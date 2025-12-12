Rendkívüli: döntött az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyonról – most jön Putyin válasza és ebben nem lesz köszönet

Az Európai Unió pénteken megállapodott abban, hogy határozatlan időre befagyasztja az orosz jegybank Európában tartott eszközeit – közölte a Reuters.

A hírügynökség beszámolójában felhívta rá a figyelmet, hogy ezzel eltávolítottak egy nagy akadályt az elől, hogy a pénzt Ukrajna Oroszország elleni háborújának támogatására használják fel. A döntést a Reuters azzal magyarázza, hogy az EU harcképesen akarja tartani Ukrajnát,

mivel Oroszország invázióját saját biztonságára nézve is fenyegetésnek tekinti.

Ennek érdekében az EU-tagállamok fel akarják használni azokat az orosz állami eszközöket, amelyeket Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója után zároltak.

Most tehát az történt, hogy az EU pénteken eldöntötte, hogy határozatlan időre zárol 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont, ahelyett, hogy félévente szavaznának a vagyonbefagyasztás meghosszabbításáról, mint ahogy ez eddig történt a tagállamok egyhangú jóváhagyása mellett.

Ettől kezdve viszont ezt egyszerűen kikerüli Brüsszel, arra hivatkozva, hogy így megszűnik a kockázata, hogy Magyarország és Szlovákia, amelyek ellenzik Ukrajna háborús pénzelését, megakadályozhassák a befagyasztás meghosszabbítását, ami adott esetben arra kényszerítené az EU-t, hogy visszaszolgáltassa a vagyont Oroszországnak.

A határozatlan idejű vagyonbefagyasztás célja, hogy meggyőzze Belgiumot, hogy támogassa az EU tervét a pénz felhasználásáról: akár 165 milliárd eurós hitelt nyújtanának Ukrajnának katonai és civil költségvetési szükségleteinek fedezésére 2026-ban és 2027-ben.

A hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország kifizeti Kijevnek a háborús károkat, így a hitel lényegében megelőlegezi a jövőbeni orosz jóvátételi kifizetéseket, amelynek esélye viszont finoman szólva is bizonytalan.

Csakhogy az EU állam- és kormányfői – az Európai Tanács – december 18-án találkoznak, hogy véglegesítsék a jóvátételi hitel részleteit, és megoldják a fennmaradó problémákat. Ezek közé tartozik az összes EU-kormány által Belgiumnak nyújtott garancia, hogy nem marad egyedül a számla kifizetésével abban az esetben, ha egy esetleges moszkvai per sikeresnek bizonyulna.