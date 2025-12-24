Kiderült, mennyit ért Ursula von der Leyen ígérete Donald Trumpnak, és ezen Washingtonban igencsak felbőszülhetnek

Az Európai Unió az elmúlt négy hónapban 7 százalékkal kevesebbet költött amerikai kőolajra és földgázra, mint egy évvel korábban – derült ki energetikai szakértők adataiból. A Kpler becslése szerint szeptember és december között az EU összesen 29,6 milliárd dollár értékben importált amerikai amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) és kőolajat.

Kevesebb amerikai gáz és olaj érkezhetett / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ez annak ellenére következett be, hogy az unió ígéretet tett Donald Trumpnak: a következő három évben 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiahordozókat, amit ágazati elemzők irreálisnak minősítettek. Ugyan az EU jelentősen növelte az importált LNG mennyiségét a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás óta, de az összérték mégis alacsonyabb lett, mert közben csökkentek a világpiaci energiaárak.

A Kpler szerint a nem kötelező erejű megállapodás nem ösztönzött lényegesen több vásárlásra. A döntéseket elsősorban a gazdasági szempontok – például a szállítási költségek és a nyereséghányad – befolyásolják, nem a politikai ígéretek. A cég szakértői szintén irreálisnak tartják a 750 milliárd dolláros célt.

Éves szinten az EU amerikai energiaimportja 73,7 milliárd dollár körül alakult, ami kevesebb mint harmada annak, ami a 2026–2028 közötti időszakra vállalt összeg teljesítéséhez szükséges lenne. Az Argus Media árjelentő ügynökség számításai szerint még akkor is csak évi 29 milliárd dollár körüli import várható a következő években, ha az EU teljesen amerikai LNG-re cserélné az orosz gázt – ez csupán a vállalt összeg 23 százaléka.

Alacsonyabb gázárak jöhetnek

A cél csak akkor lenne elérhető, ha a gázárak 2028-ig jelentősen emelkednének, azonban a piaci előrejelzések jelenleg alacsonyabb árakra számítanak. Szakértők szerint a világpiacon túlkínálat várható a következő években az amerikai, katari és kanadai termelésnövekedés miatt, ami tovább nyomja lefelé az árakat.

Egy esetleges orosz–ukrán fegyverszünet szintén mérsékelheti a keresletet. További akadály, hogy mind az EU-nak, mind az Egyesült Államoknak hiányzik a szükséges infrastruktúra a kereskedelem jelentős bővítéséhez. Az importkapacitást több mint 50 százalékkal, az amerikai exportkapacitást pedig több mint kétszeresére kellene növelni.