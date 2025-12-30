Utasok rekedtek a tenger alatt a Csalagútban – ezt cáfolták, de tényleg lerobbant a Eurostar: eldugult a Nyugat ütőere
Teljesen megbénult a London és a kontinens közötti vasúti közlekedés: az Eurostar kedden minden járatát törölte a Csatorna-alagútban történt műszaki hiba miatt. Az újévi utazási csúcs közepén kialakult káosz Londonban, Párizsban és Brüsszelben is ezreket érint.
Komoly fennakadásokkal indult az újév az Európa és Nagy-Britannia közötti közlekedésben. Az Eurostar kedden bejelentette: minden járatát törli, miután a Csatorna-alagútban műszaki problémák léptek fel, amelyek miatt az alagutat ideiglenesen lezárták.
A társaság közlése szerint a gond az alagút felsővezetékes áramellátását érintette, majd egy meghibásodott Le Shuttle szerelvény tovább súlyosbította a helyzetet.
A felsővezetékes áramellátással kapcsolatos probléma és az azt követő meghibásodott Le Shuttle miatt a Csatorna-alagút jelenleg zárva van. Sajnos nincs más választásunk, mint az összes járat felfüggesztése a mai napra, további értesítésig
– írta az Eurostar a honlapján közzétett tájékoztatásban.
A Le Shuttle, amely járműveket és utasokat szállít az alagúton keresztül, akár három és fél órás késésekről számolt be. A fennakadások miatt az Eurostar arra kérte utasait, hogy egyáltalán ne induljanak el a nagyobb állomásokra, köztük a párizsi Gare du Nordra, a londoni St Pancrasra és a brüsszeli Brussels-Midi pályaudvarra.
Eurostar: senki sem rekedt a Csalagútban
A brit sajtó beszámolói szerint a helyzet gyorsan kaotikussá vált: Folkestone-nál, az alagút angliai bejáratánál torlódások alakultak ki, miközben Londonban és Párizsban zsúfolásig megteltek a pályaudvarok a veszteglő utasokkal. Több médium arról is írt, hogy emberek rekedtek a vonatokon az alagútban, ezt azonban az Eurostar határozottan cáfolta. A vállalat szóvivője szerint egy meghibásodott Le Shuttle szerelvényről volt szó, amelyet időközben eltávolítottak az alagútból.
A Csatorna-alagút az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa egyik legfontosabb közlekedési kapcsolata. Normál körülmények között a London St Pancras és Brüsszel közötti út alig két órát vesz igénybe, a mostani leállás azonban jól mutatja, milyen gyorsan megbénulhat a forgalom egyetlen technikai hiba miatt – különösen az ünnepi időszak legforgalmasabb napjain.
