Ford
elektromos autók
hibrid
válaszút

Ítéletet mondott Amerika egyik legnagyobb autógyártója az elektromos autókról: a világ összes pénzét bukja, de felhagy vele – visszaáll a hibridekre

A patinás autógyártó bejelentette, hogy visszavesz az elektromos autók gyártásából 19,5 milliárd dolláros leírással. Ugyanakkor arra számít, hogy a megmaradó, megnövelt hatótávolságú modelljeinek gyártása 2029-re nyereséges lehet.
Andor Attila
2025.12.21, 19:35

A Ford hibrid és megnövelt hatótávolságú elektromos hajtásláncokra fog átállni, és Kentucky és Michigan akkumulátorgyártó kapacitását hálózati energiatárolási alkalmazások kiszolgálására fogja átalakítani. A Ford arra számít, hogy 2030-ra járműeladásainak fele hibrid és elektromos meghajtású járművek valamilyen kombinációjából fog állni, és a veszteséges Model E részlege 2029-re végre nyereséges lesz – írja a Bloomberg.

ford
Ford: irányváltásról döntöttek, hiába a nagy veszteség / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az elektromos autók piacáról való részleges kivonulás mindenképpen hatalmas értékvesztés cég számára, az összeg, a 19,5 milliárd dolláros értékvesztés, több mint tízszerese a GM által a harmadik negyedévben elszámolt értékvesztésnek.

Ford: elengedi az elektromos autókat

A Ford mindezt úgy állítja be, mint a „vásárlói trendek követését”, és ez egy bizonyos pontig igaz is. 

Az akkumulátoros elektromos járművek nehezen adhatók el az Egyesült Államokban, a hibrid járművek elfogadhatóbb választási lehetőséget kínálhatnak az elektromos autókra kíváncsiak számára.

De ez a közel 20 milliárd dolláros veszteség a klímapolitikára is brutális csapást mér. Pont abban az időben, amikor az Európai Unió is kitolja a belső égésű motorokkal hajtott járművek értékesítésének felfüggesztési dátumát.

A Ford a megváltozott politikai valósághoz igazodik, mivel az elektromos járművek környezeti előnyeit a piacon nem jutalmazzák. Az, hogy a részvényei alig reagáltak a hírekre, azt mutatja, hogy mindezt mennyivel előre jelezte mind a vállalat, mind a Trump-adminisztráció.

Ugyanakkor tény, a Ford  visszatérése a hibrid teherautókhoz egyfajta komfortzónába való visszatérést is jelent, és biztosítja a részvényesek számára az oly fontos osztalék kifizetését.

A Ford követi az ügyfelek igényeit, de az autók jövőjével kapcsolatban semmi sem dőlt el, bármit is mondanak a politikusok. A gyártó persze nem ártatlan szemlélője a dolgoknak: lobbistái Washingtonban egy teljes újragondolást szorglamaznak. 

Vannak okosabbak a Kínaiaknál? 

A Ford nagyot lépett hátra, mások, például a Toyota pedig óvatosabban csoszogott előre hibrid-alapú megközelítésével, de a BMW például most ugrik nagyot előre az amperek bizodalmába.

Az egész iparágat lázban tartó kérdés azonban az, hogy vajon képesek lesznek-e az elektromos autókat olyan gördülékenyen bevezetni, mint ahogyan azt kínai versenytársaik tették? Ma csupán tippelhetünk, néhány év múlva azonban biztosan tudunk majd válaszolni erre a kérdésre.  

