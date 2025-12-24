Deviza
Dél-Korea

Durván olcsó lett a magyaroknak egy izgalmas ötvenmilliós ország, ahol érzik is a bajt – sőt van egy még nagyobb is

Erős lett a magyar árfolyam, ezt tudjuk. A forint árfolyama szupererős lett azonban olyan országokban, amelyekről talán nem is gondoltuk volna, mennyivel olcsóbbá váltak a számunkra.
Pető Sándor
2025.12.24, 10:56
Frissítve: 2025.12.24, 11:08

Ismerősnek tűnhet, sokat hallottuk, hogy a forint a világ egyik legjobbja volt az idén a dollár és az euró ellenében. Tehát a forint erős, ezt már tudjuk: de belegondoltunk-e abba, hogy ha voltak olyan országok, amelyeknek a devizája pont ellenkezőleg, nagyot gyengült a dollár ellenében, akkor ezek esetében a forint izmai duplán számítanak? Ezekkel szemben a forint nem egyszerűen erőssé vált, hanem szupererőssé.

A forint árfolyama őket aligha izgatja erősen, a wonnak viszont hozhatna valami hizlalót a mikulás – Szöulban így vélik
A forint árfolyama őket aligha izgatja erősen, a wonnak viszont hozhatna valami hizlalót a Mikulás – Szöulban így vélik / Fotó: AFP

És vannak ilyen országok, mégpedig méretesek és izgalmasak. 

Az egyetlen „baj”, hogy nem a közelben, különben már lerohanták volna őket a magyar turisták.

Erre emlékeztetett egy szerdai hivatalos bejelentés. Karácsony küszöbén, mondhatjuk: egy olyan országról van szó, ahol tömegesen élnek nem ortodox keresztények. 

Bejelentették: tenni fognak valamit a deviza gyengülése ellen

A bejelentést Dél-Korea pénzügyminisztériuma tette – jelenti a Nikkei Asia. A minisztérium szerdán jelezte, hogy határozottabb beavatkozásra készül a won gyengülésének megfékezésére, miután a dél-koreai fizetőeszköz árfolyama az elmúlt hónapokban jelentős veszteségeket szenvedett el az amerikai dollárral és más vezető devizákkal szemben.

Elég volt a szó: a won azonnal erősödött is vagy 2 százalékot a dollár ellenében, 1455-ön is túlra. A nyár dereka óta azonban még így is 6 százalékot meghaladó a gyengülése, 1370 környékéről.

Ebben az időszakban a forint 2,5 százalékot vert rá a dollárra, ebből már összerakhatjuk, hogy még a szerdai korrekció mellett is majdnem 9 százalékkal lett erősebb a forint a won ellen. Ennyivel olcsóbban enni, vásárolni, utazni Dél-Koreában, ez bizony már érzékelhető előny.

Ha még közelebbről megvizsgáljuk, még annak is kedve támadhat egy nyolcezer kilométeres kiruccanáshoz, akinek a 9 százalék nem keltette fel az érdeklődését. 

A dollár ellen ugyanis az év egészében nem kevesebb, mint 17 százalékot erősödött a forint (bizony, majdnem ötödével olcsóbban kapjuk a Big Macet, ha kelet helyett nyugat felé indulunk el). Igaz, hogy az év elején a dollárral szemben a won már viszonylag gyenge volt, de a won ellenében összességében 18 százalékkal lett az idén potensebb a forint – 

ezt már nyugodtan nevezhetjük bivalyerőnek.

Tavaly karácsonyhoz képest most 20 százalékkal erősebb a forint.

Forrás: Stooq.com

 

A Morgan Stanley elemzése szerint a won volt Ázsia leggyengébben teljesítő valutája az év második felében: 7,75 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben, ami a legrosszabb teljesítménye az elmúlt tíz évben. 

A dollár-won árfolyam ilyen mértékű emelkedése a helyi hatóságok és befektetők figyelmének középpontjában áll, mivel a gazdaságra gyakorolt, potenciálisan negatív hatás erősödhet

– írta a Morgan Stanley. 

Más elemzések szerint – írja a Nikkei Asia –, és ezt alátámasztja a gazdasági és pénzügyminisztérium közleménye is, maguk a koreaiak viszik külföldre a pénzüket magasabb hozamok reményében, miközben a hazai gazdaság nem akar felpörögni, és a politika zűrzavaros – ezeket a problémákat Európában is jól ismerjük, de a forintot nem tudták legyűrni. A gyenge won a Morgan Stanley szerint segítheti a dél-koreai exportot, a pozitív hatást csökkenti azonban, hogy sok dél-koreai vállalat helyezte külföldre a termelését.

Most kapaszkodjunk meg: egy 120 milliós másik ország is hasonlóan olcsóbb lett

Legutóbbi monetáris politikai ülésén a koreai jegybank is aggodalmát fejezte ki a gyengülő valuta miatt, és „súlyosbító tényezőként” említette – a szomszédos Japánban tapasztalható jengyengülést.

Erre már felkaphatja a fejét a mohó utazó, akinek az ötlik a fejébe, hogy ha már nyolcezer kilométert megtett Dél-Koreába, a Szöul és Tokió közti 1200 kilométer már csak egy hajítás, ha Japán is olcsó lett a magyarok számára.

Jelentjük: olcsó nem lett, mert olyannyira drága volt eleve. Az azonban kijelenthető, hogy Japánban költeni az átváltott forintunkat szinte ugyanannyival előnyösebbé vált az egy évvel korábbihoz képest, mint a dél-koreai viszonylatban: 18 százalékkal.

Azt azért ne gondoljuk, hogy egész Ázsiában hasonlóképpen felment az ázsiónk, nem véletlenül emeltük ki Dél-Koreát és Japánt. Thaiföld kedvelői nem nyertek ennyi pluszvásárlóerőt: a baht maga is erősödött a dollár ellenében, 9,5 százalékot az idén. Mivel azonban a forint sokkal többet, Thaiföldön most majdnem 9 százalékkal hatékonyabban használhatjuk a forintunkat, mint egy éve. 

A forint árfolyama és a won meg a jen

Pünkösdi-e a forint királysága? Ez az év tele volt egyedi történésekkel, a vámháborútól Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiig.

Elemzők attól tartanak, hogy a won leértékelődése nem átmeneti jelenség, hanem Dél-Korea hosszú távú gazdasági versenyképességének és befektetési vonzerejének csökkenését jelzi. Dzson Gju-jol, a Szogjong Egyetem professzora egy friss publicisztikájában azt írta: az árfolyamgyengülés „gazdaságunk általános erejének hanyatlását” tükrözi, és rámutatott: az amerikai és a dél-koreai kamatszintek közötti különbség belátható ideig arra ösztönzi majd a befektetőket, hogy az Egyesült Államokban keressenek lehetőségeket.

A professzor szerint nincs gyors megoldás, és a kormánynak technológiai fejlesztésekbe és pénzügyi szerkezetátalakításba kell beruháznia a hosszú távú termelékenység javítása érdekében. „A gazdaság fundamentumainak megerősítése kulcsfontosságú az árfolyam fenntartható stabilizálásához” – idézi a Nikkei Asia.

