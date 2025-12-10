Deviza
EUR/HUF383.14 -0.19% USD/HUF328.73 -0.43% GBP/HUF438.02 -0.26% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.65 -0.16% RON/HUF75.3 -0.16% CZK/HUF15.8 -0.18% EUR/HUF383.14 -0.19% USD/HUF328.73 -0.43% GBP/HUF438.02 -0.26% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.65 -0.16% RON/HUF75.3 -0.16% CZK/HUF15.8 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,336.15 -0.22% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,936 +0.2% OTP33,580 -0.74% RICHTER9,695 +0.15% OPUS543 -0.18% ANY7,080 +0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,214.7 +0.09% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,379.5 -0.1% BUX108,336.15 -0.22% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,936 +0.2% OTP33,580 -0.74% RICHTER9,695 +0.15% OPUS543 -0.18% ANY7,080 +0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,214.7 +0.09% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,379.5 -0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vadászgépek
Sz-400
F-35 vadászrepülőgép
NATO-tagállam
Egyesült Államok
hadiipar
Törökország

Amerika ismét odaszúrt Oroszországnak: újból emlékeztette a törököket, mit kell tenniük, hogy F–35-ösöket kapjanak - ez Putyinnak nem fog tetszeni

Az Egyesült Államok szerint, ha Törökország F–35-ösöket akar, akkor le kell mondania az orosz rakétáiról. Az amerikai nagykövet világossá tette, hogy Törökország csak akkor térhet vissza az F–35-ös vadászgépprogramba, ha teljesen megszabadul az orosz Sz–400-as légvédelmi rendszertől.
Németh Anita
2025.12.10, 09:23
Frissítve: 2025.12.10, 09:36

Törökországnak meg kell válnia az orosz gyártmányú Sz–400-as légvédelmi rendszertől, ha vissza akar térni az Egyesült Államok vezette F–35-ös vadászgépgyártási és -beszerzési programba – jelentette ki Tom Barrack amerikai nagykövet az X-en közzétett bejegyzésében, amit a Bloomberg vett észre.

F–35-ös San,Antonio,,Texas,,Oct.,17,,2023:,F-35,Stealth,Fighter,Operations
Az Egyesült Államok szerint ha Törökország F–35-ösöket akar, akkor le kell mondania az orosz rakétáiról / Fotó: Brian G. Rhodes / Shutterstock

A nagykövet szerint a két ország tárgyalásokat folytat azokról az orosz rakétákról, amelyeket Ankara mintegy egy évtizede vásárolt, valamint Törökország „F–35-ös programba való visszatérési szándékáról”.

Amikor Recep Tayyip Erdogan török elnök szeptemberben a Fehér Házba látogatott, Donald Trump jelezte, hogy nyitott az F–35-ösök Ankarának történő értékesítésére. A nagykövet nyilatkozata azonban ismét nyomatékosítja Washington régi követelését – amelyet a NATO más tagjai is támogatnak –, hogy Törökországnak fel kell adnia az orosz légvédelmi rendszert a vita rendezéséhez. Erdogan ezt eddig nem volt hajlandó megtenni.

Az amerikai törvények szerint Törökország nem üzemeltetheti és nem is birtokolhatja tovább az Sz–400-as rendszert, ha vissza akar térni az F–35-ös programba

– fogalmazott Barrack. Hozzátette: Trump és Erdogan szoros kapcsolata „szinte egy évtized óta a leggyümölcsözőbb egyeztetéseket” eredményezte a témában.

„Azt reméljük, hogy ezek a tárgyalások a következő hónapokban áttörést hoznak, és olyan megoldást eredményeznek, amely megfelel az Egyesült Államok és Törökország biztonsági igényeinek is” – folytatta a nagykövet.

Orosz Sz–400-as légvédelmi rendszer / Fotó: Wikipedia

Barrack múlt héten arról beszélt, hogy 

a kérdés négy–hat hónapon belül rendeződhet, és hogy Törökország egyre közelebb kerül az Sz–400-as rendszer felszámolásához.

Törökország korábban abban reménykedett, hogy az Egyesült Államok anélkül oldja fel a török védelmi ipart sújtó szankciókat, hogy cserébe neki meg kellene válnia az orosz rakétarendszertől.

Az ország a 2016-os puccskísérlet után vásárolta meg az Sz–400-asokat, amikor az amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépeket a puccsisták kulcsfontosságú célpontok bombázására használták, többek között a török parlament és Erdogan palotájának környékén. Törökország legalább egyszer élesben is tesztelte az Sz–400-asokat, és a rendszert Ankara közelében tartja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu