Ötvenezres miniország szankcionálta az oroszokat: az EU-t kinevették, de ez most mindennél jobban fáj nekik – Moszkva azonnal visszalőtt, jön a megtorlás
Oroszország december 2-ától (keddtől) megtiltotta a Feröer-szigetekről származó halászati termékek behozatalát, miután a szigetcsoport október végén csatlakozott az Európai Unió Oroszország elleni legújabb szankciós csomagjához.
A lépés közvetlen válasz arra, hogy a Feröer-szigetek – bár nem tagja az EU-nak – október 31-én bejelentette: átveszi az uniós 14. szankciós csomag azon rendelkezéseit, amelyek többek között korlátozzák bizonyos orosz tengeri termékek európai piacra jutását. A Feröer-szigetek halászati ágazata a gazdaság egyik pillére.
Feröer-szigetek szankciója már megfektette Oroszországot
A teljes exportérték 90–95 százalékát teszi ki, és ebből hagyományosan jelentős mennyiséget – főként lazacot és makrélát – Oroszországba szállítottak. A helyi kormány szerint az orosz tilalom rövid távon komoly veszteséget okozhat az iparágnak, valamint alternatív piacok keresésére kényszeríti a vállalatokat.
Hogni Hoydal halászati miniszter váratlan és sajnálatos döntésnek nevezte a tilalmat, ugyanakkor politikai indíttatásúnak minősítette. Moszkva egyelőre nem adott hivatalos magyarázatot a lépésre, de az orosz vezetés az elmúlt időszakban többször jelezte: válaszintézkedésekkel sújtja azokat az országokat és területeket, amelyek csatlakoznak a nyugati szankciókhoz.
A Dániához tartozó, de széles körű belső autonómiával rendelkező szigetcsoport az Észak-Atlanti-óceánban fekszik, mintegy 54 ezer lakossal. Tórshavn az EU-n kívül maradva eddig igyekezett kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatokat fenntartani mind Brüsszellel, mind Moszkvával.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön Szentpéterváron megtartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a tartály- és egyéb hajók elleni ukrán „terrortámadások” azt a célt szolgálják, hogy meggátolják a konfliktus rendezésére irányuló békefolyamatot és veszélybe sodorják a Fekete-tengeren a hajózás biztonságát.
Elmondta, hogy a Feröer-szigeteknek az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozása arra kényszeríti Moszkvát, hogy fontolóra vegyen egy sor ellenintézkedést.
Kilátásba helyezte, hogy Oroszország megteszi a kellő intézkedéseket a nemzetbiztonságát fenyegető veszélyek csökkentésére, válaszul Dánia azon tervére, hogy a területén Ukrajna számára szilárd rakéta-üzemanyagot gyártó gyárat üzemeltessen. Kifogásolta, hogy Koppenhága, más, Oroszországhoz leginkább ellenségesen viszonyuló kormánnyal együtt, szabotálja az ukrán válság politikai-diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítéseket.
„Mindez további eszkaláció kockázatával jár, és ösztönzi a (…) neonáci terroristákat új barbár bűncselekmények kövessenek el Ukrajnában” – fogalmazott a szóvivő.
Orosz-ukrán háború: Keleten a helyzet változatlan
A bizalmi embere bukása miatt meggyengült Zelenszkij a volt amerikai nagykövetet hívta visza a politikába. A Witkoff–Putyin-tárgyalásokról pozitívan nyilatkoztak a felek, de áttörés továbbra sincs az orosz–ukrán háború tárgyalásos rendezésében – Moszkva, bár lassan, de folyamatosan szerez egyre több területet.