Európa új szupervadászgépet épít: kiakadtak a németekre, miattuk bukhat el végleg a 100 milliárd eurós FCAS – videón, mire lenne képes

Kétségek merültek fel a francia–német–spanyol közös vadászgép-fejlesztési program, a Future Combat Air System (FCAS) jövőjével kapcsolatban, miután a Dassault Aviation vezérigazgatója szerint a projekt sorsa részben attól függ, hajlandó-e Németország csökkenteni az Egyesült Államoktól származó fegyverbeszerzésektől való függőségét – számolt be a Reuters.

Európa új szupervadászgépet épít: kiakadtak a németekre, miattuk bukhat el végleg a 100 milliárd eurós FCAS / Fotó: AFP

Eric Trappier kedden egy vállalati és közbiztonsági kérdésekkel foglalkozó konferencián elmondta, hogy egyelőre nem tudja megmondani, megvalósul-e a program. A vezérigazgató ismét hangsúlyozta, hogy az FCAS kulcselemének számító vadászrepülőgép-fejlesztés irányításában egyértelmű vezető szerepre van szükség.

A rendszer nemcsak egy új generációs vadászgépet, hanem drónokat és fejlett harci adatkapcsolati megoldásokat is magában foglal.

Trappier felszólalásában felidézte a Dassault történelmi szerepét Franciaország független védelmi képességeinek kialakításában. Bár üdvözölte az Európai Unió védelmi együttműködést erősítő törekvéseit, hangsúlyozta, hogy Európa nem egységes állam, ezért a kontinens védelme elsősorban az egyes nemzetállamok felelőssége.

A vezérigazgató szerint Franciaország, Németország és Spanyolország alapvetően osztozik Európa védelmének céljában, ám az, hogy ezt milyen formában és milyen ipari struktúrában valósítják meg, már jóval összetettebb kérdés. Trappier külön is utalt Németország döntésére, amelynek keretében Berlin amerikai F–35-ös vadászgépeket választott a NATO nukleáris megosztási feladatainak ellátására. Véleménye szerint az FCAS egyik kulcskérdése az, hogy Németország hajlandó-e a védelmi politikában felülvizsgálni transzatlanti elköteleződését.

A Dassault azt szeretné elérni, hogy visszaszerezze a vezető szerepet az FCAS vadászrepülőgép-elemének fejlesztésében, miközben a program más pilléreit – például a harci drónokat – az Airbus irányíthatná.

Trappier hangsúlyozta, hogy nem az együttműködés ellen van, de csak akkor támogatja azt, ha az hatékony és világos felelősségi viszonyokon alapul.

Az Airbus ugyanakkor azzal vádolja a Dassault-t, hogy megpróbálja felülírni a program irányításáról szóló korábbi megállapodásokat, miközben a felek a következő fejlesztési szakaszról, egy repülőképes demonstrátor megépítéséről tárgyalnak. Trappier cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint Franciaország és Németország két külön vadászgépet fejleszthetne egy közös keretrendszer alatt a nézeteltérések áthidalására.