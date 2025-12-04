Ötvenezres miniország szankcionálta az oroszokat: az EU-t kinevették, de ez most mindennél jobban fáj nekik – Moszkva azonnal visszalőtt, jön a megtorlás

Oroszország december 2-ától (keddtől) megtiltotta a Feröer-szigetekről származó halászati termékek behozatalát, miután a szigetcsoport október végén csatlakozott az Európai Unió Oroszország elleni legújabb szankciós csomagjához.

Feröer-szigetek szankciója már megfektette Oroszországot / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A lépés közvetlen válasz arra, hogy a Feröer-szigetek – bár nem tagja az EU-nak – október 31-én bejelentette: átveszi az uniós 14. szankciós csomag azon rendelkezéseit, amelyek többek között korlátozzák bizonyos orosz tengeri termékek európai piacra jutását. A Feröer-szigetek halászati ágazata a gazdaság egyik pillére.

A teljes exportérték 90–95 százalékát teszi ki, és ebből hagyományosan jelentős mennyiséget – főként lazacot és makrélát – Oroszországba szállítottak. A helyi kormány szerint az orosz tilalom rövid távon komoly veszteséget okozhat az iparágnak, valamint alternatív piacok keresésére kényszeríti a vállalatokat.

Hogni Hoydal halászati miniszter váratlan és sajnálatos döntésnek nevezte a tilalmat, ugyanakkor politikai indíttatásúnak minősítette. Moszkva egyelőre nem adott hivatalos magyarázatot a lépésre, de az orosz vezetés az elmúlt időszakban többször jelezte: válaszintézkedésekkel sújtja azokat az országokat és területeket, amelyek csatlakoznak a nyugati szankciókhoz.

A Dániához tartozó, de széles körű belső autonómiával rendelkező szigetcsoport az Észak-Atlanti-óceánban fekszik, mintegy 54 ezer lakossal. Tórshavn az EU-n kívül maradva eddig igyekezett kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatokat fenntartani mind Brüsszellel, mind Moszkvával.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön Szentpéterváron megtartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a tartály- és egyéb hajók elleni ukrán „terrortámadások” azt a célt szolgálják, hogy meggátolják a konfliktus rendezésére irányuló békefolyamatot és veszélybe sodorják a Fekete-tengeren a hajózás biztonságát.

Elmondta, hogy a Feröer-szigeteknek az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozása arra kényszeríti Moszkvát, hogy fontolóra vegyen egy sor ellenintézkedést.

Kilátásba helyezte, hogy Oroszország megteszi a kellő intézkedéseket a nemzetbiztonságát fenyegető veszélyek csökkentésére, válaszul Dánia azon tervére, hogy a területén Ukrajna számára szilárd rakéta-üzemanyagot gyártó gyárat üzemeltessen. Kifogásolta, hogy Koppenhága, más, Oroszországhoz leginkább ellenségesen viszonyuló kormánnyal együtt, szabotálja az ukrán válság politikai-diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítéseket.