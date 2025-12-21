Akkumulátorgyárak: az EU kidobja Kínát Európából, nem kér többé belőle – Debrecen a minta, egy az egyben lemásolja a híres nyugati város

Továbbra is rendkívül megosztott az európai autóipar az alkatrészek helyi részarányának növelését célzó brüsszeli terv kapcsán , amellyel az Európai Unió vissza kívánja fogni Kína vezető szerepét az elektromos átálláshoz elengedhetetlen technológiákban. Míg az autógyártók egy része „roppant veszélyesnek” minősítette az „Európában készült” című javaslatot, mivel lassíthatja az elektromos járművekre való átállást, mások elengedhetetlennek tartják az európai akkugyártás támogatását, a kínai versenytársak gyengítését – írja a Financial Times (FT).

A Volkswagen ID. Polo, ebbe a modellbe is európai akkut szánnak / Fotó: NurPhoto via AFP

Európai akkugyártás: jobb későn, mint soha

A brit lap most két frissen átadott európai akkumulátorgyár – a VW-csoporthoz tartozó Seat-Cupra és a francia Verkor – vezetőit kereste meg, akik természetesen támogatják a javaslatot, hiszen maguk is hatalmas támogatást kaptak a projektjükhöz. Az EU helyi beszerzési célkitűzéseire vonatkozó új szabályokat az autóiparban és a napelemek gyártásában amúgy január végén terjeszti elő Brüsszel.

Stéphane Séjourné, az EU iparért felelős biztosa szerint a szabályozás célja, hogy a jövőben csak azok a befektetések juthassanak be gond nélkül az európai piacra, melyek valós értéket teremtenek helyben. Vagyis nem elég összeszerelő üzemeket létesíteni:

a befektetőknek helyi munkaerőt kell alkalmazniuk, és bizonyos kulcságazatokban – például az akkumulátoriparban – technológiai tudást is át kell adniuk.

Noha a tervezet nem említi név szerint Kínát, mindenki számára egyértelmű, mire reagál Brüsszel. A kínai közvetlen tőkebefektetések értéke 2024-ben 80 százalékkal, 9,4 milliárd euróra nőtt.

Ezen belül kiemelten nagy figyelem irányul a CATL-re, a világ egyik legfejlettebb akkumulátorgyártójára, mely már működtet egy németországi üzemet, és jelenleg egy hétmilliárd eurós magyarországi, illetve egy 4 milliárd eurós spanyol gyárat épít.

Azt hiszem, természetes, hogy az alkatrészek és anyagok legalább minimális mennyiségét Európából kell beszerezni Európa számára. Az autóalkatrészekre vonatkozó új szabályok mindenképpen szükségesek hozzá, hogy Európa versenyképes maradjon

– mondta Markus Haupt, a Volkswagen csoporthoz tartozó Seat-Cupra vezérigazgatója, akinek cége a múlt héten nyitotta meg akkumulátor-összeszerelő üzemét Barcelona közelében fekvő Martorellben.