Európa órákra van egy súlyos döntéstől, ami meghatározza Ukrajna sorsát

Az Európai Bizottság már péntekre megállapodást szeretne tető alá hozni az orosz állami vagyon befagyasztásának meghosszabbításáról, mégpedig rendkívüli jogkörök alkalmazásával – írja a Bloomberg bennfentes forrásokra hivatkozva. Ez a lépés kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy az EU végül felhasználhassa a pénzeket Ukrajna támogatására.

Európa órákra van egy súlyos döntésről, ami meghatározza Ukrajna sorsát / Fotó: artjazz / Shutterstock

Mint korábban beszámoltunk róla, az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelprogramot tervez Kijev számára az EU-ban zárolt orosz jegybanki vagyon fedezetével. Jelenleg azonban mind a 27 tagállamnak hathavonta egyhangúan jóvá kell hagynia a befagyasztást. Ez pedig megnyitja a lehetőséget, hogy bármely tagállam vétóval éljen, és ezzel Moszkva visszakaphassa a pénzét.

A bizottság ezért azt javasolja, hogy a jövőben minősített többség is elegendő legyen a befagyasztás meghosszabbításához , így az orosz vagyonból 210 milliárd euró biztosan az uniónál maradna. Ez pedig azt jelenti, hogy szabad út nyílhat a felhasználására Ukrajna megsegítésére.

A vezetők célja, hogy december 18-án, a brüsszeli csúcson véglegesítsék a hitelmegállapodást.

A bizottság terve szerint a befagyasztott orosz pénzekből a következő két évben Ukrajna alapvető állami működését, gazdasági stabilitását és katonai igényeit fedeznék.

A kölcsönt csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország hajlandó lenne jóvátételt fizetni a háborús károkért.

Nő a politikai feszültség az Európai Unión belül, Magyarország példájával fenyegetik a belgákat

Az Európai Unió évtizedek óta nem látott belső válság felé sodródik. Belgium egyedüli ellenállóként blokkolja az Ukrajnának szánt, befagyasztott orosz vagyonra épülő gigahitelt. Ursula von der Leyen a jövő heti csúcsa előtt mindent megtesz, hogy meggyőzze Belgiumot a támogatásról.

Brüsszelben már azzal fenyegetik Bart De Wever belga kormányfőt, hogy ha továbbra is vétóval él, az országát úgy kezelhetik, mint Magyarországot, és háttérbe szorulhat az uniós döntéshozatalban.

Belgium sziklaszilárd garanciákat akar arra, hogy nem maradna egyedül Oroszország esetleges jogi követeléseivel szemben. Ezt segítené az, hogy a rendkívüli jogi aktus keretében, minősített többséggel, határozatlan ideig fenntarthassák az Oroszország elleni szankciókat.