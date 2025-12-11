Magyarország új földgázmegállapodást kötött, naponta egymillió köbmétert biztosítva

Két év alatt 800 millió köbméternyi földgáz vásárlásáról született keretmegállapodás Azerbajdzsánnal, ami egy újabb, igen fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Magyarország és Azerbajdzsán között új földgáz-keretmegállapodás született / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával, Ceyhun Bayramovval közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az MVM és az azeri SOCAR egy újabb nagy földgázvásárlási keretszerződést hozott létre, amelynek értelmében a következő két évben napi 1,1 millió köbméternyi földgáz vásárlására nyílik lehetőség Magyarország számára Azerbajdzsánból.

„Ez azt jelenti, hogy két év alatt 800 millió köbméternyi földgáz megvásárlásának lehetőségéről állapodott meg az MVM és a SOCAR. Ez a szerződés minden részében kitisztázódott és létrejött. Ez egy újabb nagyon fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében” – szögezte le.

Ez egy olyan keretszerződés, amely lehetővé tesz 800 millió köbméternyi szállítást. Az, hogy konkrétan ebből mennyi fog megvalósulni a következő két esztendőben, mindig az adott piaci viszonyoktól függ majd. Magyarország mindig is a diverzifikációra törekedett. De mit jelent is a diverzifikáció?

„A diverzifikáció azt jelenti: minél több forrásból, minél több útvonalon szeretnénk energiahordozókat vásárolni. Brüsszel törekvése, hogy minél kevesebb útvonalon, minél kevesebb forrásból, minél drágábban lehessen energiahordozókat vásárolni. A mi stratégiánk ezzel ellentétes” – figyelmeztetett.

A mi stratégiánk, amely a több forrásból, több útvonalon, olcsóbban való vásárlásra irányul, képes megvédeni a rezsicsökkentés eredményeit

– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy míg Brüsszel jelenleg veszélyt jelent Magyarország energiabiztonságára, az együttműködés Bakuval épp mérsékli ezt a veszélyt.

Aláhúzta, hogy ennek nyomán hazánk energiavállalatai már nemcsak vevőként, hanem eladóként is fellépnek a nemzetközi energiapiacon, és ez egy teljesen más dimenzióba helyezte Magyarországot. Illetve megerősítette, hogy a felek megállapodást kötöttek arról, hogy ez a két nagy magyar energiavállalat további tulajdonosi pozíciókat szerezhet az azerbajdzsáni kőolaj- és földgázkitermelésben.