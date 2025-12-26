Ez is eljött: a kínai filmipar lenyomta Hollywoodot, a Ne Zha 2-re nincs válasza Amerikának – felrobbantotta a mozikat

A világ legnagyobb bevételt hozó filmje 2025-ben egyértelműen nem hollywoodi produkció lett. A kínai animációs Ne Zha 2 toronymagasan vezeti az éves listát, világszinten közel kétmilliárd dolláros bevétellel – derült ki a Box Office Mojo adataiból.

Kínából jött az idei év legtöbb pénzt hozó filmje / Fotó: Hszinhua via AFP

A siker jelentős része a hazai, kínai piacon realizálódott, de a film nemzetközi forgalmazása is erős számokat hozott. Az eredmény jól mutatja, hogy a globális mozipiac súlypontja tovább tolódik Ázsia felé, és egyre kevésbé kizárólag Hollywood diktálja a tempót.

Az animáció lett a biztos befektetés

A 2025-ös év egyik legszembetűnőbb trendje az animációs filmek kiemelkedő teljesítménye. A Zootopia 2 több mint egymilliárd dolláros globális bevételével ismét bizonyította, hogy a Disney hosszú távon is képes életben tartani sikerfranchise-ait. Hasonló pályát futott be a Lilo & Stitch újragondolt változata is, amely a nosztalgiára építve, családi közönséget megszólítva lépte át az egymilliárd dolláros határt.

Az animációs filmek gazdasági előnye továbbra is egyértelmű:

széles korosztályt érnek el,

jól teljesítenek a nemzetközi piacokon,

és a kapcsolódó merchandisingbevételek révén a mozijegyeken túl is szépen gyarapítják a kasszát.

Nem véletlen, hogy a nagy stúdiók továbbra is ezt a műfajt tekintik az egyik legstabilabb pillérnek.

Hollywood nem engedi el a franchise-okat

A hagyományos hollywoodi blockbusterek közül 2025-ben is azok teljesítettek a legjobban, amelyek ismert univerzumokra épültek. A Minecraft-film közel egymilliárd dolláros bevétele azt mutatja, hogy a videójáték-adaptációk mára a legfontosabb filmes irányzatok közé emelkedtek. A több generációt megszólító márka és az aktív rajongótábor erős alapot biztosított a sikerhez.

Hasonló logika mentén hozott jelentős bevételt a Jurassic World: Rebirth, amely ugyan nem döntött rekordokat, de stabil, több százmillió dolláros globális eredményt ért el.

A dinoszauruszos franchise továbbra is megbízható közönségvonzó erő, különösen a nemzetközi piacokon.

A nagy költségvetésű akciófilmek között a Mission: Impossible – A végső leszámolás és az új Superman-film is ott van az élmezőnyben. Ezek a produkciók jól példázzák, hogy a sztárerő és a márkanév önmagában még mindig képes magas nézőszámot generálni, még ha a növekedési potenciál már jóval mérsékeltebb is, mint egy évtizeddel ezelőtt.