számolják bele az osztalékokat. A gazdasági minisztérium közölte, a szabályokat úgy fogják módosítani, hogy az osztalékot is beleszámolják – ám ez valószínűleg csak a jövő év közepe táján valósul meg.
Ebből adódóan a képviselők és miniszterek is megfelelhetnek az energiasegély feltételeinek, miközben például azok a vidéki nyugdíjasok, akiknek a lakcímére vannak bejelentve a Pozsonyban dolgozó gyerekeik, eleshetnek a támogatástól.
Ha ugyanis valaki albérletben él, de az állandó lakcíme a szülői házra van bejelentve, akaratlanul is megfoszthatja szüleit az energiasegélytől. Saját jövedelmével ugyanis növeli a szülők háztartásának bevételi mutatóját.
Az alapprobléma az, hogy az egész rendszer az állandó lakcím nyilvántartására épül, nem pedig a valós jövedelmi vagy szociális helyzetre.
A lakossági energiasegély komoly felzúdulást okozott tehát, s ha ez még nem lett volna elég, éppen akkor érte kibertámadás a gazdasági minisztériumot, amikor a szaktárca elindította az energiatámogatási rendszert, amely a háztartások pénzügyi adatait használja fel.
Januárban visszatérnek rá
Az ellenzék szerint joggal feltételezhető, hogy a támadók éppen ezekre a háztartási adatokra pályáztak. A kormány ugyan elismerte a hibákat, de ezeket próbálta bagatellizálni. A parlament a decemberi utolsó ülésén szerette volna orvosolni a lakossági energiatámogatás rendszerének legégetőbb hibáit, de a belterjes belpolitikai viták miatt végül a törvényhozás csak saját magával foglalkozott, és mintegy 150 egyéb programponttal egyetemben ezt januárra halasztotta.
Denisa Saková gazdasági miniszter azt is szerette volna elérni, hogy a parlamenti képviselők ne lehessenek jogosultak az energiatámogatásra, de ez végül nem sikerült, mert, úgymond, e lépés diszkriminatív lenne velük szemben.
És végül eper a tortán: a járási székhelyeken működő ügyfélközpontok, amelyek feladata volna a lakosság tájékoztatása az energiasegély témakörében, részben a hekkertámadás, részben az előkészítetlenség miatt nem vagy csak részlegesen működnek. Állításuk szerint karácsony után már olajozott lesz az ügyintézés, miközben a segély januártól lép életbe.