Kitört a botrány: kiderült az igazság az F-35-ös vadászgépekről, az egész világ előtt leégette magát – óriási bajban van az amerikai fegyvergyártó

Lesújtó véleményt közölt a washingtoni védelmi minisztérium főellenőre a világ legmodernebb és egyben legdrágább lopakodó vadászgépéről. Kiderült, hogy az amerikai F-35-ös flotta a 2024-es pénzügyi évben a gyártó Lockheed Martin karbantartási problémái miatt csak az idő felében volt bevethető, ami 17 százalékkal alacsonyabb a minimális követelményeknél.

A drága F-35-ös program böki Donald Trump elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter szemét / Fotó: AFP

A Pentagon főellenőrének hivatala azt is megállapította, hogy a védelmi minisztérium „nem vonta következetesen felelősségre a Lockheed Martint az F-35-ösök karbantartásával kapcsolatos gyenge teljesítményért”, tudósított az Investingcom.

Ráadásul annak ellenére, hogy a repülőgép nem felelt meg a „minimális katonai szolgálati követelményeknek”, és az idő felében nem volt elérhető, a Pentagon továbbra is 1,7 milliárd dollárt fizetett a Lockheednek – jegyezte meg a felügyeleti szerv.

Vizsgálják a méregdrága F-35-ös programot

Rosszkor jött a negatív jelentés a cégnek, mert Pete Hegseth védelmi miniszter fokozottan vizsgálja az F-35-ös programot, amely az Aerotime szakportál szerint több mint 1700 milliárd dolláros teljes költségével a történelem legdrágábbja. A függőleges fel- és leszállásra képes F-35B például 109 millió dollárba került, ami ugyan valamivel kevesebb, mint a múltban, de a gyártási költségek emelkedésével drágulhat.

Mindennek a tetejében Donald Trump elnök is egyre nagyobb nyomást gyakorol a nagyobb védelmi beszállítókra, hogy az innovációra összpontosítsanak a részvény-visszavásárlások és a vezetői kompenzáció helyett. A Reuters december közepi, több forrásból megerősített értesülése szerint a Trump fontolgatja, hogy

elnöki rendeletet tervez aláírni, amely korlátozná az osztalékokat, a visszavásárlásokat és a vezetői fizetéseket

azoknál a védelmi cégeknél, amelyeknek a projektjei túllépik a költségvetést, és késedelmet szenvednek.

Fülöp belga királynak is tetszik a világ legmodernebb vadászgépe / Fotó: AFP

Az elnök és a Pentagon is többször panaszkodott arra, hogy a védelmi ipar

drága,

lassú

és beágyazott,

és drámai változásokat ígértek, amelyek rugalmasabbá tennék a haditechnikai eszközök gyártását.