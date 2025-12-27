Deviza
földrengés
tajvan
tsmc
focus taiwan

Erős földrengés rázta meg Tajvant szombat este

Egyelőre személyi sérülésről nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz.
Járdi Roland
2025.12.27, 17:58

Központi Meteorológiai Szolgálat (CWA) jelentése szerint szombaton 23:05-kor 7-es erősségű földrengés rázta meg Tajvan északkeleti partjait – írja a Focus Taiwan.

földrengés
Erős földrengés rázta meg Tajvant szombat este / Fotó: AFP

A földrengés epicentruma a tengeren volt, mintegy 32,3 kilométerre keletre az Jilan megyeházától, 72,8 kilométer mélyen a kormányzat közlése szerint.

Károkról vagy sérülésekről nem érkeztek jelentések.

A Reuters szerint a tajpeji városvezetés közölte, hogy a közvetlen utóhatásban nem jelentettek nagyobb károkat, csupán néhány elszigetelt esetben fordult elő gáz- és vízszivárgás, valamint kisebb épületkárok.

A nagy chipgyártó, a TSMC pedig azt közölte, hogy a földrengés után az északi Hsinchu Tudományos Parkban található létesítményeinek egy része elérte az evakuálási küszöbértéket, de a kitelepített személyzet azóta visszatért a munkahelyére.

Lai Csing-te, Tajvan elnöke egy közösségi médiás bejegyzésben azt nyilatkozta, hogy a hatóságok kézben tartják a helyzetet, és arra is felszólította a lakosságot, hogy legyenek felkészülve az utórengésekre.

Tajvan két tektonikus lemez találkozásánál fekszik, és hajlamos a földrengésekre. 2016-ban több mint 100 ember halt meg egy dél-tajvani földrengésben, míg 1999-ben egy 7,3-as erősségű földrengés több mint 2000 ember halálát okozta. Legutóbb tavaly áprilisban mértek 7,4-es rengést a szigetországban, amiben több ház is összedőlt.

