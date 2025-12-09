Brüsszel megint felült az omnibuszra – van aki politikai szétesést, más múzeummá válást emleget

Az Európai Unió megállapodást kötött a környezetvédelmi szabályok oldásáról, ami nagy győzelmet jelent Ursula von der Leyen szabályozás-áthágási törekvéseinek. A vitatott „omnibusz” törvényjavaslatban a jobboldali EU-képviselők a POLITICO jelentése szerint "a szélsőjobboldallal szövetkeztek a környezetvédelmi előírások enyhítése érdekében". A lap szóhasználatában a szélsőjobb azokra a pártokra vonatkozik, amelyek a hagyományos jobboldali értékeket képviselik a balra sodródott Európai Néppárttól jobbra.

Sok a kiskapu az Európai Unión belül

Az európai vállalatok több mint 80 százaléka mentesül a környezetvédelmi jelentéstételi kötelezettség alól, miután az EU intézményei hétfőn megállapodásra jutottak a környezetvédelmi szabályok enyhítésére irányuló javaslatról. A megállapodás jelentős jogalkotási győzelmet jelent Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek, aki második hivatali ideje egyik legfontosabb feladatának tekinti a vállalkozásokra nehezedő bürokrácia csökkentését.

Ezt a győzelmet azonban politikai áron tudták létrehozni a POLITICO szerint. A javaslat a koalíciót, amelynek köszönhetően újraválasztották, a összeomlás szélére sodorta, és saját politikai családját, a jobboldali Európai Néppártot (EPP) arra késztette, hogy a radikális jobboldallal szövetkezzen a megállapodás elfogadásáért.

Az új megállapodást a költséghatékonyság égisze alatt hozták

Az új törvény, az első a sok úgynevezett átfogó egyszerűsítési törvényjavaslat közül, jelentősen csökkenti a legutóbbi politikai ciklusban bevezetett vállalati fenntarthatósági közzétételi szabályok hatályát. A bürokrácia csökkentésének célja az európai vállalkozások versenyképességének növelése és a gazdasági növekedés ösztönzése.

A megállapodás egy évnyi intenzív tárgyalások eredményeként jött létre az EU döntéshozói, befektetői, vállalkozásai és civil társadalma között, akik arról vitáztak, hogy mennyivel kell csökkenteni a vállalatok jelentéstételi kötelezettségeit üzleti tevékenységük és ellátási láncaik környezeti hatásait illetően, miközben az éghajlatváltozás hatásai Európában egyre súlyosabbá váltak.

„Ez a megállapodás történelmi jelentőségű költségcsökkentést hoz” – nyilatkozta Jörgen Warborn, az EPP képviselője, aki a parlamenti tárgyalásokat vezette. „Nagyon jó eredményt értünk el az európai vállalkozások számára... Remélem, hogy ez az omnibuszcsomag jövő héten Strasbourgban éri el végső célját, ahol plenáris ülésen fogunk róla szavazni.

Már tavaly óta próbálják tárgyalni a kérdést

A Bizottság által tavaly februárban javasolt gyűjteményes törvény célja, hogy megoldást nyújtson a vállalkozások azon aggályaira, miszerint az uniós jogszabályok betartásához szükséges adminisztráció költséges és igazságtalan. Sok vállalat az alacsony gazdasági növekedést és a munkahelyek megszűnését Európa túlbuzgó környezetvédelmi jogalkotásának és az azzal járó, a régióban folytatott üzleti tevékenységre vonatkozó korlátozásoknak tulajdonítja, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy versenyezzenek az amerikai és kínai riválisokkal.

A környezetvédők és a civil társadalmi szervezetek – valamint néhány vállalkozás is – azonban azzal érveltek, hogy ez a visszalépés veszélybe sodorhatja a környezetet és az emberi egészséget.

Ez a nézeteltérés visszhangot keltett Brüsszelben, és megzavarta a parlamentben fennálló erőviszonyokat, mivel az EPP megsértette az úgynevezett cordon sanitaire-t (egy íratlan szabályt, amely tiltja a legismertebb és legnagyobb pártoknak a radikális jobboldallal való együttműködést) annak érdekében, hogy jelentős csökkentéseket fogadjon el a környezetvédelmi szabályokban. Ez precedenst teremtett a jövőbeli európai jogalkotás számára, mivel az unió néha egymásnak ellentmondó prioritásokkal küzd: a gazdasági növekedés ösztönzése és a zöld átállás előmozdítása között.