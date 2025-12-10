Amerika ismét odaszúrt Oroszországnak: újból emlékeztette a törököket, mit kell tenniük, hogy F–35-ösöket kapjanak - ez Putyinnak nem fog tetszeni

Törökországnak meg kell válnia az orosz gyártmányú Sz–400-as légvédelmi rendszertől, ha vissza akar térni az Egyesült Államok vezette F–35-ös vadászgépgyártási és -beszerzési programba – jelentette ki Tom Barrack amerikai nagykövet az X-en közzétett bejegyzésében, amit a Bloomberg vett észre.

Az Egyesült Államok szerint ha Törökország F–35-ösöket akar, akkor le kell mondania az orosz rakétáiról / Fotó: Brian G. Rhodes / Shutterstock

A nagykövet szerint a két ország tárgyalásokat folytat azokról az orosz rakétákról, amelyeket Ankara mintegy egy évtizede vásárolt, valamint Törökország „F–35-ös programba való visszatérési szándékáról”.

Amikor Recep Tayyip Erdogan török elnök szeptemberben a Fehér Házba látogatott, Donald Trump jelezte, hogy nyitott az F–35-ösök Ankarának történő értékesítésére. A nagykövet nyilatkozata azonban ismét nyomatékosítja Washington régi követelését – amelyet a NATO más tagjai is támogatnak –, hogy Törökországnak fel kell adnia az orosz légvédelmi rendszert a vita rendezéséhez. Erdogan ezt eddig nem volt hajlandó megtenni.

Az amerikai törvények szerint Törökország nem üzemeltetheti és nem is birtokolhatja tovább az Sz–400-as rendszert, ha vissza akar térni az F–35-ös programba

– fogalmazott Barrack. Hozzátette: Trump és Erdogan szoros kapcsolata „szinte egy évtized óta a leggyümölcsözőbb egyeztetéseket” eredményezte a témában.

„Azt reméljük, hogy ezek a tárgyalások a következő hónapokban áttörést hoznak, és olyan megoldást eredményeznek, amely megfelel az Egyesült Államok és Törökország biztonsági igényeinek is” – folytatta a nagykövet.

Orosz Sz–400-as légvédelmi rendszer / Fotó: Wikipedia

Barrack múlt héten arról beszélt, hogy

a kérdés négy–hat hónapon belül rendeződhet, és hogy Törökország egyre közelebb kerül az Sz–400-as rendszer felszámolásához.

Törökország korábban abban reménykedett, hogy az Egyesült Államok anélkül oldja fel a török védelmi ipart sújtó szankciókat, hogy cserébe neki meg kellene válnia az orosz rakétarendszertől.

Az ország a 2016-os puccskísérlet után vásárolta meg az Sz–400-asokat, amikor az amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépeket a puccsisták kulcsfontosságú célpontok bombázására használták, többek között a török parlament és Erdogan palotájának környékén. Törökország legalább egyszer élesben is tesztelte az Sz–400-asokat, és a rendszert Ankara közelében tartja.