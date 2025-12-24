Deviza
Belgium
Euroclear
Fitch

Ítéletet mondott a nagy amerikai minősítő az Euroclear-ről: máris itt a következménye az EU döntésének az orosz vagyonról

Levette a Euroclear bankot a negatív figyelőlistáról a Fitch. A Fitch Ratings a Euroclear negatív figyelőlistás státusának megszüntetésével egy időben megerősítette a pénzintézet "AA" hosszú futamú besorolását.
VG/MTI
2025.12.24, 06:20
Frissítve: 2025.12.24, 06:25

Levette a Euroclear bankot a negatív figyelőlistáról (Rating Watch Negative, RWN) a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a kedd este Londonban bejelentett döntést azzal indokolta, hogy az Európai Tanács múlt heti döntése alapján az Európai Unió tőkepiaci hitelforrásokból állít össze 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot Ukrajna számára a 2026-2027-es időszakra.

Ítéletet mondott a Fitch az Euroclear-ről: máris itt a következménye az EU döntésének az orosz vagyonról
Fotó: AFP

A Fitch szerint ezzel érdemben csökkent annak a kockázata, hogy a Euroclear mérlegében szereplő befagyasztott orosz jegybanki vagyoneszközöket használják fel jóvátételi hitelcsomag összeállítására a brüsszeli székhelyű letétkezelő pénzintézetnek nyújtott átfogó jogi és likviditási védelem nélkül.

A Fitch Ratings közölte: az Európai Tanács döntésének folyományaként úgy ítéli meg, hogy az osztályzati kilátásra meghatározott időtávlatban elenyészővé vált egy olyan forgatókönyv esélye, amelynek alapján az Ukrajnának szánt jóvátételi hitel a Euroclear likviditási kockázatainak növekedéséhez vezetne.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a most feloldott RWN érvénybe léptetését ez a kockázat indokolta. A Fitch Ratings a Euroclear negatív figyelőlistás státusának megszüntetésével egy időben megerősítette a pénzintézet "AA" hosszú futamú besorolását.

Az Európai Unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyoneszköz van, ebből 183 milliárd eurót a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint a zárolt orosz pénzeszközöket használták volna fel az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag fedezésére.

Ezt azonban a belga kormány és a Euroclear vezetése is ellenezte a lépéssel járó jogi és globális pénzügyi stabilitási kockázatokra hivatkozva. Belgium legfőbb ellenvetése a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával szemben az volt, hogy egy esetleges nemzetközi jogi eljárás után az országnak egyedül kell állnia a kártérítést az orosz vagyon elkobzása miatt.

Miután az ország nem kapott megfelelő biztosítékokat, hogy ez nem lesz így, a belga kormány elutasította az orosz vagyon elkobzását A befagyasztott orosz vagyon helyett az EU így végül 90 milliárd eurós közös uniós hitelfelvétel mellett döntött Ukrajna támogatása érdekében, azonban Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradhatott a közös hitelfelvételből.

Belgium legfőbb ellenvetése a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával szemben az volt, hogy egy esetleges nemzetközi jogi eljárás után az országnak egyedül kell állnia a kártérítést az orosz vagyon elkobzása miatt. Miután Brüsszel nem kapott megfelelő biztosítékokat, hogy ez nem lesz így, a belga kormány elutasította az orosz vagyon elkobzását.

