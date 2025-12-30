Bulgária nagyon ideges: már kétszeres drágulás is van az euró bevezetése miatt – Brüsszel irdatlan pénzt küldött nekik, hátha megnyugszanak

Hatalmas uniós támogatás érkezéséről számolhatott be hétfőn a három hete lemondott, de ideiglenesen még regnáló bolgár kormány. Az idegesség az euró bevezetése miatt ettől még nem szűnik meg, a keserű pirulát a hirtelen hatalmas pénzlöket azonban talán megédesíti. Január 1-ével érkezik az új pénz, és sok bolgár attól fél: nem beletesz a kosarába, hanem elvesz belőle.

Az euró bevezetése Bulgáriában: nagy a drágulás a Rila-tavaknál / Fotó: robertharding via AFP

A gördülékeny átállásban tulajdonképp senki se bízik, az embereket kényszerszabadságra küldik, a bankkártyás fizetést leállítják, a Bolgár Bankszövetség (BNB) pedig megerősítette, hogy az eurós kezdőkészlet, amelynek értéke 10,23 euró 20 leva értékben, gyakran 40 levás áron érhető el az online piactereken.

Kétszeres árú euró-kezdőcsomag és dupla költségű parkolás

Az idegeket olyan hírek borzolják, mint a Novinite jelentése, amely szerint

újévtől 5 euróba kerül a parkolás a Hét Rila-tót kiszolgáló felvonónál 5 leva helyett.

Az euró bevezetésekor a rögzített hivatalos átváltási árfolyam 1,95583, vagyis az ár a kétszeresére emelkedik. Turistának állni természetesen 2026-ban sem kötelező, de mi történik másutt az áruk és szolgáltatások árával? – merül fel a logikus kérdés.

Ha az árak kilőnek, a bolgárok számára nyilván nem vigasz ha a sokak által korruptnak tekintett állam bevétele felszökik, egy jó hírnek a sok rossz közt mégis alkalmas volt a kormány Tájékoztatási Szolgálatának bejelentése, amelyről szintén a Novinitét idézzük.

Bulgária 1,47 milliárd eurót (568 milliárd forintot) kapott az Európai Bizottságtól a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) harmadik részleteként. Az összeget azt követően utalták át, hogy Brüsszel megerősítette: Bulgária teljesített az ehhez a kifizetéshez kapcsolódó 50 mérföldkőből és célkitűzésből 48-at. Nem hibátlan ámbátor, de jókor elégséges.

A teljes RRF-keret majdnem fele érkezett meg egy lendülettel

A harmadik részlet iránti kérelmet 2025. október 1-jén nyújtották be, 1,619 milliárd euró összértékben. Ez eddig a legátfogóbb feltételeket támasztó részlet: a mögötte álló vállalások 22 reformot és 19 beruházási intézkedést foglaltak magukba.