Pentagon
F-35 vadászrepülőgép
Pete Hegseth

Kitört a botrány: kiderült az igazság az F-35-ös vadászgépekről, az egész világ előtt leégette magát – óriási bajban van az amerikai fegyvergyártó

A gyártó Lockheed Martin csak viszi a pénzt. Az F-35-ös vadászgépek a legdrágábbak a világon – csak éppen az idő felében nem alkalmasak a repülésre.
M. Cs.
2025.12.24, 10:15

Lesújtó véleményt közölt a washingtoni védelmi minisztérium főellenőre a világ legmodernebb és egyben legdrágább lopakodó vadászgépéről. Kiderült, hogy az amerikai F-35-ös flotta a 2024-es pénzügyi évben a gyártó Lockheed Martin karbantartási problémái miatt csak az idő felében volt bevethető, ami 17 százalékkal alacsonyabb a minimális követelményeknél.

F-35-ös
A drága F-35-ös program böki Donald Trump elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter szemét / Fotó: AFP

A Pentagon főellenőrének hivatala azt is megállapította, hogy a védelmi minisztérium „nem vonta következetesen felelősségre a Lockheed Martint az F-35-ösök karbantartásával kapcsolatos gyenge teljesítményért”, tudósított az Investingcom.

Ráadásul annak ellenére, hogy a repülőgép nem felelt meg a „minimális katonai szolgálati követelményeknek”, és az idő felében nem volt elérhető, a Pentagon továbbra is 1,7 milliárd dollárt fizetett a Lockheednek – jegyezte meg a felügyeleti szerv.

Vizsgálják a méregdrága F-35-ös programot

Rosszkor jött a negatív jelentés a cégnek, mert Pete Hegseth védelmi miniszter fokozottan vizsgálja az F-35-ös programot, amely az Aerotime szakportál szerint több mint 1700 milliárd dolláros teljes költségével a történelem legdrágábbja. A függőleges fel- és leszállásra képes F-35B például 109 millió dollárba került, ami ugyan valamivel kevesebb, mint a múltban, de a gyártási költségek emelkedésével drágulhat.

Mindennek a tetejében Donald Trump elnök is egyre nagyobb nyomást gyakorol a nagyobb védelmi beszállítókra, hogy az innovációra összpontosítsanak a részvény-visszavásárlások és a vezetői kompenzáció helyett. A Reuters december közepi, több forrásból megerősített értesülése szerint a Trump fontolgatja, hogy 

elnöki rendeletet tervez aláírni, amely korlátozná az osztalékokat, a visszavásárlásokat és a vezetői fizetéseket

azoknál a védelmi cégeknél, amelyeknek a projektjei túllépik a költségvetést, és késedelmet szenvednek.

Fülöp belga királynak is tetszik a világ legmodernebb vadászgépe / Fotó: AFP

Az elnök és a Pentagon is többször panaszkodott arra, hogy a védelmi ipar 

  • drága, 
  • lassú 
  • és beágyazott, 

és drámai változásokat ígértek, amelyek rugalmasabbá tennék a haditechnikai eszközök gyártását.

A Pentagon legköltségesebb beszerzése

A jelentés megállapításaira a vállalat szóvivője azzal reagált, hogy a Lockheed az év elején kidolgozott egy „tervet az F-35-ösök elérhetőségével kapcsolatos problémák kiváltó okának kezelésére”, amely magában foglalta további pótalkatrészek beszerzését és a „karbantartási gyakorlatok” javítását.

A Bloomberg emlékeztetett, hogy 

ez csak a legutóbbi negatív értékelés a programról, amely a Pentagon legköltségesebb beszerzési erőfeszítése,

és amelyet minőségi hibák, hajtóműproblémák és megbízhatósággal kapcsolatos aggodalmak sújtanak.

Ez a történelem legdrágább programja / Fotó: AFP

Júniusban a légierő a növekvő költségek miatt a felére csökkentette a 2026-ra igényelt F-35-ösök számát. A Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatal szeptemberi jelentése pedig kiemelte, hogy a Pentagon továbbra is fizetett a Lockheednek határidőre történő fizetési bónuszokat, amikor akár két hónapos késéssel szállította a repülőgépeket, sokat olyan hibákkal, amelyeknek a javítása évekig is eltarthatott volna.

Szaúd-Arábia és Törökország így is akarja a gépet

Az F-35-ös azonban az összes nehézség és a horribilis ár ellenére roppant népszerű. A Közel-Keleten eddig csak Izrael kapott belőle, de Trump Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg washingtoni látogatása előtt jelezte: kész akár 48 darabot eladni belőle a királyságnak.

A hír a Times of Israel tudósítása szerint felszította a régi aggodalmakat a zsidó államban, mert veszélybe sodorja az ország elsöprő légi fölényét a térségben, ha más is rendelkezik ezekkel a fejlett vadászgépekkel.

A Közel-Keleten eddig csak Izrael kapott F-35-öst / Fotó: AFP

Bár az F-35-ösök eladásához Rijádnak az amerikai kongresszus hozzájárulása is szükséges, és évekbe telhet, mire leszállítják a gépeket, önmagában a bejelentés elég volt ahhoz, hogy megrázza Jeruzsálemet, mert 

megkérdőjelezi az Egyesült Államok Izrael kvalitatív katonai előnye iránti elkötelezettségét,

amelynek célja, hogy az izraeli védelmi erők egy lépéssel a többi közel-keleti hadsereg előtt járjanak, amelyek fenyegetést jelenthetnek rá.

Ráadásul a törökök is szeretnének F-35-öst, Washington azonban világossá tette Ankara számára, hogy csak akkor térhet vissza a programba, ha teljesen megszabadul az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszertől, amelynek a beszerzése miatt zárták ki 2019-ben.

 

