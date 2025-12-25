Az erős rubel hazavágja az orosz versenyképességet, Putyinnak tennie kell valamit, különben egyre több aranyat kell eladnia a háború finanszírozásához
Az erős rubel idén minden jelentős devizát felülteljesített a dollárral szemben; az erősödés váratlanul érte a döntéshozókat, és azzal fenyeget, hogy aláássa az ország háborús gazdaságát - írja a Bloomberg.
A rubel az év eleje óta 45 százalékkal erősödött, és nagyjából 78 rubel/dollár körül forog, ami már karnyújtásnyira van a csaknem négy évvel ezelőtti, Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió előtti szintektől.
Az elmúlt 12 hónapban mért felértékelődés 1994 óta a legerősebb.
- A fő hajtóerők közé tartozik a külföldi devizák iránti kereslet éles visszaesése Oroszországban a nemzetközi szankciók miatt,
- miközben a rendkívül szigorú monetáris politika növelte a rubelben denominált eszközök vonzerejét a belföldi szereplők számára.
- A jegybanki alapkamat tavaly októbertől júniusig rekordmagas szinten maradt, majd a döntéshozók összesen 5 százalékponttal, 16 százalékra csökkentették.
Damoklész kardja lebeg az orosz gazdaság felett
A kormány az idei évre átlagosan 91,2 rubel/dolláros árfolyamot prognosztizált. A rubel ellenállóképessége a gyengébb olajárak és az újabb amerikai és európai szankciók ellenére is fennmaradt, ami tovább növeli az államháztartásra nehezedő nyomást, mivel az exportőrök rubelre átszámolt bevételei csökkennek.
A rubel árfolyamát az orosz jegybank devizaeladásai is támogatták, párhuzamosan a Pénzügyminisztérium műveleteivel: a tárca jüant és aranyat értékesít (főleg Kínának) a Nemzeti Jóléti Alapból az elveszett energiabevételek pótlására.
A Pénzügyminisztérium adatai szerint az olaj- és gáz eladásokból származó bevételek az év első 11 hónapjában 22 százalékkal zuhantak.
A rubel idei erősödése az azonnali piac árfolyamaiból számolt hozam alapján a világ öt legjobban teljesítő eszköze közé emeli a nemesfémek — a platina, az ezüst, a palládium és az arany — után a Bloomberg által összeállított adatok szerint.
A jegybank számára az erősebb rubel kedvező az infláció elleni küzdelemben, és Elvira Nabiullina jegybankelnök jelezte, hogy a dezinflációs hatás még nem merült ki. Ugyanakkor a moszkvai székhelyű Sztolipin Intézet közgazdászai arra figyelmeztetnek, hogy a felértékelődés egyre inkább fenyegetéssé válik.
Az erős rubel rontja a versenyképességet
Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak — vagyis az erős rubel párosul a drága hitellel —, a gazdaság lehűlése hamar stagflációba fordulhat - áll a kutatóintézet e havi jelentésében. A jegybank előrejelzése szerint a gazdasági növekedés idén a tavalyi 4,3 százalékról 0,5–1 százalékra lassul.
A túlértékelt rubel rontja a versenyképességet — írták az intézet, azzal érvelve, hogy Oroszország gyakorlatilag „elveszíti természetes előnyeit”, mivel
a külföldi fogyasztóknak kedvezőbb feltételeket kínál, mint a hazai termelőknek,
és rontja az ország befektetési vonzerejét.
A gyengébb rubel nemcsak az exportőröknek és a költségvetésnek válna előnyére, hanem „az egész gazdaságnak” — mondta Alexander Sokhin, az Orosz Iparosok és Vállalkozók Szövetségének elnöke az RBC című orosz médiumnak. Az érdekképviseleti csoport várhatóan Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik, többek között gazdasági kérdések megvitatására, az erős rubel kérdése valószínűleg itt is napirendre kerül.