A forintnak jól jöhet, de ne dőljünk hátra: meglépte a Fed, még alacsonyabb lett a dollár kamata

Szinte lefagytak a pénzügyi piacok a Federal Reserve kamatdöntése előtt. Aztán megtörtént, amire mindenki számított: a dollárkamatok újabb negyed százalékponttal csökkentek. Csakhogy most nem ez számít igazán, inkább az: mit mond, illetve akár csak sugall a világ legbefolyásosabb jegybankja az amerikai gazdaság és kamatok jövőjéről.

Fed-kamatdöntés: léptek,de Powelltől tudhatjuk meg, mit fognak esetleg tenni a jövőben Fotó: AFP

A szerdai döntéssel a Fed irányadó kamatsávja negyed százalékponttal mozdult lejjebb, 3,5-3,75 százalékra, és három éve nem volt ilyen alacsony. (Nem meglepő, hogy 2025 nem a dollár éve volt, ami segítette az euró és a feltörekvő piaci devizák erősödését, beleértve az élen haladó forintét.)

A döntés bejelentése előtt a következő állt az amerikai Bloomberg hírügynökség részvénypiaci jelentésében:

A piac szinte biztosra veszi, hogy a Federal Reserve szerdán negyed százalékponttal csökkenti irányadó kamatát, ám ennél is fontosabbak lesznek a döntéshozók gazdasági kilátásai, valamint az a hangnem, amelyet Jerome Powell elnök üt meg a döntést követő beszédében.

Az első fontos részletek már a Fed budapest idő szerint 8 órai közleményében szerepelnek (cikkünk frissül), ezt fél órával követi Powell elnök sajtótájékoztatója. A forint árfolyama számára az a kedvező, ha megmarad az esélye a további lazításnak, és távolinak látszik az első kamatemelés.

Fed-kamatdöntés: a közlemény nem vezet semerre, kiegyensúlyozott, de közeli kamatemelésre nem utal

Közleményét ezzel indította a Fed:

A rendelkezésre álló mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági aktivitás mérsékelt ütemben bővül. A foglalkoztatás bővülése az idei évben lassult, és a munkanélküliségi ráta szeptemberig enyhén emelkedett. A legfrissebb mutatók összhangban vannak ezekkel a folyamatokkal. Az infláció az év elejéhez képest emelkedett, és továbbra is kissé magas szinten marad.

Tudni kell, a Fednek kettős célja van: nem csak az infláció fékentartása, mint legtöbb jegybank esetében, hanem a foglalkoztatottság optimális szintjének elérése is.

Az idézetből tehát nem olvasható ki egyértelmű iránymutatás a kamatok további irányát tekintve – ahogy a közlemény további részéből sem –, hiszen a rosszabb foglalkoztatási helyzet alacsonyabb kamatot tehetne logikussá, a megemelkedett infláció pedig a megállást: a megfogalmazás, "továbbra is kissé magas" kamatemelésre nem utal.