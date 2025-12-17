Deviza
A Mere nem dőlhet hátra – a hazájából kap konkurenst a nyakába, csak az olyan, mint a Lidl

Lendületet vehet Kelet-Európában az orosz hátterű diszkontláncok terjeszkedése. Az egyes piacokon Mere néven ismert lánc nemrég Magyarországon is megjelent Basket Plus néven, a friss értesülések szerint pedig a következő, régiós piacra lépő a Fix Price Group lehet. A vállalat várhatóan Szerbiában nyit üzletet 2026 elején.
VG
2025.12.17, 11:54
Frissítve: 2025.12.17, 12:29

A hazájából kap versenytársat a Mere Szerbiában: a Fix Price várhatóan már 2026 elején üzletet nyit az országban, ezzel indítva régiós terjeszkedését. Emlékezetes, bár ebből önmagában következtetés nem adódik: a Mere is Szerbiában jelent meg korábban, majd utána lépett be a magyar piacra. A Fix Price első szerbiai boltjának helyszínét (vagy azok helyszínét) egyelőre nem jelentették be, a vállalat állítólag már létrehozta az országban a regionális terjeszkedést koordináló irodáját és felállította az azt végrehajtó csapatát - írja az Origo.

A Mere után a Fix Price is beléphet a szerbiai piacra, első ottani boltjuk (vagy boltjaik) 2026 elején nyílhat
Fotó: Fix Price / bne

Fix Price: már közel nyolcezer üzletből áll a globális lánc

Kihívót kap a Magyarországon Basket Plus néven boltot nyitó orosz diszkontlánc Szerbiában a Fix Price képében. A lap kitekintésében azt írja, hogy a vállalat jelentős kiskereskedelmi láncnak számít, összesen 7 700 üzlettel bír globálisan, ezek együttesen 1,66 millió m2 kiskereskedelmi területet jelentenek.

 A 2007-ben alapított vállalat elsődleges piaca jelenleg is Oroszország, de globális terjeszkedésük most már gyorsabb, mint a hazai. Jelen vannak Georgiában, Kazahsztánban, Fehéroroszországban, Üzbegisztánban is. 2023-ban léptek piacra Mongóliában. Koncepciója inkább a Lidl, Aldi és más diszkontláncokéhoz áll közelebb, azaz alacsony árakra vonatkozó ígéreteik mellett kevésbé „fapados” megoldásokat alkalmaznak, mint a vállaltan spártai Mere / Basket Plus.

A Goldman Sachs 2020-ban szerzett részesedést a vállalatban, ugyanebben az évben a cég bevétéle 2,6 milliárd dollárt (kb. 880 milliárd forint) ért el. Üzleteik között egyre nagyobb számban találni franchise-rendszerben működő boltokat.

2024-es jelentésük szerint 2024-ben 284,9 milliárd rubel bevételt értek el (kb. 1165 milliárd forint), ez közel 25 milliárddal több, mint a megelőző évben.

