Deviza
EUR/HUF385,51 -0,23% USD/HUF327,76 -0,13% GBP/HUF441,7 -0,4% CHF/HUF414,42 -0,37% PLN/HUF91,34 -0,07% RON/HUF75,63 -0,27% CZK/HUF15,92 +0,02% EUR/HUF385,51 -0,23% USD/HUF327,76 -0,13% GBP/HUF441,7 -0,4% CHF/HUF414,42 -0,37% PLN/HUF91,34 -0,07% RON/HUF75,63 -0,27% CZK/HUF15,92 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,48% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,64% ANY7 100 +1,13% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,14% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,48% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,64% ANY7 100 +1,13% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,14% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Eurostar
vasút
Csatorna-alagút
La Manche-csatorna
shuttle
műszaki hiba
Csalagút

Utasok rekedtek a tenger alatt a Csalagútban – ezt cáfolták, de tényleg lerobbant a Eurostar: eldugult a Nyugat ütőere

A műszaki meghibásodás órák alatt bénította meg Európa egyik legfontosabb közlekedési ütőerét. Az újévi utazások napján zárt be a Csalagút: az Eurostar minden járatát felfüggesztette, utasok ezrei rekedtek a nagy pályaudvarokon.
VG
2025.12.30, 16:35

Teljesen megbénult a London és a kontinens közötti vasúti közlekedés: az Eurostar kedden minden járatát törölte a Csatorna-alagútban történt műszaki hiba miatt. Az újévi utazási csúcs közepén kialakult káosz Londonban, Párizsban és Brüsszelben is ezreket érint.

eurostar
Az újévi utazások napján zárt be a Csalagút: az Eurostar minden járatát felfüggesztette, utasok ezrei rekedtek a nagy pályaudvarokon / Fotó: AFP

Komoly fennakadásokkal indult az újév az Európa és Nagy-Britannia közötti közlekedésben. Az Eurostar kedden bejelentette: minden járatát törli, miután a Csatorna-alagútban műszaki problémák léptek fel, amelyek miatt az alagutat ideiglenesen lezárták.

A társaság közlése szerint a gond az alagút felsővezetékes áramellátását érintette, majd egy meghibásodott Le Shuttle szerelvény tovább súlyosbította a helyzetet. 

A felsővezetékes áramellátással kapcsolatos probléma és az azt követő meghibásodott Le Shuttle miatt a Csatorna-alagút jelenleg zárva van. Sajnos nincs más választásunk, mint az összes járat felfüggesztése a mai napra, további értesítésig

– írta az Eurostar a honlapján közzétett tájékoztatásban.

A Le Shuttle, amely járműveket és utasokat szállít az alagúton keresztül, akár három és fél órás késésekről számolt be. A fennakadások miatt az Eurostar arra kérte utasait, hogy egyáltalán ne induljanak el a nagyobb állomásokra, köztük a párizsi Gare du Nordra, a londoni St Pancrasra és a brüsszeli Brussels-Midi pályaudvarra.

Eurostar: senki sem rekedt a Csalagútban

A brit sajtó beszámolói szerint a helyzet gyorsan kaotikussá vált: Folkestone-nál, az alagút angliai bejáratánál torlódások alakultak ki, miközben Londonban és Párizsban zsúfolásig megteltek a pályaudvarok a veszteglő utasokkal. Több médium arról is írt, hogy emberek rekedtek a vonatokon az alagútban, ezt azonban az Eurostar határozottan cáfolta. A vállalat szóvivője szerint egy meghibásodott Le Shuttle szerelvényről volt szó, amelyet időközben eltávolítottak az alagútból.

A Csatorna-alagút az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa egyik legfontosabb közlekedési kapcsolata. Normál körülmények között a London St Pancras és Brüsszel közötti út alig két órát vesz igénybe, a mostani leállás azonban jól mutatja, milyen gyorsan megbénulhat a forgalom egyetlen technikai hiba miatt – különösen az ünnepi időszak legforgalmasabb napjain.

Emeletes vonatok száguldhatnak a Csalagúton át kétmilliárd euróból

Hamarosan dupla fedélzetes, azaz emeletes Eurostar vonatok közlekedhetnek a Csatorna-alagúton. Megszületett ugyanis a megállapodás az Eurostar szerelvények flottájának bővítésről, melynek értelmében 2031-től az utasok szolgálatába állnak az új vonatok. Ez hatalmas, 2 milliárd eurós üzletet jelent az Alstomnak.

 

 

Energiaválság

Energiaválság
1095 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu