Bevallotta a világ egyik legnagyobb autógyártója: maga alá temeti az elektromos átállás, inkább visszaáll a benzines modellekre – "Soha nem fognak pénzt termelni, váltanunk kell"

A Ford, amely 2023 óta 13 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el elektromos jármű üzletágában, bejelentette, hogy bővíti benzinüzemű járműveinek kínálatát, miközben hibrid és úgynevezett kiterjesztett hatótávolságú elektromos járművekre áll át, amelyek fedélzeti benzinmotorral rendelkeznek.



Megszenvedi a Ford az elektromos autók gyártását / Fotó: sav_an_dreas / Shutterstock

A cél a veszteséges eszközökből való kimenekülés, és az elektromos járművekre szánt tőke átcsoportosítása a nagyobb jövedelmezőségű modellekbe.

Ahelyett, hogy milliárdokat költenénk a jövőre, tudván, hogy ezek a nagy elektromos járművek soha nem fognak pénzt hozni, inkább irányt váltunk

– mondta Jim Farley, a Ford vezérigazgatója egy interjúban. „Most már eleget tudunk az amerikai piacról, nagyobb meggyőződéssel várjuk a csökkentett kibocsátású hajtásláncok második szakaszát” – tette hozzá.

A szabályozási változások és az amerikaiak részéről tapasztalható gyenge kereslet arra kényszeríti az amerikai autógyártókat, hogy feladják az elektromos járművek jövőjére való gyors átállás terveit.

A Ford, amely korábban nagyot fogadott az elektromos járművekre, most az iparág egyik legnagyobb üzleti változását hajtja végre.

A Ford elfordul több modelltől

A cég közölte, hogy továbbra is jó úton halad afelé, hogy 2027-re legyártson egy 30 000 dolláros elektromos pickupot, amely az első lesz az alacsony költségű elektromos járművek új sorozatában. „Ez az amerikai elektromos stratégiánk lényege” – mondta Farley. „Le kell szállnunk a géppel.”

A cég leállítja az F-150 pickup Lightning nevű elektromos változatának gyártását, ehelyett a teherautó megnövelt hatótávolságú változatát fogja gyártani.

A Ford közlése szerint 2030-ra globális eladásainak nagyjából felét hibridek, megnövelt hatótávolságú járművek és elektromos járművek fogják kitenni, szemben az idei 17 százalékkal. A hibridekre való áttérés világszerte felgyorsul, mivel ezeket a járműveket egyre megfizethetőbbnek és praktikusabbnak tekintik azok a fogyasztók, akik vonakodnak elköteleződni a tisztán elektromos járművek mellett.

A Ford bejelentette, hogy több ezer új alkalmazott felvételét tervezi az Egyesült Államokban,

az akkumulátorgyár mintegy 1600 dolgozóját elbocsátják, 2024-ben a Ford 5,9 milliárd dolláros nettó nyereségről és 185 milliárd dolláros bevételről számolt be.