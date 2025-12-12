Rendkívüli: döntött az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyonról – most jön Putyin válasza és ebben nem lesz köszönet
Az Európai Unió pénteken megállapodott abban, hogy határozatlan időre befagyasztja az orosz jegybank Európában tartott eszközeit – közölte a Reuters.
A hírügynökség beszámolójában felhívta rá a figyelmet, hogy ezzel eltávolítottak egy nagy akadályt az elől, hogy a pénzt Ukrajna Oroszország elleni háborújának támogatására használják fel. A döntést a Reuters azzal magyarázza, hogy az EU harcképesen akarja tartani Ukrajnát,
mivel Oroszország invázióját saját biztonságára nézve is fenyegetésnek tekinti.
Ennek érdekében az EU-tagállamok fel akarják használni azokat az orosz állami eszközöket, amelyeket Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója után zároltak.
Európai Unió: megvan a döntés az orosz vagyonról, most Putyin jön
Most tehát az történt, hogy az EU pénteken eldöntötte, hogy határozatlan időre zárol 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont, ahelyett, hogy félévente szavaznának a vagyonbefagyasztás meghosszabbításáról, mint ahogy ez eddig történt a tagállamok egyhangú jóváhagyása mellett.
Ettől kezdve viszont ezt egyszerűen kikerüli Brüsszel, arra hivatkozva, hogy így megszűnik a kockázata, hogy Magyarország és Szlovákia, amelyek ellenzik Ukrajna háborús pénzelését, megakadályozhassák a befagyasztás meghosszabbítását, ami adott esetben arra kényszerítené az EU-t, hogy visszaszolgáltassa a vagyont Oroszországnak.
A határozatlan idejű vagyonbefagyasztás célja, hogy meggyőzze Belgiumot, hogy támogassa az EU tervét a pénz felhasználásáról: akár 165 milliárd eurós hitelt nyújtanának Ukrajnának katonai és civil költségvetési szükségleteinek fedezésére 2026-ban és 2027-ben.
A hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország kifizeti Kijevnek a háborús károkat, így a hitel lényegében megelőlegezi a jövőbeni orosz jóvátételi kifizetéseket, amelynek esélye viszont finoman szólva is bizonytalan.
Csakhogy az EU állam- és kormányfői – az Európai Tanács – december 18-án találkoznak, hogy véglegesítsék a jóvátételi hitel részleteit, és megoldják a fennmaradó problémákat. Ezek közé tartozik az összes EU-kormány által Belgiumnak nyújtott garancia, hogy nem marad egyedül a számla kifizetésével abban az esetben, ha egy esetleges moszkvai per sikeresnek bizonyulna.
Jelen állás szerint biztos, hogy ebbe sem Magyarország, sem Szlovákia nem megy bele. A magyar miniszterelnök reakciójáról itt, a szlovákéról pedig itt írtunk részletesen.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy az EU-nak a befagyasztott orosz kintlévőségek kisajátítására irányuló kísérlete a Bretton Woods-i rendszer és „a nemzetközi pénzügyi rendszer minden alapjának és elvének” összeomlásához vezethet.
Beszámolt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta török hivatali kollégájának, Recep Tayyip Erdogannak a figyelmét arra:
Az unió »hatalmas csalást« kísérel meg végrehajtani az orosz eszközökkel.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja az X-en arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió számára súlyos következményekkel járhat a döntés, hogy határozatlan időre befagyasztja az orosz eszközöket. „Orbán (Viktor miniszterelnök) is felhívta a figyelmet az EU jogellenes intézkedéseire, amelyek aláássák az egész nyugati jogi és pénzügyi rendszert, és még súlyosabb következményekkel járnak Európa számára, mint a civilizációt tönkretevő cenzúra, a tömeges migráció, a migránsok körében elterjedt bűnözés és a bürokratikus ostobaság” – írta Dmitrijev.
Az orosz központi bank pedig azt közölte, hogy pert indít a brüsszeli székhelyű Euroclear értékpapírletét-kezelő – amely az Európában befagyasztott teljes orosz vagyonból 185 milliárd euró felett diszponál – ellen egy moszkvai bíróságon, mert befolyásolják a pénzeszközei és értékpapírjai feletti rendelkezési jogát.
Az Euroclear ellen egyébként több per is indult a moszkvai bíróságokon azóta, hogy az EU 2022-ben befagyasztotta az orosz eszközöket.