Akkumulátorgyárak: az EU kidobja Kínát Európából, nem kér többé belőle – Debrecen a minta, egy az egyben lemásolja a híres nyugati város
Továbbra is rendkívül megosztott az európai autóipar az alkatrészek helyi részarányának növelését célzó brüsszeli terv kapcsán , amellyel az Európai Unió vissza kívánja fogni Kína vezető szerepét az elektromos átálláshoz elengedhetetlen technológiákban. Míg az autógyártók egy része „roppant veszélyesnek” minősítette az „Európában készült” című javaslatot, mivel lassíthatja az elektromos járművekre való átállást, mások elengedhetetlennek tartják az európai akkugyártás támogatását, a kínai versenytársak gyengítését – írja a Financial Times (FT).
Európai akkugyártás: jobb későn, mint soha
A brit lap most két frissen átadott európai akkumulátorgyár – a VW-csoporthoz tartozó Seat-Cupra és a francia Verkor – vezetőit kereste meg, akik természetesen támogatják a javaslatot, hiszen maguk is hatalmas támogatást kaptak a projektjükhöz. Az EU helyi beszerzési célkitűzéseire vonatkozó új szabályokat az autóiparban és a napelemek gyártásában amúgy január végén terjeszti elő Brüsszel.
Stéphane Séjourné, az EU iparért felelős biztosa szerint a szabályozás célja, hogy a jövőben csak azok a befektetések juthassanak be gond nélkül az európai piacra, melyek valós értéket teremtenek helyben. Vagyis nem elég összeszerelő üzemeket létesíteni:
- a befektetőknek helyi munkaerőt kell alkalmazniuk,
- és bizonyos kulcságazatokban – például az akkumulátoriparban – technológiai tudást is át kell adniuk.
Noha a tervezet nem említi név szerint Kínát, mindenki számára egyértelmű, mire reagál Brüsszel. A kínai közvetlen tőkebefektetések értéke 2024-ben 80 százalékkal, 9,4 milliárd euróra nőtt.
Ezen belül kiemelten nagy figyelem irányul a CATL-re, a világ egyik legfejlettebb akkumulátorgyártójára, mely már működtet egy németországi üzemet, és jelenleg egy hétmilliárd eurós magyarországi, illetve egy 4 milliárd eurós spanyol gyárat épít.
Azt hiszem, természetes, hogy az alkatrészek és anyagok legalább minimális mennyiségét Európából kell beszerezni Európa számára. Az autóalkatrészekre vonatkozó új szabályok mindenképpen szükségesek hozzá, hogy Európa versenyképes maradjon
– mondta Markus Haupt, a Volkswagen csoporthoz tartozó Seat-Cupra vezérigazgatója, akinek cége a múlt héten nyitotta meg akkumulátor-összeszerelő üzemét Barcelona közelében fekvő Martorellben.
Más európai akkugyártó projektek is előrehaladtak a földrész legkülönbözőbb részein, ám kőkemény ázsiai versenytársakkal néznek szembe, akik a területen már vezető szerepet töltenek be.
A szabályok támogatói szerint a helyi forrásból származó anyagok jelenléte elősegíti az európai versenyképesség és a munkahelyteremtés fellendítését azáltal, hogy csökkenti a kontinens Kínától való függőségét. Intő példaként lebeghet viszont a szemük előtt a svéd Northvolt példája, amely márciusi összeomlásával az egész európai projektre hatalmas csapást mért.
Ráadásul az európai gyártók továbbra is különös mértékben függenek Kína jóindulatától, hiszen az ázsiai szuperhatalom ellátási láncától szerzik be az akkumulátorcellákat, valamint az akkumulátorokba épített fémeket.
Dunkerque már nemcsak a második világháborús epizódról híres
A Seat-Cupra vezetőjének érveit visszhangozza a Verkor francia akkumulátorgyártó is, amely szintén a helyi alkatrészekre vonatkozó szigorú szabályokat szorgalmazott a még gyerekcipőben járó európai akkumulátorszektor fellendítése érdekében. A vállalat a múlt héten nyitotta meg első gigagyárát a franciaországi Dunkerque-ben.
A francia kormány egyébként is élen jár az új szabályozás támogatásában, a dunkerque-i rendezvényen Sébastien Martin ipari miniszter kijelentette, hogy Európának az Egyesült Államokat és Kínát kell követnie a járműalkatrészek helyi gyártásának megkövetelésében.
Európában rendkívül jelentős – 75 százalékos – helyi gyártású alkatrészarányra van szükségünk a járműveinkben az iparág megmentése érdekében
- fűzte hozzá.
Az átadási ünnepségen Benoit Lemaignan, a Verkor vezérigazgatója azt is elárulta, hogy az újonnan megnyitott dunkerque-i létesítményt egyetlen ügyfél egyetlen járművére összpontosítják: a Renault Alpine márkája által fejlesztett A390 SUV-ra. Szerinte ezt a megközelítést alkalmazta a kínai CATL és a dél-koreai LG is fejlődése korábbi szakaszában.
A több mint 2 milliárd eurós verkori gigaprojektet a francia állam más különben 650 millió euróval támogatta.
Franciaország vezető szerepet játszik az európai akkumulátoripar fejlesztésében, a Dunkerque régió nemcsak a Verkor gyárának, hanem
- a Stellantis és a Mercedes-Benz által támogatott ACC akkumulátorgyártónak,
- a tajvani Prologiumnak
- és a kínai-japán AESC-nek is otthont ad.
Utóbbi celláit a közeli douai-i üzemben gyártott Renault R5-ös autókba szerelik.
Spanyolországi gyártással veszi fel a harcot a VW Kínával
A Cupra barcelonai akkumulátor-összeszerelő üzemére visszatérve, a létesítmény kulcsfontosságú pillére a Volkswagen stratégiájának, amelynek célja az elektromos járművek független ellátási láncainak létrehozása. Maximális kapacitáson a létesítmény évente 300 ezer akkumulátor összeszerelésére lesz képes, és az akkumulátorcellák nagyjából felét a VW akkumulátor-részlegétől akarják beszerezni.
A Volkswagen csoport amúgy a hónap elejétől növeli termelését elsőszámú akkumulátorgyárában, a németországi Salzgitterben is.
A martorelli akkugyár része a német vállalat 10 milliárd eurós beruházási csomagjának, amelyet spanyolországi elektromos bázisára szánt. A VW-csoport ugyanis azt tervezi, hogy itt gyártja megfizethető elektromos járműveit, melyekkel felveheti a harcot kínai riválisaival. A konszern beruházási kerete körülbelül egyharmadát fordította Barcelona melletti komplett telephelye fejlesztésére.
Az itt gyártott akkukat pedig a Cupra sportos kis elektromos Ravaljába és a Volkswagen ID. Polójába építik be, mindkettő jövőre kerül forgalomba 25 ezer eurós induló áron.
Úgy gondoljuk, hogy ez a szegmens hozza el a fordulatot. Határozottan hiszünk abban, hogy ezzel a Cupra Ravallal nagyon versenyképesek leszünk
– mondta Haupt.