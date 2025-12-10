Deviza
A forintnak jól jöhet, de ne dőljünk hátra: meglépte a Fed, még alacsonyabb lett a dollár kamata

Az történt, amit a piacok vártak. A Fed kamatdöntése: negyed százalékpontos csökkentés. A hüvelykujjszabály szerint az alacsonyabb dollárkamat a forintnak jó, de ne dőljünk hátra: minden attól függ, milyen üzenet érkezik az amerikai jegybanktól a jövőről.
Pető Sándor
2025.12.10, 20:00
Frissítve: 2025.12.10, 20:30

Szinte lefagytak a pénzügyi piacok a Federal Reserve kamatdöntése előtt. Aztán megtörtént, amire mindenki számított: a dollárkamatok újabb negyed százalékponttal csökkentek. Csakhogy most nem ez számít igazán, inkább az: mit mond, illetve akár csak sugall a világ legbefolyásosabb jegybankja az amerikai gazdaság és kamatok jövőjéről.

Fed Chair Jerome Powell holds press conference at end of Monetary Policy Committee meeting
Fed-kamatdöntés: léptek,de Powelltől tudhatjuk meg, mit fognak esetleg tenni a jövőben Fotó: AFP

A szerdai döntéssel a Fed irányadó kamatsávja negyed százalékponttal mozdult lejjebb, 3,5-3,75 százalékra, és három éve nem volt ilyen alacsony. (Nem meglepő, hogy 2025 nem a dollár éve volt, ami segítette az euró és a feltörekvő piaci devizák erősödését, beleértve az élen haladó forintét.)

A döntés bejelentése előtt a következő állt az amerikai Bloomberg hírügynökség részvénypiaci jelentésében:

A piac szinte biztosra veszi, hogy a Federal Reserve szerdán negyed százalékponttal csökkenti irányadó kamatát, ám ennél is fontosabbak lesznek a döntéshozók gazdasági kilátásai, valamint az a hangnem, amelyet Jerome Powell elnök üt meg a döntést követő beszédében.

Az első fontos részletek már a Fed budapest idő szerint 8 órai közleményében szerepelnek (cikkünk frissül), ezt fél órával követi Powell elnök sajtótájékoztatója. A forint árfolyama számára az a kedvező, ha megmarad az esélye a további lazításnak, és távolinak látszik az első kamatemelés.

Fed-kamatdöntés: a közlemény nem vezet semerre, kiegyensúlyozott, de közeli kamatemelésre nem utal

Közleményét ezzel indította a Fed:

A rendelkezésre álló mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági aktivitás mérsékelt ütemben bővül. A foglalkoztatás bővülése az idei évben lassult, és a munkanélküliségi ráta szeptemberig enyhén emelkedett. A legfrissebb mutatók összhangban vannak ezekkel a folyamatokkal. Az infláció az év elejéhez képest emelkedett, és továbbra is kissé magas szinten marad.

Tudni kell, a Fednek kettős célja van: nem csak az infláció fékentartása, mint legtöbb jegybank esetében, hanem a foglalkoztatottság optimális szintjének elérése is. 

Az idézetből tehát nem olvasható ki egyértelmű iránymutatás a kamatok további irányát tekintve – ahogy a közlemény további részéből sem –, hiszen a rosszabb foglalkoztatási helyzet alacsonyabb kamatot tehetne logikussá, a megemelkedett infláció pedig a megállást: a megfogalmazás, "továbbra is kissé magas" kamatemelésre nem utal.

Felszökött a bizonytalanság: a szavazati arány és a tagok előrejelzései világosan tükrözik – lehet, hogy a vágta végéhez érkeztünk

A szavazati arány némileg talán többet mond, de egyáltalán nem döntő mértékben, arra viszont rámutat, hogy a bizonytalanság a tovább haladást illetően markánsan megnőtt: A Fed szerdán 9–3 arányban szavazta meg a csökkentést; hat év óta ez volt az első alkalom, hogy három döntéshozó is ellenvéleményt fogalmazott meg. Austan Goolsbee, a Chicago Fed elnöke, valamint Jeff Schmid, a Kansas City Fed vezetője úgy vélte, hogy a csökkentés nem indokolt, míg Stephen Miran, a Fed kormányzója nagyobb, fél százalékpontos vágást támogatott – írja a The Wall Street Journal.

Hasonlóan zavarbaejtő a Fed-hivatalnokok kamatelőrejelzései. Ezeket több tagtól gyűjtik be, mint akik a kamatoktól döntenek, és a 19-ből hatan az év végére magasabb kamatot jövendöltek, mint ahová végül a szerdai vágás megérkezett. 

A WSJ mindebből azt szűrte le: a Fed azt jelzi, lehet hogy a kamatcsökkentéseknek ezzel vége. Jerome Powelltől ezek után azt remélik a piacokon, hogy esetleg határozottabb jelzéseket közöl abban a tekintetben: jöhet-e még további kamatcsökkentés, vagy erre már ne számítsanak.

Jerome Powell sajtótájékoztatója

(Cikkünk frissül.)

