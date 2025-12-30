Bulgária nagyon ideges: már kétszeres drágulás is van az euró bevezetése miatt – Brüsszel irdatlan pénzt küldött nekik, hátha megnyugszanak
Hatalmas uniós támogatás érkezéséről számolhatott be hétfőn a három hete lemondott, de ideiglenesen még regnáló bolgár kormány. Az idegesség az euró bevezetése miatt ettől még nem szűnik meg, a keserű pirulát a hirtelen hatalmas pénzlöket azonban talán megédesíti. Január 1-ével érkezik az új pénz, és sok bolgár attól fél: nem beletesz a kosarába, hanem elvesz belőle.
A gördülékeny átállásban tulajdonképp senki se bízik, az embereket kényszerszabadságra küldik, a bankkártyás fizetést leállítják, a Bolgár Bankszövetség (BNB) pedig megerősítette, hogy az eurós kezdőkészlet, amelynek értéke 10,23 euró 20 leva értékben, gyakran 40 levás áron érhető el az online piactereken.
Kétszeres árú euró-kezdőcsomag és dupla költségű parkolás
Az idegeket olyan hírek borzolják, mint a Novinite jelentése, amely szerint
újévtől 5 euróba kerül a parkolás a Hét Rila-tót kiszolgáló felvonónál 5 leva helyett.
Az euró bevezetésekor a rögzített hivatalos átváltási árfolyam 1,95583, vagyis az ár a kétszeresére emelkedik. Turistának állni természetesen 2026-ban sem kötelező, de mi történik másutt az áruk és szolgáltatások árával? – merül fel a logikus kérdés.
Ha az árak kilőnek, a bolgárok számára nyilván nem vigasz ha a sokak által korruptnak tekintett állam bevétele felszökik, egy jó hírnek a sok rossz közt mégis alkalmas volt a kormány Tájékoztatási Szolgálatának bejelentése, amelyről szintén a Novinitét idézzük.
Bulgária 1,47 milliárd eurót (568 milliárd forintot) kapott az Európai Bizottságtól a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) harmadik részleteként. Az összeget azt követően utalták át, hogy Brüsszel megerősítette: Bulgária teljesített az ehhez a kifizetéshez kapcsolódó 50 mérföldkőből és célkitűzésből 48-at. Nem hibátlan ámbátor, de jókor elégséges.
A teljes RRF-keret majdnem fele érkezett meg egy lendülettel
A harmadik részlet iránti kérelmet 2025. október 1-jén nyújtották be, 1,619 milliárd euró összértékben. Ez eddig a legátfogóbb feltételeket támasztó részlet: a mögötte álló vállalások 22 reformot és 19 beruházási intézkedést foglaltak magukba.
A reformok olyan kulcsterületekre összpontosítanak, mint
- a kutatás és innováció,
- a dekarbonizáció,
- a közbeszerzés,
- az állami tulajdonú vállalatok irányítási normáinak megerősítése
- és az e-közigazgatási és e-egészségügyi rendszerek bővítése.
Ez a második kifizetés, amelyet Bulgária a jelenlegi kormány mandátuma alatt kapott. Ezzel az idén – az euróbevezetés jóváhagyásának évében – az Európai Bizottságtól érkezett források összege 1,9 milliárd euróra nőtt, ami az RRF-ből Bulgáriának összesen járó keret több mint felét teszi ki. Az RRF-et az Európai Unió a Covid–19 járvány gazdasági és társadalmi hatásainak kezelésére hozta létre.
Közben felgyorsították a végső kedvezményezetteknek történő kifizetéseket is, ami a bolgároknak már segítség, habár a kormány távozásához vezető tömegtüntetéseket ez nem állította le.
Az év eleje óta a kifizetések több mint háromszorosukra emelkedtek: 1,5 milliárd leváról (körülbelül 767 millió euró) 4,5 milliárd levára (nagyjából 2,30 milliárd euróra).
A kormány szerint Bulgária várhatóan jövőre nyújtja be a mechanizmus keretében a negyedik és az ötödik, egyben utolsó kifizetésre vonatkozó kérelmeit – írja a lap.
Az euró bevezetése Bulgáriában: még oda se értek, az infláció máris felszökött
A boltban ezzel természetesen nem lehet fizetni, és a bolgár polgárokat jelenleg ez izgatja a legjobban.
A tavaszi hónapra, amikor az euró bevezetésének jóváhagyása esedékes volt az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) részéről, a csatlakozás inflációs kritériumát ugyan az adminisztratív árak meghajlításával teljesítette Bulgária, az éves infláció azonban azóta 3,5 százalék régiójából 5 százalék fölé szökött fel, és még csak most jön az euró bevezetése, ami a félelmek szerint további drágulást hoz.
Az euró bevezetésével Bulgária elveszti az önálló monetáris politika lehetőségét, kamatairól eztán az EKB dönt. A döntésekben aligha az játszik majd főszerepet, hogy alakulnak az árak a kis bolgár gazdaságban. Az euróövezet átlagában mindössze 2,1 százalék volt az éves infláció novemberben, ami megfelel a 2 százalék körüli inflációs célnak, a bolgár árak megfékezésére így biztosan nem fognak kamatot emelni Frankfurtban.
Az euró bevezetését egyébként a bolgárok többsége az Európai Bizottság megrendelte felmérés szerint sem támogatta. A jóváhagyó döntés ennek ellenére megszületett. Egybeesett ezzel az Európai Unió új fekete-tengeri stratégiájának bejelentése, amely hatalmas infrastrukturális beruházásokat céloz meg Romániában és Bulgáriában a csapatok és fegyverek keletre juttatásának megkönnyítése érdekében.
